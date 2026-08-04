Elkezdődhet a visszaszámlálás, karnyújtásnyira a hidegfront: jelentős lehűlést is hozhat

Bár már kirajzolódik az enyhülést hozó hidegfront érkezése, a következő napokban még tovább erősödik a forróság. A fölénk áramló rendkívül meleg, száraz légtömeg miatt napról napra emelkedik a hőmérséklet, és az ország nagy részén tartós hőségre kell készülni. Az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, sok helyen 22–26 fok között marad a minimum-hőmérséklet, ami jelentősen megterheli a szervezetet.

Pénteken hidegfront söpör át hazánkon, 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet.

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Csütörtökön tetőzik a hőség

Az idjárási modellek alapján csütörtök lehet a hét legmelegebb napja. Az Alföldön és a déli országrészben több helyen elérheti a 41 Celsius-fokot a délutáni csúcshőmérséklet, de ma is már 37 és 41 fokokat mérhetünk − írja előrejelzésében a HungaroMet.

A tűző napsütés mellett gyenge légmozgás várható, ami tovább fokozza a hőérzetet, ezért a meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a déli órákban lehetőség szerint mindenki kerülje a tartós szabadban tartózkodást, és fordítson kiemelt figyelmet a megfelelő folyadékpótlásra és UV-védelemre.

A felhevült levegő kedvez a gomolyfelhők kialakulásának, amelyekből elszórtan, főleg az Északi-középhegységben hőzivatarok pattanhatnak ki. Ezek jellemzően kis területet érintenek, de ahol kialakulnak, ott rövid idő alatt intenzív csapadék, viharos széllökések, sőt jégeső is előfordulhat. A zivatarok ugyan átmenetileg néhány fokkal visszahűthetik a levegőt, országos enyhülést azonban még nem hoznak.

Pénteken végigsöpör az országon a hidegfront

Az időjárási fordulat pénteken érkezik meg, amikor egy hidegfront északnyugat felől átvonul az ország felett. A front hatására először az északnyugati térségekben, a Dunántúlon mérséklődik a hőség, majd fokozatosan kelet és délkelet felé haladva az egész országban érezteti hatását. Az átvonulását többfelé záporok, zivatarok, helyenként erős széllökések kísérhetik.

A lehűlés ugyanakkor nem egyik pillanatról a másikra és mindenhol egyszerre történik. Míg az ország nyugati felére már érezhetően frissebb levegő érkezhet, a keleti tájakon tovább kitart a nagy meleg.

A front átvonulása után azonban országszerte akár 10 fokkal visszaesik a nappali hőmérséklet, de fázni akkor sem fogunk, 30-32 fokokat is mérhetünk és a 21-22 fokos hajnalok is elviselhetőbbé válnak.

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