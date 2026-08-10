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Lehet, hogy a szomszéd eteti a macskádat a hátad mögött: ezt teheted ellene

Shutterstock - Chendongshan
tudatos állattartás macskagazdi állatetetés
Klusovszki Kíra
2026.08.10.
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Rengeteg gazdi küzd azzal a probblémával, hogy kedvencét a kerítés túloldaláról valaki folyamatosan táplálja. 3 egyszerű lépéssel azonban könnyen jelezheted a szomszédnak, hogy hagyja abba a macska etetését a súlygyarapodás elkerülése miatt.

A macska igazi családtag, ám mivel sok háztartásban szabadon jár-kel, könnyen a szomszédok közötti viták kereszttüzébe kerülhet. Az egyik leggyakoribb feszültségforrás, amikor valaki pusztán jóindulatból vagy szeretetből kezdi el etetni a környékbeli cicákat, amik nem az övéi, ami bár látszólag ártatlan gesztus, komoly félreértésekhez, sőt akár tartós sértettséghez is vezethet a gazdi és a szomszédok közt.

A macska gyakran el is kóborolhat, így a gyanútlan emberek bármikor megetethetik.
A macska az udvarra kimenve gyakran elkóborolhat, a környéken barangoló, éhesnek tűnő állatot pedig a gyanútlan emberek könnyen kóbor állatnak hihetnek, így megetetik. 
Forrás: Shutterstock
  • Több látványos jele is van annak, ha egy gyanútlan szomszéd titokban a te macskádat eteti.
  • Ezzel a magánakcióval azonban súlyos károkat okozhatnak az állat egészségében, még akkor is, ha jóindulatból, pusztán segíteni akarnak.
  • Mutatunk 3 olyan dolgot, amit a probléma elkerülése és a békés megoldás érdekében tehetsz!

Vannak jelei annak, ha máshol is eszik a macska

Bár sok szomszéd azt gondolja, segít az állaton, ha eteti, valójában több kárt okoz ezzel, mint hasznot.

A rendszeres túltáplálás könnyen az állat elhízásához vezethet, felboríthatja a megszokott étkezési időpontjait és szokásait, és az sem mindegy, milyen ételt kap, hiszen a nem megfelelő vagy nem személyre szabott összetevők a súlygyarapodáson túl komoly betegségeket is okozhatnak.

Ha biztos vagy benne, hogy otthon megfelelő mennyiségű táplálékot kap a macskád, mégis hízik, jó eséllyel valaki más is eteti; ilyenkor az étkezési szokásai is jellemzően megváltoznak, más időpontokban kezd enni, kevesebbet fogyaszt az otthoni eledelből, vagy úgy csökken az étvágya, hogy közben egyáltalán nem fogy le. Különösen veszélyes lehet a helyzet, ha a macskád valamilyen egészségügyi probléma miatt speciális diétán van, hiszen a szomszéd jó szándékú etetéssel akár súlyosbíthatja is az állapotát.

Ráadásul ha nyers hússal etetik, könnyen betegségeknek és toxoplazmózisnak tehetik ki az állatot, ami az emberekre, különösen a várandós nőkre nézve is komoly kockázatot jelenthet.

Ezzel a magánakcióval ráadásul könnyen elérhetik, hogy a szeretett cicád teljesen elidegenedjen tőled, hiszen a rendszeres táplálással szinte bármelyik állat magához édesgethető.

Ezt a 3 dolgot teheted ellene

  • Beszélj a szomszéddal 

A szomszéd sokszor csak azt hiszi, egy rászoruló kóbor állaton segít azzal, ha eteti. Egyszerűen csak kopogj be hozzá, mutatkozz be, mutass egy képet a cicádról, és magyarázd el, hogy az állat otthon bőségesen kap enni. Kerüld a támadó hangnemet és a gyanúsítgatást, mert a barátságos beszélgetés a legbiztosabb út a feszültségmentes megegyezéshez.

  • Készíts plakátokat, és posztolj 

Ha nem tudod pontosan, ki ad enni a kedvencednek, plakátold ki a környéket a macska fotójával, jelezve, hogy az állatnak van gazdája, akitől rendszeresen kap enni. Hogy biztosra menj, ezzel párhuzamosan tedd ki a felhívást a helyi Facebook-csoportokba is, mivel sokan jóhiszeműen azt hiszik, hogy egy elveszett vagy elhagyott állatot táplálnak. 

  • Használj nyakörvet 

Tegyél a macskára egy nyakörvet vagy egy gravírozott bilétát „Kérlek, ne etess!” vagy „Van gazdám, ne etess!” felirattal. Ezzel a módszerrel azonnal jelezheted a gyanútlan, névtelen etetőnek, hogy bizony a macska nem szorul arra, hogy mégvalaki táplálja. Ha viszont ez a közvetett üzenet sem válik be, akkor érdemes hivatalos, jogi lépéseken is elgondolkodni.

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