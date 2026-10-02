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Szívszorító részletek derültek ki Chad Lowe 13 éves lányának haláláról

hollywood halál gyerek
Nagy Anna
2026.10.02.
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Chad Lowe és felesége, Kim Painter szeptember 29-én veszítette el mindössze 13 éves lányát, Fionát. Chad Lowe gyereke kórházban halt meg, a halottkém közlése pedig most a halál okát is nyilvánosságra hozta. A gyászoló család mellett számos hollywoodi sztár állt ki ezekben a nehéz napokban.

Chad Lowe és Kim Painter három lányt nevelt együtt: a 17 éves Mabelt, a 13 éves Fionát és a 10 éves Nixie-t. A család középső gyermekének elvesztése után színészek és barátok sora fejezte ki együttérzését, miközben a család egy megható közleményben emlékezett meg Fionáról. Chad Lowe gyereke nagybátyja révén is híres hollywoodi család tagja volt: a színész testvére Rob Lowe.

Chad Lowe és családja: Fiona 13 évesen halt meg.
Chad Lowe és családja: Fiona 13 évesen halt meg.
Forrás: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch / Northfoto

Kiderült, mi okozta Chad Lowe gyerekének halálát

A halottkém közleménye szerint a 13 éves Fionát szeptember 29-én, kedden hajnali 1 óra 14 perckor nyilvánították halottnak a kórházban. Halálát öngyilkosságnak minősítették. A tragédia után a család arra kérte az embereket, hogy tartsák őket gondolataikban, és biztosítsanak számukra nyugalmat a gyász idején. A szülők közleményükben szeretetteljes, intelligens és kreatív lányként emlékeztek Fionára, aki imádott táncolni.

„Mélyen összetörtünk szeretett Fionánk elvesztése miatt” – fogalmazott a család. Mint írták, a tinédzsert rajongásig szerették a testvérei és a szülei is.

Ő volt életünk fénye” – tették hozzá.

Chad Lowe kislánya mindenkit megérintett Hollywoodban

Chad Lowe kislánya halálának hírére a színész több barátja és hollywoodi kollégája is részvétét fejezte ki. A Dr. Csont sztárja, David Boreanaz egy közös fotót osztott meg, amelyen fiával, Jadennel, valamint Fionával, Nixie-vel és Kimmel látható.

Legmélyebb részvétem barátaimnak, Chadnek és Kimnek gyönyörű lelkű Fionájuk elvesztése miatt” – írta bejegyzésében.

David Boreanaz és Chad Lowe korábban együtt dolgozott a Dr. Csont című sorozaton: Lowe 13 epizódot rendezett, és egy alkalommal vendégszereplőként is feltűnt benne.

Cary Elwes szintén üzent a családnak. „Megszakad értetek a szívünk. Gondolunk rátok és imádkozunk értetek. Mindig.”

A Pretty Little Liars színésznője, Tammin Sursok azt írta, rengeteg szeretetet küld az egész családnak, míg Marlee Matlin így búcsúzott: „Darabokra tört a szívem. Szárnyalj magasan, Fiona Lowe. Szeretlek benneteket, Chad és Kim.”

Rob Lowe édesapja is elbúcsúzott az unokájától

Fiona nagyapja, Chuck Lowe – aki Chad és Rob Lowe édesapja – szintén megemlékezett unokájáról. Egy gyerekkori fotót osztott meg róla, amelyen Fiona egy medencében úszik.

Nyugodj békében, drága Fiona” – írta a kép mellé.

A Lowe család az elmúlt két évben már egy másik súlyos veszteséggel is kénytelen volt szembenézni. Los Angeles-i otthonuk 2025 januárjában leégett a Pacific Palisades-i tűzvészben. Chad Lowe később három lánya kitartásáról beszélt, és úgy fogalmazott, hogy a történtek után „egyszerűen lenyűgözőek” voltak. Fiona elvesztése után a család arra kéri a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben a magánéletüket.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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