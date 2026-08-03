2050-re a klímakutatók brutális hőmérsékletet jósolnak: pár év múlva a 2026-os nyár enyhének tűnhet

Több európai országban is rekordot döntött a hőség, sokfelé erdőtüzek pusztítanak. Franciaországban és Spanyolországban több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A New York Times azt írja, mindkét ország modern kori történetének legnagyobb tűzvészei alakultak ki az elmúlt hetekben, amelyek példátlan méretű kitelepítéseket indokoltak. Települések semmisültek meg, hatalmas területek égtek le, miközben emberek milliói próbáltak menedéket találni a több mint 40 fokos hőség elől. 2050-re azonban mindez semmiségnek tűnhet.
Júniusban legalább tízezerrel többen haltak meg
A szélsőséges hőmérséklet a mindennapi életet is felforgatta. Koncerteket és fesztiválokat mondtak le, lerövidítették a Tour de France utolsó szakaszát, a Louvre és az Eiffel-torony pedig a megszokottnál korábban bezárt. Erdőtüzek alakultak ki még a Skót-felföldön is. Londonban pedig éppen egy, a szélsőséges hőség kezeléséről szóló konferenciát kellett lemondani.
Júniusban Európa-szerte legalább tízezerrel többen haltak meg, mint ebben az időszakban a korábbi években. A jelentős többlethalálozást az extrém hőhullámmal hozzák összefüggésbe. A szakértők attól tartanak, hogy az áldozatok száma a valóságban még ennél is magasabb lehet.
„2026 még csak a kezdet”
Más térségekben is egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, Európa azonban minden más kontinensnél gyorsabban melegszik. Az 1990-es évek közepe óta itt csaknem kétszer olyan ütemben emelkedik a hőmérséklet, mint a világátlag.
Johan Rockström, a Potsdami Klímakutató Intézet igazgatója Európát a klímaváltozás egyik legveszélyeztetettebb térségének tartja.
„2026 még csak a kezdet” – figyelmeztetett a svéd tudós. „Egyre rosszabb és rosszabb lesz, míg aztán át nem lépjük az alkalmazkodás határait” – mondta.
Európa nincs felkészülve az újfajta klímára. Számos európai épületet a korábbi, jóval hidegebb telekhez igazodva úgy építettek meg, hogy minél tovább megtartsa a meleget. A légkondicionálók is sokkal kevésbé elterjedtek, mint például az Egyesült Államok délnyugati részén vagy a Perzsa-öböl térségében.
Az erdők is veszélyben vannak. Sok helyen azonos fafajokból álló állományokat telepítettek akkor, amikor az éghajlat még hűvösebb és csapadékosabb volt. Hosszú száraz időszakokban ezekben az erdőkben különösen gyorsan terjedhetnek a lángok.
Egyre gyakoribbak a hőhullámok
Franciaországban 1947 óta 53 hőhullámot jegyeztek fel, ezek közül 28 az elmúlt 15 évben következett be. Bordeaux-ban 1921 és 2000 között egyetlen olyan napot sem mértek, amikor a hőmérséklet elérte volna a 39 fokot. Az idei nyáron ez már nyolcszor megtörtént. A híres borvidék termelői nemcsak a hőség miatt aggódnak. Attól is tartanak, hogy az erdőtüzek füstje megváltoztatja a szőlő ízét.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az erdőtüzek miatt klímavészhelyzetet hirdetett. Bejelentése szerint egy állami megállapodással hosszú távon és átfogóan szeretnék kezelni a problémát.
Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy a Gironde régió leégett fenyveseit olyan fafajokkal telepítik újra, amelyek jobban viselik a forró és száraz éghajlatot.
„A jelenlegi helyzet a legnehezebb, amellyel valaha szembe kellett néznünk a második világháború óta” – fogalmazott.
Akár 48 fokot is mérhetnek 2050-ben
A klímakutatók szerint később még az idei szélsőséges nyár is viszonylag enyhének tűnhet. Úgy tűnik, nem sikerül teljesíteni a párizsi klímaegyezmény egyik legfontosabb célját. A megállapodás szerint a globális felmelegedést jóval két Celsius-fok alatt kellene tartani az iparosodás előtti szinthez képest. Egyes szakértők azonban arra figyelmeztetnekk, hogy a felmelegedés csak tovább gyorsul.
A francia meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint 2050-re ötször gyakrabban fordulhatnak elő hőhullámok, a hőmérséklet pedig addigra akár a 48 Celsius-fokot is elérheti.
Ezeket olvastad már?