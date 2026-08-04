6 nevelési szokás a 80-as évekből, amit a mai szülők már elfogadhatatlannak tartanak

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az akkori szülők rosszat akartak volna a gyerekeiknek. Mások voltak a szokások, más volt a társadalom, és a nevelésben is jóval keményebb módszereket alkalmaztak. A 80-as évek gyerekei nagyobb önállóságot kaptak, ugyanakkor olyan helyzeteknek is ki voltak téve, amelyek ma már inkább aggodalmat keltenek.

A 80-as években sokszor a nagyobb testvérek vigyáztak a kicsikre

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6 nevelési szokás a 80-as évekből, amit ma már elítélünk:

1. A szülő szava szent volt, amit kiabálással nyomatékosítottak

A 70-es és 80-as években a szülők szigorúbban fogták a gyerekeket. Gyakran elhangzott az „Azért, mert én azt mondtam”, az „Adok én neked okot a sírásra” vagy a „Majd ha apád hazaér” mondat. A mai szülők többet magyaráznak, indokolnak, ha kérnek valamit, és sokkal jobban odafigyelnek a gyerek érzéseire. Ettől még természetesen szükség van szabályokra és határokra, hiszen a túlzott engedékenység sem tesz jót. Az egyensúlyt a tekintélyelvű és a mindent megengedő nevelés között kell megtalálni.

2. Előfordult, hogy szappannal mosták ki a szájukat

A káromkodást és a feleselést régen sokkal súlyosabb vétségnek tartották. Egyes szülők büntetésként szappannal mosták ki a gyerek száját. A módszer még ma sem tűnt el teljesen, de hatékonyságát már erősen megkérdőjelezik. Egy Michigani Egyetemhez köthető kutatás szerint 2010-ben a legtöbben nem botránkoznak meg a kegyetlen módszeren, ma viszont már kevesen tartják elfogadható büntetésnek.

3. Nem volt kötelező a biztonsági öv, a gyerekülés

Régen a gyerekek gyakran szabadon mozogtak az autóban, sőt hosszabb utakon akár a csomagtérben is játszhattak. A biztonsági öv sokáig nem tartozott az autók alapfelszereléséhez, később pedig sokan kényelmetlennek és fölöslegesnek tartották. Az sem volt ritka, hogy egy felnőtt az első ülésen, az ölében tartotta a csecsemőt. Ma már egyértelmű a helyzet: a biztonsági öv és a gyerekülés használata rengeteg súlyos sérülést előzhet meg.

4. Egyedül maradtak otthon, és a kisebb testvéreikre is vigyáztak

A gyerekeket régen jóval hamarabb kezdték önállóságra nevelni. A szülők sokszor otthon hagyták őket egyedül, vagy rájuk bízták a fiatalabb testvéreket, ha nem találtak más felügyeletet. Ma a gyerekek később válnak ilyen értelemben önállóvá, ami nem feltétlenül baj, egy tízévesnek ne kelljen kis felnőttként élnie. Ugyanakkor az X generáció tagjai és az idősebb milleniálok éppen azért lettek talpraesettebbek és magabiztosabbak, mert már fiatalon meg kellett oldaniuk bizonyos helyzeteket.