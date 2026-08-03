Bemutatták a TV2 új műsorvezetőit: őket láthatjuk a megújult Híradóban

Pachmann Péter egy év után tér vissza a TV2 képernyőjére, ráadásul abban a műfajban, amely hosszú időn át meghatározta a pályafutását. A televíziós szakember hétköznap esténként Szedmák Zitával vezeti majd a csatorna új hírműsorát. „Hazaérkeztem" – foglalta össze Pachmann Péter, mit jelent számára a visszatérés.

Pachmann Péter visszaül a TV2 hírolvasói székébe

Forrás: HOT! magazin

Pachmann Péter ott volt a TV2 indulásánál

Pachmann Péter már a TV2 1997-es indulásakor is a csatornánál dolgozott, és részese volt a vasárnap este megszűnt Tények indulásának is. Mostantól pedig ő vezeti az augusztus 3-án rajtoló TV2 Híradót. A műsor modernebb, lendületesebb formában jelentkezik, Pachmann pedig abban bízik, hogy a kamera előtt és mögött szerzett több évtizedes tapasztalatát is kamatoztatni tudja.

„Remélem, azt a tudást, amelyet a kamera előtt és mögött, műsorvezetésben, riportfilmekben, tudósításban szereztem, mind hozzá tudom tenni" – mondta. Örül annak, hogy részese lehet a csatorna megújulásának, ez is szerepet játszott abban, hogy egy év kihagyás után igent mondott a felkérésre.

Pachmann Péter és Szedmák Zita eddig csak a TV2 folyosóiról ismerte egymást, korábban még nem dolgoztak együtt. A próbák alapján azonban mindketten úgy érzik, jól működnek együtt.

Ők vezetik a TV2 Híradót

A hétköznap esti adásokban Pachmann Péter partnere Szedmák Zita lesz. A műsorvezető korábban a Spíler TV Premier League-műsoraiban és az Exatlon Hungary stúdióbeszélgetéseiben szerepelt.

A hétvégi híradót Ambrus István és Farkas Fanni vezeti. Ambrus korábban riporterként dolgozott a TV2-nél, Farkas Fanni pedig színművészként és műsorvezetőként ismert. A reggeli kiadások műsorvezetője a csatorna új arca, Fenyvesi Zoltán lesz.

Ezeket olvastad már?