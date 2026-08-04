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6 nevelési szokás a 80-as évekből, amit a mai szülők már elfogadhatatlannak tartanak

család 80-as évek gyereknevelés
Horváth Angéla
2026.08.04.
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A 70-es és 80-as években egészen más szabályok szerint nevelték a gyerekeket, mint manapság. Olyan dolgok számítottak természetesnek, amit ma már veszélyesnek, túl szigorúnak vagy egyszerűen elfogadhatatlannak tartunk.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az akkori szülők rosszat akartak volna a gyerekeiknek. Mások voltak a szokások, más volt a társadalom, és a nevelésben is jóval keményebb módszereket alkalmaztak. A 80-as évek gyerekei nagyobb önállóságot kaptak, ugyanakkor olyan helyzeteknek is ki voltak téve, amelyek ma már inkább aggodalmat keltenek.

A 80-as években sokszor a nagyobb testvérek vigyáztak a kicsikre
A 80-as években sokszor a nagyobb testvérek vigyáztak a kicsikre
Forrás: Shutterstock

6 nevelési szokás a 80-as évekből, amit ma már elítélünk:

1. A szülő szava szent volt, amit kiabálással nyomatékosítottak

A 70-es és 80-as években a szülők szigorúbban fogták a gyerekeket. Gyakran elhangzott az „Azért, mert én azt mondtam”, az „Adok én neked okot a sírásra” vagy a „Majd ha apád hazaér” mondat. A mai szülők többet magyaráznak, indokolnak, ha kérnek valamit, és sokkal jobban odafigyelnek a gyerek érzéseire. Ettől még természetesen szükség van szabályokra és határokra, hiszen a túlzott engedékenység sem tesz jót. Az egyensúlyt a tekintélyelvű és a mindent megengedő nevelés között kell megtalálni.

2. Előfordult, hogy szappannal mosták ki a szájukat

A káromkodást és a feleselést régen sokkal súlyosabb vétségnek tartották. Egyes szülők büntetésként szappannal mosták ki a gyerek száját. A módszer még ma sem tűnt el teljesen, de hatékonyságát már erősen megkérdőjelezik. Egy Michigani Egyetemhez köthető kutatás szerint 2010-ben a legtöbben nem botránkoznak meg a kegyetlen módszeren, ma viszont már kevesen tartják elfogadható büntetésnek.

3. Nem volt kötelező a biztonsági öv, a gyerekülés

Régen a gyerekek gyakran szabadon mozogtak az autóban, sőt hosszabb utakon akár a csomagtérben is játszhattak. A biztonsági öv sokáig nem tartozott az autók alapfelszereléséhez, később pedig sokan kényelmetlennek és fölöslegesnek tartották. Az sem volt ritka, hogy egy felnőtt az első ülésen, az ölében tartotta a csecsemőt. Ma már egyértelmű a helyzet: a biztonsági öv és a gyerekülés használata rengeteg súlyos sérülést előzhet meg.

4. Egyedül maradtak otthon, és a kisebb testvéreikre is vigyáztak

A gyerekeket régen jóval hamarabb kezdték önállóságra nevelni. A szülők sokszor otthon hagyták őket egyedül, vagy rájuk bízták a fiatalabb testvéreket, ha nem találtak más felügyeletet. Ma a gyerekek később válnak ilyen értelemben önállóvá, ami nem feltétlenül baj, egy tízévesnek ne kelljen kis felnőttként élnie. Ugyanakkor az X generáció tagjai és az idősebb milleniálok éppen azért lettek talpraesettebbek és magabiztosabbak, mert már fiatalon meg kellett oldaniuk bizonyos helyzeteket.

5. Vacsora nélkül küldték ágyba őket

Régen gyakori büntetés volt, hogy a rosszul viselkedő vagy válogatós gyerek nem kapott vacsorát. A szülők abban bíztak, hogy az éhségből majd tanul. Ma már kegyetlennek tűnik, ha egy szülő ételmegvonással büntet. Az orvosok és a nevelési szakértők sem javasolják ezt a módszert.

6. Hagyták sírni a babákat

A 70-es és 80-as években elterjedt alvásra szoktatási módszer volt, hogy a síró babához nem mentek be rögtön. Úgy vélték, ha a szülő minden alkalommal megvigasztalja, a gyerek rájön, hogy sírással mindent elérhet, és nem is tanul meg egyedül visszaaludni. A mai szülők ezt a módszert már kegyetlennek tartják. Nehéz megállapítani, mikor van baja egy csecsemőnek, és mikor vágyik csak egy kis közelségre, ezért sokan nem kockáztatnak, ha sír a baba, magukhoz veszik, és ez így van jól.

Retró játékok a 80-as évekből, melyek visszarepítenek a gyerekorunkba:

Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: etsy.com
Forrás: etsy.com
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
Forrás: Reddit
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Retro játékok a 80-as, 90-es évekből, melyek visszarepítenek minket a gyerekkorunkba - Galéria
Forrás: Reddit

 

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