Ez a kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu: a trandiconális osztrák édességet elkészíteni is könnyű

A Wilde Wachau Ausztria festői borvidékéről, a Duna mentén fekvő Wachauról kapta a nevét. A kávés sütemény különösen azoknak ízlik majd, akik a kávés desszerteket és a tiramisut is szeretik. A hagyományos osztrák receptet a konyakkal ízesített kávékrém teszi ellenállhatatlanná.

A Wilde Wachau osztrák kávés sütemény finomabb, mint a tiramisu

Forrás: Life.hu / AI

A Wilde Wachau kávés sütemény receptje:

Hozzávalók a tésztához:

140 gramm cukor

6 tojás

1 csomag sütőpor

140 gramm darált mandula vagy mogyoró

30 gramm zsemlemorzsa

50 gramm tejcsokoládé

Hozzávalók a krémhez:

600 milliliter habtejszín

3 csomag habfixáló

3 evőkanál cukor

2 csomag vaníliás cukor

5 teáskanál instant kávé

1 kis kupica konyak

Elkészítés:

1. Melegítsük elő a sütőt alsó-felső sütésen 160 Celsius-fokra, majd kenjünk ki egy tortaformát.

2. Válasszuk szét a tojásokat, a fehérjét pedig verjük kemény habbá. Közben vízgőz fölött olvasszuk fel a tejcsokoládét.

3. A tojássárgáját keverjük simára a 140 gramm cukorral, a sütőporral, a darált mandulával vagy mogyoróval, a zsemlemorzsával és az olvasztott csokoládéval. Ezután óvatosan forgassuk bele a felvert tojásfehérjét.

4. Öntsük a masszát az előkészített tortaformába, majd süssük körülbelül 30 percig.

5. Amíg a tészta sül, készítsük el a krémet. A tejszínt verjük kemény habbá, majd keverjük hozzá a habfixálót, a cukrot, a vaníliás cukrot, az instant kávét és körülbelül egy kis kupica konyakot. Felhasználásig tegyük a krémet a hűtőszekrénybe.

6. A teljesen kihűlt tortalap tetejéről vágjunk le egy körülbelül 2–3 centiméter vastag réteget, majd morzsoljuk össze.

7. A hideg kávékrémet egyenletesen oszlassuk el a torta alapján, végül szórjuk rá a süteménymorzsát. Tálalás előtt legalább két órára tegyük hűtőszekrénybe.

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