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Katalin hercegné szokatlan frizurával jelent meg: egészen másképp viselte a haját, mint eddig

brit királyi család frizura Katalin hercegné
Horváth Angéla
2026.10.02.
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Katalin hercegné szeptember 30-án a West Sussex Minibus fennállásának 50. évfordulója alkalmából látogatott Sussexbe. A walesi hercegné visszafogott, tetőtől talpig szürke összeállítást választott az alkalomra, ezúttal nem a ruhája, hanem szokatlan frizurája keltett feltűnést.

A walesi hercegné ritkán tér el a jól megszokott hajviseletétől, most azonban így tett. A 44 éves Katalin hercegné a lágyan leomló, hullámos frizura helyett simára fésülte tincseit és szoros lófarokba kötötte a haját. Az egyszerű hajviselettől modernebb, letisztultabb lett a megjelenése is.

Katalin hercegné tőle szokatlan módon lófarokba kötötte a haját
Katalin hercegné tőle szokatlan módon lófarokba kötötte a haját
Forrás: Instagram

Az alkalomra Jigsaw gyapjúkabátot, Reiss selyemblúzt és hosszú, rakott nadrágot viselt. A monokróm szettet bordó kiegészítőkkel törte meg: Victoria Beckhamtől való övet, bőr Smythson táskát és Gianvito Rossi cipőt választott. Gyöngyfülbevalót és több csillogó gyűrűt is viselt.

A West Sussex Minibus egy önkéntesek által működtetett közösségi közlekedési szervezet az angliai Pulborough-ban. A szolgáltatás célja, hogy segítsen kapcsolatot teremteni azoknak, akik nehezebben mozognak, ezért pedig elszigetelődhetnének a környezetüktől. Katalin hercegné kipróbálta a buszokat, egyik útitársának pedig elárulta, melyik a kedvenc házimunkája

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