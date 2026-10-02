Gwyneth Paltrow lánya először lépett kifutóra: Apple Martin Párizsban debütált modellként

Apple Martin május óta a francia divatház egyik arca, ezért nem okozott meglepetést, hogy Chemena Kamali kreatív igazgató a kifutón is próbára tette. A sztárcsemete a kifutón romantikus, fehér maxiruhát viselt. A szoknyarészt és az ujjakat kör alakú, virágokra emlékeztető áttört minták díszítették, a felsőrészt pedig finom hajtások és a gombsor mellett végigfutó fodrok tették romantikussá. Apple karamellszínű platformcipőt viselt áttetsző PVC felsőrésszel és bokapánttal. Hosszú, szőke haját középen választották el, tincsei lágy hullámokban omlottak a vállára. Nem lehet nem észrevenni, hogy Apple kiköpött édesanyja.

Apple Martin nagyon hasonlít az édesanyjára, Gwyneth Paltrow-ra

Fotó: Chloé

Apple Martint a zene is érdekli

Apple Martin az elmúlt években került közelebb a divatszakmához. Szerepelt már a Chloé Botticelli ihlette kampányában, és édesanyjával együtt a GapStudio fotózásain is részt vett. Apple-t azonban a zene is érdekli. Dalszerzőként közreműködött édesapja zenekara, a Coldplay több számában is, köztük a feelslikeimfallinginlove és a Let Somebody Go című dalokon dolgozott.

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