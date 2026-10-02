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Channing Tatum álprofilról szidta az exét, csúnyán beégett a színész - Videó

Világsztár Zoe Kravitz Channing Tatum
Life.hu
2026.10.02.
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A színész azt állítja, semmi köze ahhoz a titokzatos Instagram-profilhoz, amely az exét szidta. Csak van egy apró bökkenő: a fiók egyetlen követője maga Channing Tatum volt.

Az év égését produkálta a 46 éves Channing Tatum. Előkerült ugyanis egy álprofil, amely előszeretettel szidta a színész exét, Zoë Kravitzet és annak párját, Harry Stylest.

Channing Tatum álprofilról szidta exét és annak mostani párját, Harry Stylest
Channing Tatum álprofilról szidta exét és annak mostani párját, Harry Stylest
Forrás: GettyImages

Álprofilról szidta az exét Channing Tatum

Hogy még gázabb legyen az egész, mindezek mellett persze áradozott magáról, hogy mennyire férfias és vicces. További részletek az alábbi videóban! 

 

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