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Régen és ma

Emlékszel A Grace klinika Izzie-jére? A 47 éves Katherine Heigl így él visszavonulása óta

Profimedia - CRAIG SJODIN
Régen és ma sorozatsztár A Grace klinika Katherine Heigl
Laci Patricia
2026.06.19.
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A 2000-es években Hollywood egyik legfelkapottabb színésznőjének számított A Grace klinika színésznője. Katherine Heigl végül visszavett a tempóból, ma már a családja az első.

Katherine Heigl csupán kilencéves volt, amikor modellkedni kezdett, pár évvel később már Hollywoodban dolgozott. Az 1992-es Holdvilágos éjszakán volt az első film, amelyben szerepelt, az alkotás megjelenésekor 14 éves vot. 2005-ben vált világszerte ismertté, miután megkapta A Grace klinikában dr. Izzie Stevens szerepét. Egészen 2010-ig szerepelt a kórházas sorozatban, eközben több népszerű romantikus filmnek ő volt a főszereplője. Pár évig lényegében a csapból is ő folyt, aztán egyszer csak eltűnt a moziplakátokról és a címlapokról.

Katherine Heigl A Grace klinikában
Katherine Heigl A Grace klinikában dr. Izzie Stevenst alakította.
Forrás: PETER "HOPPER" STONE / Profimedia
  • Katherine Heigl a 2000-es évek felkapott színésznője volt.
  • Sorozatszerepei mellett számos romantikus filmben is feltűnt.
  • Végül feladta filmes karrierjét, ma már Utahban él a családjával.

Katherine Heigl így néz ki most

Felkoppintva, 27 idegen igen, A csúf igazság, Ilyen az élet, Szilveszter éjjel, A szingli fejvadász – ez csak néhány népszerű romantikus filmje, amelyek a 2000-es és a 2010-es évek első felében jelentek meg. A Grace klinika színésznője ráadásul még Emmy-díjat is kapott 2007-ben Izzie karakterének eljátszásáért. Már ebben az időszakban is azt beszélték, mennyire nehéz vele együtt dolgozni, végül 2010-ben hagyta ott a sorozatot. Most 47 évesen így fest, lényegében semmit sem változott.

Katherine Heigl
Katherine Heigl így fest napjainkban.
Forrás: PODE / Profimedia

Katherine Heigl családja miatt döntött az új élet mellett

Bár évekig felkapott színésznő volt, a 2010-es években egyre több negatív kritika illette a szerepeit, összesen öt alkalommal jelölték a legrosszabb színészeknek járó Arany Málna díjra, de végül sosem sikerült a hírhedt szobrot megnyernie. Filmjei már nem voltak annyira felkapottak, emiatt a hollywoodi producerek szemében is egyre kevesebbet ért a neve.

A másik gond pedig az volt, hogy a Felkoppintva című vígjátékot bírálta egy interjújában, szexista alkotásnak nevezte azt, ezzel pedig csak még jobban rontott a helyzetén.

Ennek ellenére tovább küzdött, hogy fennmaradjon a neve, még a Briliáns elmékben is szerepelt 2018 és 2019 között, lényegében ő lett Meghan hercegné utódja a sorozatban. Utolsó szerepét a Firefly Lane – Szentjánosbogár lányok című sorozatban játszotta 2021 és 2023 között. Végül úgy döntött férjével,  Josh Kelley zenésszel, hogy hagyják ott Los Angelest, és kezdjenek új életet Utah államában.

A férfival 2007-ben kötött házasságot. Három gyermeket nevelnek: 2009-ben fogadtak örökbe egy dél-koreai kislányt, Nancyt, 2012-ben még egy lányt örökbe fogadtak, neki az Adalaide nevet adták, Joshua fiuk 2016-ban született meg. Egy farmon élnek együtt, ahol vannak lovaik, csirkéik és kecskéik is.

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