Kiderült, meddig maradhat a képernyőn a várandós Szabó Zsófi

2026.05.12.
Amint Szabó Zsófi bejelentette, hogy kisbabát vár, elindultak a találgatások arról, mikor vonul vissza a képernyőtől. A TV2 most tisztázta a helyzetet.

Amikor első gyermekét, Mendelt várta Szabó Zsófi, egészen a terhessége végéig képernyőn volt, csak közvetlenül a szülés előtt köszönt el a nézőktől. Úgy tudni, Zsófi imádja a munkáját, ezért nem lenne meglepő, ha ezúttal sem sietné el a visszavonulást. A TV2 már korábban jelezte, hogy a Mokka szerkesztősége a továbbiakban is számít Szabó Zsófi munkájára, és ez azóta sem változott.

Szabó Zsófi második gyermekét várja - imádja a munkáját, nem lenne csoda, ha most is a tehessége végéig képernyőn maradna
A csatorna közleményben tette egyértelművé: Szabó Zsófi maga döntheti el, meddig szeretne dolgozni.

„A TV2-nél természetes, hogy minden támogatást megadunk, és nyugodt hátteret biztosítunk a nálunk dolgozó kismamák számára, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabban készülhessenek az anyaságra. Szabó Zsófi addig marad képernyőn, ameddig ő maga szeretné és komfortosan érzi magát a munkában. A pótlásáról természetesen időben gondoskodunk, és amikor megszületik a döntés erről, azt a nézőinkkel és a sajtóval is megosztjuk” – írta a TV2 a Blikk kérdésére.

Szabó Zsófi férhez ment: kimondta az igent milliárdos párjának

Szabó Zsófi az utóbbi időben nem nagyon beszélt a magánéletéről, családját óvja a nyilvánosságtól. Az elmúlt időszakban ugyanakkor több félmondatából is arra lehetett következtetni, hogy foglalt a szíve. Korábbi értesülések szerint a műsorvezető kedvese ugyanaz a szír milliárdos üzletember lehet, akivel már 2023 nyarán is hírbe hozták, miután egy montenegrói utazáson egymást átkarolva fotózták le őket. Az sem kizárt, hogy a pár titokban összeházasodott.

Szabó Zsófi múlt héten jelentette be, hogy gyermeket vár. A posztjában több fotót is megosztott magáról, amelyeken már jól látszik gömbölyödő pocakja. A bejegyzéshez ezt írta: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban”.

