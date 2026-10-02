Channing Tatum álprofilról szidta az exét, csúnyán beégett a színész - Videó

A színész azt állítja, semmi köze ahhoz a titokzatos Instagram-profilhoz, amely az exét szidta. Csak van egy apró bökkenő: a fiók egyetlen követője maga Channing Tatum volt.
Az év égését produkálta a 46 éves Channing Tatum. Előkerült ugyanis egy álprofil, amely előszeretettel szidta a színész exét, Zoë Kravitzet és annak párját, Harry Stylest.
Álprofilról szidta az exét Channing Tatum
Hogy még gázabb legyen az egész, mindezek mellett persze áradozott magáról, hogy mennyire férfias és vicces. További részletek az alábbi videóban!
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