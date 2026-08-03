Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 3., hétfő Hermina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
terhesség

Gyereket vár a 41 éves magyar énekesnő − Videóban mutatta meg gömbölyödő pocakját

terhesség énekesnő Horányi Juli
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A közösségi oldalon osztotta meg boldogságát Horányi Juli.

Horányi Julit 2014-ben, az X-Faktor ötödik évadában ismerte meg a nagyközönség. Az énekesnő a tehetségkutató döntőse volt, végül a második lett és azóta is aktív a zenei életben. 

Horányi Juli babár vár.
Horányi Juli babár vár.
Forrás: Origo

Horányi Juli elárulta: jön a baba

A felvételen Horányi Juli megmutatta gömbölyödő pocakját, majd puszit küldött a nézőknek. A videóhoz csupán ennyit írt: „Mostmár végre elmondhatom.” Az énekesnő boldogságában a rajongói is osztoznak, rengeteg jókívánságot és gratulációt kapott az oldalán. 

„Nagyon szeretem a gyerekeket, az anyaság óriási dolog”

Juli a magánéletéről nem sokat beszél, de annyit tudni lehet, hogy férje Dénes Viktor, akivel 2020-ban, a koronavírus idején, a korlátozások lazítása idején házasodtak össze. „Azért is keltünk egybe, mert 6 éve vagyunk együtt és úgy érezzük, itt az ideje, hogy magasabb szintre emeljük a kapcsolatunkat. Nagyon szeretem a gyerekeket, az anyaság óriási dolog, minden édesanyát nagyra becsülök, függetlenül attól, ki hogyan neveli a gyermekét. Bár én még nem vagyok az, de tudom, hogy szülőnek lenni cseppet sem könnyű feladat, de mindenképp egy nagyon fontos szerepkör, és persze vágyom rá, hogy ezt én is megtapasztaljam” mondta a házasságkötés után.

Már tervezték a családbővítést

„Szeretnénk gyereket a férjemmel, de vannak félelmeim (...) Annak idején anyukám rengeteg időt és ener­giát fektetett a nevelésembe, és sok mindenről le kellett mondania. Sikeres jelmeztervező volt, maga mögött hagyta a művészi karriert, hogy velem lehessen a hétköznapokban. Nem állítom, hogy nem lehet egyszerre karriert építeni és gyereket nevelni, de komoly kompromisszumokkal jár. Nem vagyok karrierista, de nagyon sok munkámba került eljutni oda, ahol most tartok. Megszenvedtem, megküzdöttem érte; nem tudom, hogyan tudom majd újra felvenni a fonalat” nyilatkozta 2024-ben Juli, aki nemsokára boldog édesanya lesz. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kiírhatták A Bridgerton családból a sorozat legnépszerűbb szerelmespárját – Szomorúak a rajongók

A két ikonikus karakter szinte teljesen eltűnt – De mi áll a háttérben?

Kiderült, mekkora vagyont halmozott fel Palvin Barbara és Dylan Sprouse – Elképesztő összeggel rendelkezik a sztárpár

Elképesztő összeggel rendelkezik a sztárpár.

Cristiano Ronaldo semmit nem öregedett, de a kisfia már nagyon megnőtt: így néznek ki 11 évvel később

Mintha csak tegnap készült volna az ikonikus fotó, pedig már több mint egy évtized telt el azóta. Cristiano Ronaldo új közös képe a fiával ismét bejárta az internetet, és tökéletesen megmutatja, mennyit változott – vagy éppen mennyit nem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu