Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 3., hétfő Hermina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Így néz ki Clint Eastwood eltitkolt lánya: még a sztár sem tudott a létezéséről

hollywood lánya Clint Eastwood
Nagy Anna
2026.08.03.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Clint Eastwood magánéletét mindig is számos legenda övezte, de az egyik legmegdöbbentőbb történet csak évtizedekkel később került napvilágra. Clint Eastwood lánya úgy nőtt fel, hogy fogalma sem volt arról, ki az édesapja.

A hollywoodi legenda szerelmi élete mindig a figyelem középpontjában állt, de hiába figyelték őt árgus szemekkel, a legmegdöbbentőbb eseményről mindenki lemaradt, még az érintettek nagy része is. Clint Eastwood lánya, Laurie Murray ugyanis csak felnőttként tudta meg, hogy a világhírű színész-rendező a biológiai édesapja, mégsem a reflektorfényt választotta.

Clint Eastwood lánya csak felnőttként tudta meg, hogy egy hollywoodi sztár az apja.
Clint Eastwood lánya csak felnőttként tudta meg, hogy egy hollywoodi sztár az apja.
Forrás: Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Clint Eastwood lánya csak felnőttként tudta meg az igazságot

Laurie Murray 1954 februárjában született, miután Clint Eastwood még a hírnév előtt rövid kapcsolatba került egy nővel. A kislányt édesanyja örökbe adta anélkül, hogy Clint Eastwood tudott volna a lány létezéséről, így Washington államban nevelkedett örökbefogadó családjával.

Csak harmincas éveiben kezdte el felkutatni biológiai szüleit. Amikor kiderült számára, hogy az Oscar-díjas filmsztár az édesapja, teljesen megdöbbent, de elsősorban nem a világsztárt látta benne.

„Amikor először találkoztam vele, inkább azt éreztem: »Hűha, ő az apukám.« Soha nem a hírnevére gondoltam.”

Cilnt Eastwood lánya (bal szélen) a családjával:

Távol maradt Hollywood csillogásától

Bár Clint Eastwood a nyolcvanas években tudta meg, hogy Laurie a lánya, a nyilvánosság csak 2018-ban értesült róla, amikor a nő megjelent édesapja és féltestvérei oldalán A csempész premierjén.

Laurie azonban sosem vágyott a reflektorfénybe. Nyugdíjazásáig általános iskolai természettudomány-tanárként dolgozott, férjével két gyermeket nevelt fel, ma pedig elsősorban családjának és unokáinak szenteli az idejét. Fia közösségi oldalán időnként bepillantást enged a hétköznapjaikba: családi ünnepek, közös utazások, valamint tenisz- és golfmeccsek szerepelnek a fotókon. Bár egy hollywoodi legenda lánya, Laurie Murray élete minden jel szerint ugyanolyan hétköznapi, mint bárki másé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Valami nagyon nem stimmel Diana hercegné halála körül: évtizedekre titkosították az iratokat

Újabb fordulat borzolja a kedélyeket Diana hercegné tragédiája körül. Diana hercegné halála kapcsán több ezer oldalnyi nyomozati iratot még évtizedekig nem ismerhet meg a nyilvánosság.

Cristiano Ronaldo semmit nem öregedett, de a kisfia már nagyon megnőtt: így néznek ki 11 évvel később

Mintha csak tegnap készült volna az ikonikus fotó, pedig már több mint egy évtized telt el azóta. Cristiano Ronaldo új közös képe a fiával ismét bejárta az internetet, és tökéletesen megmutatja, mennyit változott – vagy éppen mennyit nem.

Lajos herceg megint ellopta a show-t: mindenki rajta nevetett a királyi család ritka közös megjelenésén

Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermekével együtt jelent meg a Nemzetközösségi Játékokon, de ismét a legkisebb családtag került reflektorfénybe. Lajos herceg bohókás pillanatai és őszinte megjegyzései pillanatok alatt belopták magukat a rajongók szívébe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu