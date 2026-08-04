Ez a kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu: a trandiconális osztrák édességet elkészíteni is könnyű

A Wilde Wachau Ausztria festői borvidékéről, a Duna mentén fekvő Wachauról kapta a nevét. A kávés sütemény különösen azoknak ízlik majd, akik a kávés desszerteket és a tiramisut is szeretik. A hagyományos osztrák receptet a konyakkal ízesített kávékrém teszi ellenállhatatlanná.
A Wilde Wachau kávés sütemény receptje:
Hozzávalók a tésztához:
- 140 gramm cukor
- 6 tojás
- 1 csomag sütőpor
- 140 gramm darált mandula vagy mogyoró
- 30 gramm zsemlemorzsa
- 50 gramm tejcsokoládé
Hozzávalók a krémhez:
- 600 milliliter habtejszín
- 3 csomag habfixáló
- 3 evőkanál cukor
- 2 csomag vaníliás cukor
- 5 teáskanál instant kávé
- 1 kis kupica konyak
Elkészítés:
1. Melegítsük elő a sütőt alsó-felső sütésen 160 Celsius-fokra, majd kenjünk ki egy tortaformát.
2. Válasszuk szét a tojásokat, a fehérjét pedig verjük kemény habbá. Közben vízgőz fölött olvasszuk fel a tejcsokoládét.
3. A tojássárgáját keverjük simára a 140 gramm cukorral, a sütőporral, a darált mandulával vagy mogyoróval, a zsemlemorzsával és az olvasztott csokoládéval. Ezután óvatosan forgassuk bele a felvert tojásfehérjét.
4. Öntsük a masszát az előkészített tortaformába, majd süssük körülbelül 30 percig.
5. Amíg a tészta sül, készítsük el a krémet. A tejszínt verjük kemény habbá, majd keverjük hozzá a habfixálót, a cukrot, a vaníliás cukrot, az instant kávét és körülbelül egy kis kupica konyakot. Felhasználásig tegyük a krémet a hűtőszekrénybe.
6. A teljesen kihűlt tortalap tetejéről vágjunk le egy körülbelül 2–3 centiméter vastag réteget, majd morzsoljuk össze.
7. A hideg kávékrémet egyenletesen oszlassuk el a torta alapján, végül szórjuk rá a süteménymorzsát. Tálalás előtt legalább két órára tegyük hűtőszekrénybe.
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