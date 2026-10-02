Tápláló és diétás: csupán 5 összetevővel készül Victoria Beckham kedvenc salátája

Tonhal, csicseriborsó, avokádó, rukkola és hagyma – mindössze ezekből az alapanyagokból készül Victoria Beckham egyik kedvenc salátája. A fogás nem igényel konyhai tudást, de összetevői fehérjét, rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaznak.

Victoria Beckham a legtöbbször salátát választ vacsorára.

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Victoria Beckham salátája könnyű, mégis laktató

Ha Victoria Beckhamre gondolunk, azonnal eszünkbe jut az is, amit David Beckham egy interjúban mondott róla, nevezetesen, hogy felesége nagyon keveset eszik és 25 éve körülbelül mindig ugyanazt. Ami természetesen így nem igaz, de az tény, hogy Victoria Beckham gyakran választ salátát főfogásnak, az egyik kedvence pedig csupán öt összetevőből áll. Az egyiket meg is osztotta az Instagramján. „Imádom ezt a tonhalas-csicseriborsós salátát, ami nagyon könnyen elkészíthető és nagyon laktató” – írta a bejegyzésében.

Tonhal, csicseriborsó és avokádó is van benne

A recept alapját a tonhal és a csicseriborsó adja, ezekhez avokádó, rukkola és hagyma társul. Az alapanyagokat egyszerűen egy tányérra kell tenni, majd összekeverni. Külön öntetre nincs szükség: a tonhal és az avokádó együtt krémes állagot, valamint telt ízt ad a salátának. A fogás azok számára is könnyen átalakítható, akik nem fogyasztanak húst vagy állati eredetű élelmiszereket. A vegetáriánusok és vegánok egyszerűen elhagyhatják a tonhalat, és bármi mással, mint például a tofu helyettesíthetik.

A tonhal akár el is hagyható és más fehérjeforrással helyettesíthető.

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Nézzük, miért olyan egészséges!

A saláta egyik fontos összetevője a csicseriborsó, amely magas fehérjetartalma mellett lizint és treonint is tartalmaz. Ezek esszenciális aminosavak, amelyekre a szervezetnek szüksége van a fehérjék felépítéséhez. A hüvelyes emellett rostban is gazdag, ami hozzájárulhat a teltségérzethez és az emésztés szabályozásához. A csicseriborsó A-, B-, C- és E-vitamint, valamint vasat, cinket és magnéziumot is tartalmaz.

A tonhal szintén jelentős mennyiségű fehérjét biztosít, emellett omega-3 zsírsavakban is gazdag. Konzerv tonhal vásárlásakor érdemes alacsony sótartalmú változatot választani, és arra is jó odafigyelni, hogy a hal vízben, ne pedig olajban legyen eltéve.