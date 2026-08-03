A dohányzás régóta az egyik legismertebb, legjelentősebb, de megelőzhető rákkockázati tényező, egy új kutatás azonban rávilágít arra, hogy nem minden dohányos egyformán veszélyeztetett. Ez persze nem azt jelenti, hogy büntetlenül lehet szívni a cigarettát.

A dohányzás mindenképpen káros.

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Új kutatás látott napvilágot a dohányzással kapcsolatban

A Nature folyóiratban megjelent kutatás szerint az örökölt gének és az élet során szerzett genetikai mutációk kölcsönhatása alakítja a daganatok fejlődését. A Cambridge-i Egyetem rákkutatói egérkísérletekkel vizsgálták, hogyan befolyásolja az örökölt genetikai háttér a rák kialakulását. Négy olyan egértörzset tenyésztettek, amelyek genetikai felépítése az embereknél is megfigyelhető variánsokat is tükrözte, majd az állatokat egyetlen adag dietil-nitrozaminnak tették ki. Ez az anyag a dohányban is megtalálható, ismerten károsítja a májsejtek DNS-ét, és hozzájárulhat a májrák kialakulásához.

A kutatók a környezeti tényezőket is igyekeztek kizárni: az egereket már 15 napos koruktól kontrollált körülmények között tartották. Ezt követően közel 600 daganat genomját elemezték, és azt találták, hogy a daganatok többsége ugyanazt a rákkeltő jelátviteli rendszert aktiváló mutációt szerezte meg. Ez a jelátviteli rendszer a sejtek növekedését és differenciálódását szabályozza, és számos daganattípus kialakulásában meghatározó szerepet tölt be.

A vizsgálat ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az örökölt genetikai háttér döntően befolyásolta, hogy végül kialakul-e a daganat.

„A rák nem teljesen véletlenül alakul ki. Elsőként sikerült kimutatnunk, hogy a genetikai háttér milyen mértékben befolyásolja mind a mutációs folyamatokat, mind a daganat kialakulásához vezető utakat” − fogalmazott Duncan Odom professzor, a tanulmány vezetője.

„Ha a genetikai háttér befolyásolja mind a rák kockázatát, a jövőbeli rákmegelőzési és szűrési stratégiáknak figyelembe kell venniük az öröklött genetikát és a populáció sokféleségét. Hasonlóképpen, az emberek valószínűleg eltérően reagálnak a rákellenes gyógyszerekre az öröklött genetikájuktól függően, ezért ennek megfelelően kell testre szabnunk a diagnosztikát és a kezeléseket” − tette hozzá Dr. Sarah Aitken, a Yale Orvostudományi Kar adjunktusa.

A kutatás eredményei azt sugallják, hogy a genetikai háttér és a környezeti ártalmak – köztük a dohányzás – összetett kölcsönhatása határozza meg a daganatok kialakulását. A szakemberek szerint ez hosszú távon hozzájárulhat a személyre szabott rákmegelőzés és a célzott kezelések fejlesztéséhez, ugyanakkor a dohányzás elkerülése továbbra is a daganatos betegségek megelőzésének egyik leghatékonyabb eszköze marad.

A dohányzás minden esetben súlyosan károsítja az egészséget

A dohányzás legalább 15 különböző ráktípussal hozható összefüggésbe, a dohányosoknál pedig 15–30-szor nagyobb valószínűséggel diagnosztizálnak tüdőrákot, mint a nemdohányzóknál. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a dohányzás minden esetben súlyosan károsítja az egészséget: nemcsak a daganatos betegségek, hanem a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek kialakulásának kockázatát is jelentősen növeli.

A kutatás eredményei ezért semmiképpen sem jelentik azt, hogy a dohányzás egyes emberek számára biztonságos lenne, csupán arra világítanak rá, hogy a genetikai háttér befolyásolhatja a daganatok kialakulásának valószínűségét.

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