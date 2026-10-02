Szívszorító részletek derültek ki Chad Lowe 13 éves lányának haláláról

Chad Lowe és Kim Painter három lányt nevelt együtt: a 17 éves Mabelt, a 13 éves Fionát és a 10 éves Nixie-t. A család középső gyermekének elvesztése után színészek és barátok sora fejezte ki együttérzését, miközben a család egy megható közleményben emlékezett meg Fionáról. Chad Lowe gyereke nagybátyja révén is híres hollywoodi család tagja volt: a színész testvére Rob Lowe.

Chad Lowe és családja: Fiona 13 évesen halt meg.

Forrás: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch / Northfoto

Kiderült, mi okozta Chad Lowe gyerekének halálát

A halottkém közleménye szerint a 13 éves Fionát szeptember 29-én, kedden hajnali 1 óra 14 perckor nyilvánították halottnak a kórházban. Halálát öngyilkosságnak minősítették. A tragédia után a család arra kérte az embereket, hogy tartsák őket gondolataikban, és biztosítsanak számukra nyugalmat a gyász idején. A szülők közleményükben szeretetteljes, intelligens és kreatív lányként emlékeztek Fionára, aki imádott táncolni.

„Mélyen összetörtünk szeretett Fionánk elvesztése miatt” – fogalmazott a család. Mint írták, a tinédzsert rajongásig szerették a testvérei és a szülei is.

„Ő volt életünk fénye” – tették hozzá.

Chad Lowe kislánya mindenkit megérintett Hollywoodban

Chad Lowe kislánya halálának hírére a színész több barátja és hollywoodi kollégája is részvétét fejezte ki. A Dr. Csont sztárja, David Boreanaz egy közös fotót osztott meg, amelyen fiával, Jadennel, valamint Fionával, Nixie-vel és Kimmel látható.

„Legmélyebb részvétem barátaimnak, Chadnek és Kimnek gyönyörű lelkű Fionájuk elvesztése miatt” – írta bejegyzésében.

David Boreanaz és Chad Lowe korábban együtt dolgozott a Dr. Csont című sorozaton: Lowe 13 epizódot rendezett, és egy alkalommal vendégszereplőként is feltűnt benne.

Cary Elwes szintén üzent a családnak. „Megszakad értetek a szívünk. Gondolunk rátok és imádkozunk értetek. Mindig.”

A Pretty Little Liars színésznője, Tammin Sursok azt írta, rengeteg szeretetet küld az egész családnak, míg Marlee Matlin így búcsúzott: „Darabokra tört a szívem. Szárnyalj magasan, Fiona Lowe. Szeretlek benneteket, Chad és Kim.”

Rob Lowe édesapja is elbúcsúzott az unokájától

Fiona nagyapja, Chuck Lowe – aki Chad és Rob Lowe édesapja – szintén megemlékezett unokájáról. Egy gyerekkori fotót osztott meg róla, amelyen Fiona egy medencében úszik.