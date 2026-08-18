Radics Gigi férjhez ment: a 30. születésnapján tartották a több száz fős lagzit

A Blikk több forrásból úgy értesült, hogy Radics Gigi és Maczkó Miklós több száz családtaggal és baráttal ünnepelte meg a szerelmüket. Mivel a vendégek az ország különböző részeiről érkeztek, olyan helyet kerestek, amely miatt nem kell mindenkinek Budapestig utaznia - így esett a választásuk a Dunakanyarra.

Radics Gigi és Mackó Miki megtartották a lakodalmat

Forrás: Instagram / Radics Gigi

A nagy napon Radics Gigi kislánya, Bella is fontos feladatot kapott, ő lett édesanyja koszorúslánya. Az énekesnő korábban már elárulta, hogy a kislány nagyon várja az esküvőt.

A születésnapján ment férjhez Radics Gigi

„Gigi és Miki mindenképpen idén szerette volna megtartani az esküvőt, ez nem is volt kérdés. Tavaly év végén volt a lánykérés, de mivel mindketten sokat dolgoztak, ezért csak idén kezdték el szervezni az esküvőt. Hamar azzal szembesültek, hogy nagyon kevés időt hagytak maguknak szervezésre, ám végül minden úgy alakult, ahogyan szerették volna. Az pedig csak hab a tortán, hogy a nagy nap Gigi születésnapjára esett, így a legszebb dolgot kapta születésnapjára: összekötötte az életét a szerelmével” – mesélte a lapnak az énekesnő egyik ismerőse.

Radics Gigi és Mackó Miklós eleinte barátok voltak. Már hosszú évek óta ismerték egymást, mire 2024-ben egymásba szerettek. Egy évvel később már abban is biztosak voltak, hogy közös jövőt szeretnének.

Az énekesnő korábbi párjával, Áronnal 2019-ben ismerkedett meg, közös kislányuk, Bella 2020-ban született. A kapcsolat 2023-ban ért véget. A szakítás után Gigi hosszú ideig nem gondolt új kapcsolatra, elsősorban a kislányára és a karrierjére koncentrált.