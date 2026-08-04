Emlékszel még a Terminátor 2 vagány gyereksztárjára? Edward Furlong ma már nagyon nem így néz ki

A Terminátor 2 gyereksztárja, Edward Furlong mindössze tinédzser volt, amikor John Connor szerepével meghódította a mozirajongókat. A sikert azonban nem követte egyenes út Hollywoodban: a színész pályáját függőség, jogi problémák és személyes tragédiák is beárnyékolták.

A Terminátor 2 gyereksztárja, Edward Furlong nagyon sokat változott.

Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A Terminátor 2 gyereksztárja egy csapásra lett világhírű

A Terminátor 2. – Az ítélet napja minden idők egyik legismertebb akciófilmje lett. A James Cameron rendezte produkcióban Arnold Schwarzenegger ismét a legendás kiborgot alakította, mellette pedig a fiatal Edward Furlong formálta meg John Connort.

A filmben Connor még csupán egy problémás kisfiú, aki nevelőszülőknél él, miközben édesanyja pszichiátriai intézetben van. A történet egyik legemlékezetesebb része az a különleges apa-fiú kapcsolat, amely közte és Schwarzenegger karaktere között kialakul, sőt John tanítja meg neki a legendás mondatot is: „Hasta la vista, baby.”

Edward Furlong karrierjét saját démonai törték derékba

Sokan biztosra vették, hogy Edward Furlong hosszú éveken át Hollywood egyik legnagyobb sztárja lesz, ám ez végül nem így alakult. Bár eredetileg visszatért volna John Connor szerepében a harmadik Terminátor-filmben, a stúdió végül elállt ettől.

Edward Furlong augusztus 2-án lett 49 éves.

Forrás: LOBA, JEFF/Profimedia

A színész később elárulta, hogy egy kokaintúladagolás miatt megszegte a szerződésében vállalt feltételeket, ezért lecserélték. Ennek ellenére nem tűnt el teljesen a filmes világból: az elmúlt években is vállalt szerepeket, legutóbb a 2024-es Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep című filmben láthatták a nézők, és jelenleg is dolgozik új produkciókon.

A Terminátor 2 gyereksztárja ma már józan életet él

A 49 éves színész nyíltan beszélt arról, hogy gyereksztárként nem kapott megfelelő támogatást.

Amikor fiatal voltam, nem igazán voltak körülöttem olyan emberek, akik vigyáztak volna rám, teljesen magamra maradtam. Nem tudtam kezelni a pénzemet. Ha idősebb lettem volna, biztosan nem hozok ennyi rossz döntést.

Furlong először 2000-ben került elvonóra, később házassága is véget ért, és több jogi ügye is volt, amelyek miatt börtönbüntetést is kapott. Végül egy kaliforniai rehabilitációs központban sikerült maga mögött hagynia a függőségét. 2024-ben már örömmel mesélt arról, milyen érzés ismét forgatni józanul. „Nagyszerű érzés újra forgatni, ráadásul józanul. Nem másnaposan mentem dolgozni. Jó volt megtapasztalni ezt az egészet” – mondta.