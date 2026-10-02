Katalin hercegné egyetlen szabályból nem enged: Györgynek, Saroltának és Lajosnak is be kell tartania

Katalin hercegné és Vilmos herceg három gyermeket nevel, és bár György, Sarolta és Lajos a brit királyi család tagjai, úgy tűnik, náluk is akadnak tipikus szülő-gyerek helyzetek. A hercegné egy nyugat-sussexi programon beszélt arról, hogy van valami, amit neki is rendszeresen el kell ismételnie a gyerekeinek. A család gyereknevelési szokásaiba ráadásul más apró részleteken keresztül is bepillantást engedett.

Katalin hercegné gyerekei: Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg (balra).

Forrás: PA Wire/Jane Barlow/Northfoto

Katalin hercegné szabálya az autóban nem képezheti vita tárgyát

A hercegné a West Sussex Minibus egyik programján vett részt, amikor a 94 éves Stella Drewettet arra biztatta, hogy kapcsolja be a biztonsági övét. Ekkor derült ki, hogy Katalin hercegné szabálya a saját gyerekeire is ugyanúgy vonatkozik.

„A saját gyerekeimet is emlékeztetnem kell arra, hogy kapcsolják be a biztonsági övüket” – árulta el.

A megjegyzés valószínűleg sok szülő számára ismerősen csenghet. A 13 éves György – aki az Etonban folytatja tanulmányait –, a 11 éves Sarolta és a 8 éves Lajos életében hiába vannak jelen a királyi családdal járó különleges körülmények, az autóba beszállva nekik is ugyanazt a szabályt kell követniük.

A házimunkából is kiveszik a részüket a gyerekek

Nem a biztonsági öv az egyetlen hétköznapi dolog, amely szóba került Katalin látogatása során. A hercegné a csoporttal a Pulborough Village Hallba érkezett, ahol a heti ebédklub résztvevőivel beszélgetett.

A mosogatás kapcsán azt is elárulta, hogy Vilmossal jó párost alkotnak: egyikük mosogat, a másik pedig törölget. A feladatokból azonban a három gyerek sem marad ki. „A gyerekeket is bevonjuk” – mondta Katalin.

Ez újabb apró részlet arról, milyen szerepet kap a gyereknevelés a walesi család hétköznapjaiban. A hercegi pár igyekszik a gyerekeket az olyan teljesen hétköznapi otthoni teendőkbe is bevonni, amelyek a legtöbb családban a mindennapok természetes részei.

Katalin hercegné és Vilmos számára az iskolai fuvar sem mindig egyszerű

Vilmos és Katalin korábban rendszeresen részt vett a gyerekek iskolába szállításában is. Amikor a hercegné 2024-ben daganatos betegség miatt kezelés alatt állt, Vilmos a programját is a gyerekek iskolába vitele és hazahozatala köré szervezte. A herceg később azt sem titkolta, hogy ezek a reggelek időnként meglehetősen kaotikusak lehetnek, különösen akkor, amikor még a hangszereknek is helyet kell találni az autóban.