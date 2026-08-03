Gyereket vár a 41 éves magyar énekesnő − Videóban mutatta meg gömbölyödő pocakját

Horányi Julit 2014-ben, az X-Faktor ötödik évadában ismerte meg a nagyközönség. Az énekesnő a tehetségkutató döntőse volt, végül a második lett és azóta is aktív a zenei életben.

Horányi Juli babár vár.

Forrás: Origo

Horányi Juli elárulta: jön a baba

A felvételen Horányi Juli megmutatta gömbölyödő pocakját, majd puszit küldött a nézőknek. A videóhoz csupán ennyit írt: „Mostmár végre elmondhatom.” Az énekesnő boldogságában a rajongói is osztoznak, rengeteg jókívánságot és gratulációt kapott az oldalán.

„Nagyon szeretem a gyerekeket, az anyaság óriási dolog”

Juli a magánéletéről nem sokat beszél, de annyit tudni lehet, hogy férje Dénes Viktor, akivel 2020-ban, a koronavírus idején, a korlátozások lazítása idején házasodtak össze. „Azért is keltünk egybe, mert 6 éve vagyunk együtt és úgy érezzük, itt az ideje, hogy magasabb szintre emeljük a kapcsolatunkat. Nagyon szeretem a gyerekeket, az anyaság óriási dolog, minden édesanyát nagyra becsülök, függetlenül attól, ki hogyan neveli a gyermekét. Bár én még nem vagyok az, de tudom, hogy szülőnek lenni cseppet sem könnyű feladat, de mindenképp egy nagyon fontos szerepkör, és persze vágyom rá, hogy ezt én is megtapasztaljam” − mondta a házasságkötés után.

Már tervezték a családbővítést

„Szeretnénk gyereket a férjemmel, de vannak félelmeim (...) Annak idején anyukám rengeteg időt és ener­giát fektetett a nevelésembe, és sok mindenről le kellett mondania. Sikeres jelmeztervező volt, maga mögött hagyta a művészi karriert, hogy velem lehessen a hétköznapokban. Nem állítom, hogy nem lehet egyszerre karriert építeni és gyereket nevelni, de komoly kompromisszumokkal jár. Nem vagyok karrierista, de nagyon sok munkámba került eljutni oda, ahol most tartok. Megszenvedtem, megküzdöttem érte; nem tudom, hogyan tudom majd újra felvenni a fonalat” − nyilatkozta 2024-ben Juli, aki nemsokára boldog édesanya lesz.

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