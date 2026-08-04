Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 4., kedd Dominika, Domonkos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Emlékszel még a Terminátor 2 vagány gyereksztárjára? Edward Furlong ma már nagyon nem így néz ki

Rue des Archives/Profimedia/Filmstill -
hollywood Terminátor 2 Arnold Schwarzenegger
Nagy Anna
2026.08.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Szinte egyik napról a másikra lett világsztár, de az élete később egészen más irányt vett. A Terminátor 2 gyereksztárja hosszú éveken át drogproblémákkal küzdött, ma azonban újra dolgozik, és józan életet él.

A Terminátor 2 gyereksztárja, Edward Furlong mindössze tinédzser volt, amikor John Connor szerepével meghódította a mozirajongókat. A sikert azonban nem követte egyenes út Hollywoodban: a színész pályáját függőség, jogi problémák és személyes tragédiák is beárnyékolták.

Terminátor 2 gyereksztárja, Edward Furlong
A Terminátor 2 gyereksztárja, Edward Furlong nagyon sokat változott.
Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A Terminátor 2 gyereksztárja egy csapásra lett világhírű

A Terminátor 2. – Az ítélet napja minden idők egyik legismertebb akciófilmje lett. A James Cameron rendezte produkcióban Arnold Schwarzenegger ismét a legendás kiborgot alakította, mellette pedig a fiatal Edward Furlong formálta meg John Connort.

A filmben Connor még csupán egy problémás kisfiú, aki nevelőszülőknél él, miközben édesanyja pszichiátriai intézetben van. A történet egyik legemlékezetesebb része az a különleges apa-fiú kapcsolat, amely közte és Schwarzenegger karaktere között kialakul, sőt John tanítja meg neki a legendás mondatot is: „Hasta la vista, baby.”

Edward Furlong karrierjét saját démonai törték derékba

Sokan biztosra vették, hogy Edward Furlong hosszú éveken át Hollywood egyik legnagyobb sztárja lesz, ám ez végül nem így alakult. Bár eredetileg visszatért volna John Connor szerepében a harmadik Terminátor-filmben, a stúdió végül elállt ettől.

*EXCLUSIVE* Los Angeles, CA Terminate-a taco! Edward Furlong demolishes Mexican food ahead of his 49th birthday. The Terminator 2 star was spotted heading to grab a quick bite with a male pal after the duo completed a two hour gym session together. They headed to Pavillions grocery store, leaving with one bag of purchases which they pushed in a cart. Then they wandered over to a street food vendor on the sidewalk where Edward ordered tacos and his friend a burrito. After finishing his tacos, Edward helped his friend finish off his food, bending down to bite into the treat. Furlong is seen dressed casually in a black t-shirt, maroon trousers, black shoes, and dark aviator sunglasses. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1120177743, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Edward Furlong
Edward Furlong augusztus 2-án lett 49 éves.
Forrás: LOBA, JEFF/Profimedia

A színész később elárulta, hogy egy kokaintúladagolás miatt megszegte a szerződésében vállalt feltételeket, ezért lecserélték. Ennek ellenére nem tűnt el teljesen a filmes világból: az elmúlt években is vállalt szerepeket, legutóbb a 2024-es Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep című filmben láthatták a nézők, és jelenleg is dolgozik új produkciókon.

A Terminátor 2 gyereksztárja ma már józan életet él

A 49 éves színész nyíltan beszélt arról, hogy gyereksztárként nem kapott megfelelő támogatást.

Amikor fiatal voltam, nem igazán voltak körülöttem olyan emberek, akik vigyáztak volna rám, teljesen magamra maradtam. Nem tudtam kezelni a pénzemet. Ha idősebb lettem volna, biztosan nem hozok ennyi rossz döntést.

Furlong először 2000-ben került elvonóra, később házassága is véget ért, és több jogi ügye is volt, amelyek miatt börtönbüntetést is kapott. Végül egy kaliforniai rehabilitációs központban sikerült maga mögött hagynia a függőségét. 2024-ben már örömmel mesélt arról, milyen érzés ismét forgatni józanul. „Nagyszerű érzés újra forgatni, ráadásul józanul. Nem másnaposan mentem dolgozni. Jó volt megtapasztalni ezt az egészet” – mondta.

Bár a hollywoodi karrierje nem úgy alakult, ahogyan azt sokan várták, a Terminátor 2 gyereksztárja ma ismét aktív színész, és úgy tűnik, végre sikerült maga mögött hagynia élete legnehezebb időszakát.

Íme, a Terminátor 2. – Az ítélet napja trailere

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Így néz ki ma, 50 évesen a Sabrina, a tiniboszorkány egykori sztárja – Ennyit változott Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart ma már 50 éves, és sokat változott az évek során.

Emlékszel még a Hanta boy cuki gyereksztárjára? Így néz ki felnőttként Justin Cooper

Justin Cooper neve sokak számára talán már nem ismerős első hallásra, arcát azonban egy egész generáció ismeri. A Hanta boy című filmben alakított Max Reede szerepével világszerte ismertté vált gyereksztár később váratlan döntést hozott, és végleg hátat fordított a színészetnek.

Így néznek ki most, 33 évvel később a Mrs. Doubtfire egykori gyerekszereplői - KÉPEK

A Mrs. Doubtfire gyereksztárjai az elmúlt három évtizedben rengeteget változtak, de a köztük lévő kötelék még mindig szoros. Mutatjuk, mi lett a legendás családi vígjáték egykori szereplőivel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu