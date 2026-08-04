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Gyászol a világ – Tragikus hirtelenséggel meghalt a Pókember színésznője: VIDEÓ

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Elhunyt Mary Egida Rivera, aki a Pókember: Nincs hazaút című Marvel-filmben Ned Leeds nagymamáját, Lolát alakította.

82 éves korában meghalt Mary Egida Rivera. A színésznő a Pókember: Nincs hazaút című Marvel-filmben játszott.

Meghalt a Pókember színésznője, Mary Egida Rivera.
Meghalt a Pókember színésznője, Mary Egida Rivera.
Forrás: Shutterstock

Csak most jelentették be a Pókember színésznőjének halálát

Mary Egida Rivera 2026. április 15-én, békésen hunyt el Honoluluban. A halálhírt csak most tette közzé a TMZ. A család elmondta, hogy Rivera szélütést kapott, majd gépekkel tartották életben egy ideig.

Büszke volt a Marvel-szerepére

Rivera 1943. június 2-án született a Fülöp-szigeteki Iloilóban. A nekrológ szerint nagyon büszke volt arra, hogy elvállalta a filippínó nagymama szerepét a 2021-es Pókember: Nincs hazaút című filmben, amelyben olyan világsztárokkal dolgozhatott együtt, mint Tom Holland, Zendaya, Tobey Maguire, Andrew Garfield és Jamie Foxx. 

A produkcióban Jacob Batalon alakította Ned Leedst, Peter Parker legjobb barátját, Rivera pedig az ő nagymamáját, Lolát formálta meg. A család a TMZ-nek azt is elmondta, hogy ők biztatták a színésznőt, hogy jelentkezzen a szerepre. Bár Mary Egida Rivera filmes szerepe rövid volt, a Pókember: Nincs hazaút egyik emlékezetes humorforrásává vált.

Nagy család gyászolja

Mary Egida Riverát férje, Alejandro Rivera gyászolja. Négy gyermeke, 11 unokája és négy dédunokája is búcsúzik tőle.

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