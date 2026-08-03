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Nagyon aggódnak a rajongók Ariana Grandéért: „Rendkívül sovány, és ez aggasztó”

énekesnő megjelenés Ariana Grande
Nagy Anna
2026.08.03.
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Az énekesnő új videóklipje néhány nap alatt hatalmas visszhangot váltott ki az interneten. Ariana Grande megjelenése miatt sok rajongó aggodalmát fejezte ki.

Új dallal és látványos videóklippel jelentkezett Ariana Grande, ám a közösségi médiában nemcsak a zene került a figyelem középpontjába. Az énekesnő külseje ismét heves vitát indított el: egyesek szerint aggasztóan lefogyott, míg mások szerint ideje lenne végre tiszteletben tartani a magánéletét.

Ariana Grande új videoklipje miatt aggódnak érte a rajongók.
Ariana Grande új videoklipje miatt aggódnak érte a rajongók.
Forrás: YouTube/Ariana Grande

Ariana Grande új klipje miatt aggódnak a rajongók

A Grammy-díjas énekesnő pénteken mutatta be a Petal című dalhoz készült videóklipet, amelynek története egy meghallgatás köré épül. Ariana Grande retró hangulatú szettben jelenik meg: fekete leggingset, vállat szabadon hagyó felsőt, sálat, napszemüveget, gyöngyfülbevalót és magassarkút visel, ikonikus copfját pedig ezúttal göndör tincsekkel egészítette ki. A klipben más színésznőjelöltekkel együtt várakozik és táncol, miközben a kezükben forgatókönyvet tartanak.

A videó megjelenése után azonban a közösségi oldalakat gyorsan elárasztották a külsejével kapcsolatos hozzászólások. Többen úgy vélték, hogy az énekesnő rendkívül soványnak tűnik, és azt írták, aggódnak az egészségi állapota miatt. Akadtak olyan rajongók is, akik szerint nehéz volt másra figyelniük a klipben, mert remélik, hogy kedvencük jól van.

„Rendkívül sovány, és ez aggasztó” – jegyezte meg az egyik kommentelő, mire egy másik hozzátette: „Szerintem az embereknek joguk van aggódni az egészsége miatt.” Egy harmadik kommentelő pedig azt írta, hogy az énekesnő „csontjai szó szerint kiállnak”.

Nem mindenki értett egyet az aggodalmaskodó kommentekkel. Számos rajongó arra hívta fel a figyelmet, hogy mások testének nyilvános elemzése önmagában is káros jelenség. Ariana Grande 2024-ben beszélt arról, milyen megterhelő az a nyomás, ami a nőkre hárul a tökéletes megjelenés miatt. Úgy fogalmazott, hogy a testsúllyal és a külsővel kapcsolatos megjegyzések minden helyzetben kellemetlenek lehetnek, még akkor is, ha azok látszólag bóknak szánják őket – írja a Page Six.

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