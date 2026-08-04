Karrierje csúcsán fordított hátat Hollywoodnak Stephen Baldwin: „Nem akartam Tom Cruise lenni”

A kilencvenes évek közepén Stephen Baldwin karrierje meredeken ívelt felfelé: olyan sikerfilmekben szerepelt, mint a Közönséges bűnözők, és minden adott volt ahhoz, hogy a legnagyobb hollywoodi sztárok közé emelkedjen. Ő azonban úgy érzi, tudatosan mondott le erről az útról, mert a hite fontosabb lett számára, mint a kasszasikerek.

Stephen Baldwin hátat fordított Hollywoodnak.

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Stephen Baldwin: nem akart Tom Cruise lenni

A színész úgy emlékszik vissza, hogy a Közönséges bűnözők sikere után előtte állt a lehetőség, hogy igazi A-listás sztárrá váljon. Ő azonban nem ezt tartotta a saját útjának.

Valószínűleg elindulhattam volna afelé, hogy nagy hollywoodi sztár legyek. De ez nem én voltam. Nem akartam Tom Cruise lenni, és azon görcsölni, hogy 100 millió dollárt hozzon a filmem a mozikban.

Bár olyan filmekben is feltűnt, mint a Flintstones vagy a Kő kövön, elmondása szerint nem a sikertelenség miatt tűnt el a hollywoodi fősodorból. A visszavonulás saját döntése volt.

A hite teljesen új irányba terelte az életét

Stephen Baldwin szerint a fordulópontot egy különös családi történet jelentette. Felesége egy Brazíliából érkezett házvezetőnőt alkalmazott, aki azt állította, látomásban kapta azt az üzenetet, hogy a házaspár később újjászületett keresztény lesz, és saját szolgálatot indít. A színész eleinte hitetlenkedve fogadta a történetet, később azonban egy keresztény rendezvényen olyan élmény érte, amely gyökeresen megváltoztatta a gondolkodását. Különösen nagy hatással volt rá egy gördeszkás misszió, amely fiatalokat próbált megszólítani.

Baldwin végül maga is létrehozott egy keresztény üzenetű gördeszkás projektet. Ennek részeként elkészült a Livin It című videó, amely a gördeszkás kultúrát ötvözte keresztény üzenetekkel. A kezdeményezés gyorsan sikeressé vált.

„Az első hat hónapban tízezer példányt osztottunk szét a videóból. Aztán egy nagyobb gyülekezet megkérdezte, mennyibe kerülne, ha a gördeszkások élőben is fellépnének náluk. Akkor hagytam ott Hollywoodot.”

Ma már nem a hírnév számít

A ma 60 éves Stephen Baldwin szerint egyáltalán nem hiányzik neki a régi hollywoodi élet. Inkább keresztény filmek készítésén dolgozik, podcastet vezet, és a közösségi médiában is a hitével kapcsolatos gondolatait osztja meg. Úgy érzi, mindazt elérte, amire valaha vágyhatott, ezért már nem a reflektorfény hajtja. „Boldog vagyok ott, ahol most tartok 60 évesen. Nagyon áldottnak érzem magam, és őszintén hiszem, hogy a legjobb még csak most következik” – mondta a People magazinnak.