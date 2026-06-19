Emlékszel A Grace klinika Izzie-jére? A 47 éves Katherine Heigl így él visszavonulása óta

Katherine Heigl csupán kilencéves volt, amikor modellkedni kezdett, pár évvel később már Hollywoodban dolgozott. Az 1992-es Holdvilágos éjszakán volt az első film, amelyben szerepelt, az alkotás megjelenésekor 14 éves vot. 2005-ben vált világszerte ismertté, miután megkapta A Grace klinikában dr. Izzie Stevens szerepét. Egészen 2010-ig szerepelt a kórházas sorozatban, eközben több népszerű romantikus filmnek ő volt a főszereplője. Pár évig lényegében a csapból is ő folyt, aztán egyszer csak eltűnt a moziplakátokról és a címlapokról.

Katherine Heigl A Grace klinikában dr. Izzie Stevenst alakította.

Forrás: PETER "HOPPER" STONE / Profimedia

Katherine Heigl a 2000-es évek felkapott színésznője volt.

Sorozatszerepei mellett számos romantikus filmben is feltűnt.

Végül feladta filmes karrierjét, ma már Utahban él a családjával.

Katherine Heigl így néz ki most

Felkoppintva, 27 idegen igen, A csúf igazság, Ilyen az élet, Szilveszter éjjel, A szingli fejvadász – ez csak néhány népszerű romantikus filmje, amelyek a 2000-es és a 2010-es évek első felében jelentek meg. A Grace klinika színésznője ráadásul még Emmy-díjat is kapott 2007-ben Izzie karakterének eljátszásáért. Már ebben az időszakban is azt beszélték, mennyire nehéz vele együtt dolgozni, végül 2010-ben hagyta ott a sorozatot. Most 47 évesen így fest, lényegében semmit sem változott.

Katherine Heigl így fest napjainkban.

Forrás: PODE / Profimedia

Katherine Heigl családja miatt döntött az új élet mellett

Bár évekig felkapott színésznő volt, a 2010-es években egyre több negatív kritika illette a szerepeit, összesen öt alkalommal jelölték a legrosszabb színészeknek járó Arany Málna díjra, de végül sosem sikerült a hírhedt szobrot megnyernie. Filmjei már nem voltak annyira felkapottak, emiatt a hollywoodi producerek szemében is egyre kevesebbet ért a neve.

A másik gond pedig az volt, hogy a Felkoppintva című vígjátékot bírálta egy interjújában, szexista alkotásnak nevezte azt, ezzel pedig csak még jobban rontott a helyzetén.

Ennek ellenére tovább küzdött, hogy fennmaradjon a neve, még a Briliáns elmékben is szerepelt 2018 és 2019 között, lényegében ő lett Meghan hercegné utódja a sorozatban. Utolsó szerepét a Firefly Lane – Szentjánosbogár lányok című sorozatban játszotta 2021 és 2023 között. Végül úgy döntött férjével, Josh Kelley zenésszel, hogy hagyják ott Los Angelest, és kezdjenek új életet Utah államában.