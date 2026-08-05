A tökéletes széklet olyan, mint a szellem – Ezek a jellemzői: VIDEÓ

Létezik egy olyan székletforma, amely elsőre furcsán hangzik, valójában azonban az egészséges bélműködés jele lehet. Az úgynevezett „szellemkaki” nemcsak a megfelelő emésztésre, hanem a bélrendszer jó állapotára is utalhat.

A szakemberek szerint ilyen az ideális széklet.

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Ijesztőnek tűnik, de ilyen a legegészségesebb széklet

Bár a kifejezés ijesztőnek tűnhet, a gasztroenterológusok szerint az úgynevezett „szellemszéklet” kifejezetten egészséges. Ez olyan székletürítést jelent, amely nem hagy nyomot a vécécsészében, és törléskor sem marad szennyeződés a toalettpapíron – idézi Julia Bartent, a Stanford Medenceegészségügyi Központ szakemberét a Huffington Post. A Bristol-székletskála alapján ez a 4-es típusú székletnek felel meg, amely sima, puha, kolbász alakú. Barten szerint ez tekinthető az ideálisnak.

De miért hívják szellemnek?

Dr. Ira Leeds, a Yale Orvostudományi Egyetem vastagbélsebésze elmondta, azért nevezik így, mert az ilyen széklet könnyedén, de jól érzékelhetően halad át a végbélcsatornán, lesüllyed a vécé aljára, és törléskor nem hagy maga után maradványokat. Ez a három tulajdonság egyaránt a bélrendszer megfelelő működésére utal. A szakember szerint a könnyen távozó széklet megfelelő állagú, ezért nincs szükség erőteljes nyomásra. Ez csökkentheti az olyan szövődmények kialakulásának kockázatát, mint az aranyér vagy a végbélrepedés. Leeds arra is felhívta a figyelmet, hogy a lebegő széklet általában magasabb zsírtartalmú, ezért marad a víz felszínén.

Ha viszont a széklet lesüllyed (tehát eltűnik, mint egy szellem) az arra utalhat, hogy az emésztés megfelelően működik. „A zsírok, fehérjék és szénhidrátok ez esetben megfelelően lebomlanak alkotóelemeikre, amelyeket a szervezet hatékonyan tud felhasználni” – mondta.

A szakember szerint az eleve figyelmeztető jel lehet, ha törléskor sok maradvány marad a toalettpapíron. Úgy véli, ha legalább háromszor kell törölni, érdemes kivizsgáltatni az okot. Ennek hátterében ugyan az étrend is állhat, de aranyér, végbélrepedés, krónikus viszketés vagy végbélsipoly is okozhatja a problémát.

A szakemberek a Bristol-székletskálát használják a széklet alakjának és konzisztenciájának értékelésére, ami fontos információt adhat a gyomor-bélrendszeri problémák felismeréséhez. A Bristol-széklettáblázat 7-féle típust különböztet meg, amely segít beazonosítani a széklet alakját és állagát.

Mit együnk a jó emésztésért?

Kutatások szerint biztosan tudni, hogy jó hatással vannak a bélrendszerre, a rostban gazdagok ételek, amik csökkentik a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát. Ilyenek például a keresztesvirágúak, mint a brokkoli, a káposztafélék, a karfiol és a kelbimbó. De egészséges a joghurt és a zab is, jótékony néhány gramm dióféle és elengedhetetlen a friss gyümölcs és zöldség. Dr. Joseph Salhab floridai gasztroenterológus szerint az alma és a fahéj is támogathatja a bélrendszert, az avokádó pedig kifejezetten kedvező a bélben élő baktériumok szempontjából. „A közös pont a több rost, a változatosabb növényi étrend, a teljes értékű élelmiszerek, a fermentált ételek, a diófélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a teljes kiőrlésű gabonák. Ezek teszik egészségesebbé bélrendszert” – fogalmazott.