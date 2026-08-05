Michael Douglas gyönyörű lánya mindenkit lenyűgözött: Carys Zeta Douglas megszólalásig hasonlít híres édesanyjára

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones gyermekei mindig is igyekeztek távol maradni a hollywoodi felhajtástól, ám időről időre mégis együtt jelennek meg rangos eseményeken. Ez történt augusztus 3-án is, amikor Michael Douglas 23 éves lányával, Carys Zeta Douglas-szal érkezett a Mallorca, Land of Honour díjátadóra, ahol a fiatal nő szépsége és eleganciája azonnal magára vonta a tekinteteket.

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas lánya, Carys Zeta Douglas az édesanyjára hasonlít.

Forrás: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Carys Zeta Douglas kiköpött mása Catherine Zeta-Jonesnak

A közös fotó láttán nehéz nem észrevenni a hasonlóságot. Michael Douglas lánya örökölte édesanyja karakteres vonásait, hosszú barna haját és kifinomult stílusát, így sokan úgy vélik, mintha Catherine Zeta-Jones fiatalabb önmagát látnák viszont.

A 23 éves Carys letisztult fekete szettben jelent meg a mallorcai eseményen, ahol édesapjával mosolyogva pózolt a fotósoknak. A rajongók szerint egyre inkább hasonlít édesanyjára, miközben saját, önálló személyisége is egyre jobban kirajzolódik.

Michael Douglas és lánya, Carys Zeta Douglas Madridban 2026. augusztus 3-án.

Forrás: RaúL Terrel/Contacto via ZUMA Press/Northfoto

Catherine Zeta-Jones lánya saját útját járja

Bár Catherine Zeta-Jones lánya könnyedén építhetne hollywoodi színészi karriert, tudatosan a saját útját választotta. 2025-ben szerzett diplomát a Brown Egyetemen film- és nemzetközi kapcsolatok szakon, ezt követően pedig nemcsak színészként, hanem alkotóként is elkezdett dolgozni.

Carys már több rövidfilmben feltűnt, emellett divatesemények rendszeres vendége volt, olyan világmárkák bemutatóin is megjelent, mint a Fendi, a Michael Kors vagy a Dolce & Gabbana. A színház különösen közel áll hozzá: nemrég egy Off-Broadway produkció társszerzőjeként és társproducerként is bemutatkozott, miközben színpadon is debütált Anton Csehov Sirály című darabjában.

Szülei korábban elárulták, hogy tisztában vannak a szórakoztatóipar árnyoldalaival, mégis támogatják gyermeküket, mert látják rajta az őszinte szenvedélyt. Úgy tűnik, Carys Zeta Douglas nem csupán híres szülei nyomdokaiba lép, hanem saját tehetségével is szeretné kivívni a szakma elismerését.

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