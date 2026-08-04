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Ez a kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu: a trandiconális osztrák édességet elkészíteni is könnyű

recept kávé sütemény
Horváth Angéla
2026.08.04.
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A szaftos csokoládés-diós tésztára könnyű kávékrém kerül, a tetejét pedig puha süteménymorzsa borítja. A Wilde Wachau nevű osztrák torta tökéletes választás lehet mindazoknak, akik egy csésze kávé mellé valami igazán különleges édességet kínálnának.

A Wilde Wachau Ausztria festői borvidékéről, a Duna mentén fekvő Wachauról kapta a nevét. A kávés sütemény különösen azoknak ízlik majd, akik a kávés desszerteket és a tiramisut is szeretik. A hagyományos osztrák receptet a konyakkal ízesített kávékrém teszi ellenállhatatlanná.

A Wilde Wachau kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu
A Wilde Wachau osztrák kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu
Forrás: Life.hu / AI

A Wilde Wachau kávés sütemény receptje:

Hozzávalók a tésztához:

  • 140 gramm cukor
  • 6 tojás
  • 1 csomag sütőpor
  • 140 gramm darált mandula vagy mogyoró
  • 30 gramm zsemlemorzsa
  • 50 gramm tejcsokoládé

Hozzávalók a krémhez:

  • 600 milliliter habtejszín
  • 3 csomag habfixáló
  • 3 evőkanál cukor
  • 2 csomag vaníliás cukor
  • 5 teáskanál instant kávé
  • 1 kis kupica konyak

Elkészítés:

1. Melegítsük elő a sütőt alsó-felső sütésen 160 Celsius-fokra, majd kenjünk ki egy tortaformát.

2. Válasszuk szét a tojásokat, a fehérjét pedig verjük kemény habbá. Közben vízgőz fölött olvasszuk fel a tejcsokoládét.

3. A tojássárgáját keverjük simára a 140 gramm cukorral, a sütőporral, a darált mandulával vagy mogyoróval, a zsemlemorzsával és az olvasztott csokoládéval. Ezután óvatosan forgassuk bele a felvert tojásfehérjét.

4. Öntsük a masszát az előkészített tortaformába, majd süssük körülbelül 30 percig.

5. Amíg a tészta sül, készítsük el a krémet. A tejszínt verjük kemény habbá, majd keverjük hozzá a habfixálót, a cukrot, a vaníliás cukrot, az instant kávét és körülbelül egy kis kupica konyakot. Felhasználásig tegyük a krémet a hűtőszekrénybe.

6. A teljesen kihűlt tortalap tetejéről vágjunk le egy körülbelül 2–3 centiméter vastag réteget, majd morzsoljuk össze.

7. A hideg kávékrémet egyenletesen oszlassuk el a torta alapján, végül szórjuk rá a süteménymorzsát. Tálalás előtt legalább két órára tegyük hűtőszekrénybe.

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