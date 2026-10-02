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2026. okt. 2., péntek Petra

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recept

Tápláló és diétás: csupán 5 összetevővel készül Victoria Beckham kedvenc salátája

recept saláta Victoria Beckham
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Azt hiszed, hogy csak hatalmas fogásokkal lehet igazán jóllakni? Erre cáfol rá Victoria Beckham, akinek a salátájától biztosan nem hízol, de meg van benne minden, amire szüksége van a szervezetednek.

Tonhal, csicseriborsó, avokádó, rukkola és hagyma – mindössze ezekből az alapanyagokból készül Victoria Beckham egyik kedvenc salátája. A fogás nem igényel konyhai tudást, de összetevői  fehérjét, rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaznak.

SANTA MONICA, CA - NOVEMBER 11: Victoria Beckham, recipient of the 2018 Fashion Icon Award, poses in the press room during the People's Choice Awards 2018 at Barker Hangar on November 11, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
Victoria Beckham a legtöbbször salátát választ vacsorára.
Forrás: Getty Images North America

Victoria Beckham salátája könnyű, mégis laktató

Ha Victoria Beckhamre gondolunk, azonnal eszünkbe jut az is, amit David Beckham egy interjúban mondott róla, nevezetesen, hogy felesége nagyon keveset eszik és 25 éve körülbelül mindig ugyanazt. Ami természetesen így nem igaz, de az tény, hogy Victoria Beckham gyakran választ salátát főfogásnak, az egyik kedvence pedig csupán öt összetevőből áll. Az egyiket meg is osztotta az Instagramján. „Imádom ezt a tonhalas-csicseriborsós salátát, ami nagyon könnyen elkészíthető és nagyon laktató” – írta a bejegyzésében.

Tonhal, csicseriborsó és avokádó is van benne

A recept alapját a tonhal és a csicseriborsó adja, ezekhez avokádó, rukkola és hagyma társul. Az alapanyagokat egyszerűen egy tányérra kell tenni, majd összekeverni. Külön öntetre nincs szükség: a tonhal és az avokádó együtt krémes állagot, valamint telt ízt ad a salátának. A fogás azok számára is könnyen átalakítható, akik nem fogyasztanak húst vagy állati eredetű élelmiszereket. A vegetáriánusok és vegánok egyszerűen elhagyhatják a tonhalat, és bármi mással, mint például a tofu helyettesíthetik. 

A tonhal akár el is hagyható és más fehérjeforrással helyettesíthető. 
Forrás: 123.rf.com

Nézzük, miért olyan egészséges!

A saláta egyik fontos összetevője a csicseriborsó, amely magas fehérjetartalma mellett lizint és treonint is tartalmaz. Ezek esszenciális aminosavak, amelyekre a szervezetnek szüksége van a fehérjék felépítéséhez. A hüvelyes emellett rostban is gazdag, ami hozzájárulhat a teltségérzethez és az emésztés szabályozásához. A csicseriborsó A-, B-, C- és E-vitamint, valamint vasat, cinket és magnéziumot is tartalmaz. 

A tonhal szintén jelentős mennyiségű fehérjét biztosít, emellett omega-3 zsírsavakban is gazdag. Konzerv tonhal vásárlásakor érdemes alacsony sótartalmú változatot választani, és arra is jó odafigyelni, hogy a hal vízben, ne pedig olajban legyen eltéve.

A rukkola további tápanyagokkal egészíti ki a salátát: vasat, káliumot, kalciumot, C-vitamint, folsavat és béta-karotint biztosít. Enyhén csípős ízét a mustárolajok adják, amelyek másodlagos növényi vegyületek, és antioxidáns hatásúak, vagyis semlegesíthetik a szabadgyököket.

Az avokádó magasabb kalóriatartalmú alapanyag, ugyanakkor zsírjának jelentős része telítetlen omega-3 zsírsavakból áll. Ezekre a szervezetnek többek között az izomépítéshez, a stressz csökkentéséhez és a normális agyműködéshez van szüksége. Az avokádó emellett B-vitaminokat, valamint A- és E-vitamint, káliumot és magnéziumot is tartalmaz.

A hagyma sem csupán az íze miatt kerül a salátába. A benne található kénvegyületek gyulladáscsökkentők, emellett a hagyma prosztaglandinokat is tartalmaz, amelyek természetes vérhígítóként működnek. 

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