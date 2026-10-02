Katalin hercegné egyetlen szabályból nem enged: Györgynek, Saroltának és Lajosnak is be kell tartania

Katalin hercegné és Vilmos herceg három gyermeket nevel, és bár György, Sarolta és Lajos a brit királyi család tagjai, úgy tűnik, náluk is akadnak tipikus szülő-gyerek helyzetek. A hercegné egy nyugat-sussexi programon beszélt arról, hogy van valami, amit neki is rendszeresen el kell ismételnie a gyerekeinek. A család gyereknevelési szokásaiba ráadásul más apró részleteken keresztül is bepillantást engedett.
Katalin hercegné szabálya az autóban nem képezheti vita tárgyát
A hercegné a West Sussex Minibus egyik programján vett részt, amikor a 94 éves Stella Drewettet arra biztatta, hogy kapcsolja be a biztonsági övét. Ekkor derült ki, hogy Katalin hercegné szabálya a saját gyerekeire is ugyanúgy vonatkozik.
„A saját gyerekeimet is emlékeztetnem kell arra, hogy kapcsolják be a biztonsági övüket” – árulta el.
A megjegyzés valószínűleg sok szülő számára ismerősen csenghet. A 13 éves György – aki az Etonban folytatja tanulmányait –, a 11 éves Sarolta és a 8 éves Lajos életében hiába vannak jelen a királyi családdal járó különleges körülmények, az autóba beszállva nekik is ugyanazt a szabályt kell követniük.
A házimunkából is kiveszik a részüket a gyerekek
Nem a biztonsági öv az egyetlen hétköznapi dolog, amely szóba került Katalin látogatása során. A hercegné a csoporttal a Pulborough Village Hallba érkezett, ahol a heti ebédklub résztvevőivel beszélgetett.
A mosogatás kapcsán azt is elárulta, hogy Vilmossal jó párost alkotnak: egyikük mosogat, a másik pedig törölget. A feladatokból azonban a három gyerek sem marad ki. „A gyerekeket is bevonjuk” – mondta Katalin.
Ez újabb apró részlet arról, milyen szerepet kap a gyereknevelés a walesi család hétköznapjaiban. A hercegi pár igyekszik a gyerekeket az olyan teljesen hétköznapi otthoni teendőkbe is bevonni, amelyek a legtöbb családban a mindennapok természetes részei.
Katalin hercegné és Vilmos számára az iskolai fuvar sem mindig egyszerű
Vilmos és Katalin korábban rendszeresen részt vett a gyerekek iskolába szállításában is. Amikor a hercegné 2024-ben daganatos betegség miatt kezelés alatt állt, Vilmos a programját is a gyerekek iskolába vitele és hazahozatala köré szervezte. A herceg később azt sem titkolta, hogy ezek a reggelek időnként meglehetősen kaotikusak lehetnek, különösen akkor, amikor még a hangszereknek is helyet kell találni az autóban.
„Általában rengeteg lekváros szendvics kerül az autóba. Lajos pedig lekváros ujjlenyomatokat hagy mindenhol, ami igazán sokat segít” – viccelődött Vilmos. A család rutinja időközben változott: György már bentlakásos diákként az Eton College-ba jár, míg Sarolta és Lajos továbbra is a Lambrook tanulói.
De miért látni néha Katalint és Vilmost biztonsági öv nélkül?
Bár Katalin a saját gyerekeinél ragaszkodik a biztonsági övhöz, hivatalos eseményekre érkezve őt és Vilmost is lehetett már öv nélkül látni. Ennek azonban speciális oka lehet. Bizonyos, a Korona által szervezett vagy ahhoz kapcsolódó felvonulások esetében jogi mentesség vonatkozhat a biztonsági öv használatára. Emellett a királyi család védelméért felelős szakembereknek az adott helyzet biztonsági kockázatait is mérlegelniük kell.
Simon Morgan egykori királyi testőr korábban úgy magyarázta, hogy minden helyzetet külön kell értékelni. Példaként említette, hogy veszély esetén gyorsabb lehet a ki- és beszállás, ha valaki nincs bekötve.
A három gyerek hétköznapi autózásánál azonban egészen más a helyzet. Ott úgy tűnik, Katalin hercegné ugyanazt a mondatot ismételgeti, amely világszerte szülők millióinak szájából hangzik el indulás előtt: kapcsold be az övet.
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