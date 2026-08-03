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Mozzarella caprese helyett: ezzel az őszibarackos burratasalátával feldobhatod a grillpartit

recept őszibarack saláta
Life.hu
2026.08.03.
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A paradicsommal és mozzarellával készülő caprese saláta örök nyári klasszikus, 2026-ban azonban egy gyümölcsös változat hódít. Az édes, lédús őszibarack és a krémes burrata párosa könnyű, mégis tartalmas fogást ad, amely mindössze 15 perc alatt elkészül.

Az érett őszibarack édessége remekül illik a burratához, amely a mozzarella különösen lágy, tejszínes belsejű rokona. A felvágáskor kifolyó krémes töltelék összekeveredik a gyümölcs levével és az öntettel.

Az őszibarackos burratasaláta a nyár kedvence lehet
Az őszibarackos burratasaláta a nyár kedvence lehet
Forrás: Life.hu / AI

Az őszibarackot érdemes néhány percig grillserpenyőben pirítani, így enyhén füstös ízt kap. Friss rukkolával, bazsalikommal, karamellizált dióval és jó minőségű olívaolajjal könnyű nyári ebédként vagy vendégváró fogásként is tálalható.

Az őszibarackos burratasaláta receptje:

Hozzávalók:

  • 2 érett, de még kemény őszibarack
  • 2 darab, egyenként körülbelül 125 grammos burrata
  • 80 gramm rukkola
  • 1 marék dió
  • 1 teáskanál méz
  • 2 evőkanál olívaolaj, valamint kevés a sütéshez
  • 1 evőkanál világos balzsamecet vagy frissen facsart citromlé
  • frissen őrölt bors

Elkészítés:

1. A rukkolát mossuk meg, alaposan csepegtessük le, majd osszuk el két tányéron, vagy terítsük szét egy nagyobb tálon.

2. Az őszibarackokat vágjuk félbe, távolítsuk el a magjukat, majd mindegyik felet szeleteljük három-négy gerezdre.

3. Egy grillserpenyőben hevítsünk fel kevés olívaolajat. Az őszibarackgerezdeket közepes lángon oldalanként körülbelül két percig pirítsuk, amíg halvány grillcsíkok jelennek meg rajtuk.

4. Tegyük a diót ugyanabba a serpenyőbe, adjuk hozzá a mézet, majd alacsony hőfokon egy-két perc alatt karamellizáljuk. Ezután húzzuk félre.

5. Az öntethez öntsük az olívaolajat és a balzsamecetet egy kisebb, jól zárható üvegbe. Sózzuk, borsozzuk, majd erősen rázzuk össze. A balzsamecet friss citromlével is helyettesíthető.

6. A még meleg őszibarackot rendezzük el a rukkolán. Helyezzük középre a burratákat, majd kézzel óvatosan nyissuk szét őket, hogy láthatóvá váljon a krémes belsejük.

7. Szórjuk a salátára a karamellizált diót, locsoljuk meg bőségesen az öntettel, majd azonnal tálaljuk.

Extra tipp: aki nem ragaszkodik a húsmentes változathoz, néhány szelet pármai sonkát is tehet a salátára. A sonka sós, fűszeres íze jól ellensúlyozza az őszibarack édességét. Ha csak sárgabarack vagy nektarin van otthon, azzal helyettesíthető az őszibarack.

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