Channing Tatum álprofilról szidta az exét, csúnyán beégett a színész - Videó

Az év égését produkálta a 46 éves Channing Tatum. Előkerült ugyanis egy álprofil, amely előszeretettel szidta a színész exét, Zoë Kravitzet és annak párját, Harry Stylest.

Channing Tatum álprofilról szidta exét és annak mostani párját, Harry Stylest

Forrás: GettyImages

Álprofilról szidta az exét Channing Tatum

Hogy még gázabb legyen az egész, mindezek mellett persze áradozott magáról, hogy mennyire férfias és vicces. További részletek az alábbi videóban!

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