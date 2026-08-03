Így néz ki Clint Eastwood eltitkolt lánya: még a sztár sem tudott a létezéséről

A hollywoodi legenda szerelmi élete mindig a figyelem középpontjában állt, de hiába figyelték őt árgus szemekkel, a legmegdöbbentőbb eseményről mindenki lemaradt, még az érintettek nagy része is. Clint Eastwood lánya, Laurie Murray ugyanis csak felnőttként tudta meg, hogy a világhírű színész-rendező a biológiai édesapja, mégsem a reflektorfényt választotta.

Clint Eastwood lánya csak felnőttként tudta meg, hogy egy hollywoodi sztár az apja.

Forrás: Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Clint Eastwood lánya csak felnőttként tudta meg az igazságot

Laurie Murray 1954 februárjában született, miután Clint Eastwood még a hírnév előtt rövid kapcsolatba került egy nővel. A kislányt édesanyja örökbe adta anélkül, hogy Clint Eastwood tudott volna a lány létezéséről, így Washington államban nevelkedett örökbefogadó családjával.

Csak harmincas éveiben kezdte el felkutatni biológiai szüleit. Amikor kiderült számára, hogy az Oscar-díjas filmsztár az édesapja, teljesen megdöbbent, de elsősorban nem a világsztárt látta benne.

„Amikor először találkoztam vele, inkább azt éreztem: »Hűha, ő az apukám.« Soha nem a hírnevére gondoltam.”

Cilnt Eastwood lánya (bal szélen) a családjával:

Távol maradt Hollywood csillogásától

Bár Clint Eastwood a nyolcvanas években tudta meg, hogy Laurie a lánya, a nyilvánosság csak 2018-ban értesült róla, amikor a nő megjelent édesapja és féltestvérei oldalán A csempész premierjén.

Laurie azonban sosem vágyott a reflektorfénybe. Nyugdíjazásáig általános iskolai természettudomány-tanárként dolgozott, férjével két gyermeket nevelt fel, ma pedig elsősorban családjának és unokáinak szenteli az idejét. Fia közösségi oldalán időnként bepillantást enged a hétköznapjaikba: családi ünnepek, közös utazások, valamint tenisz- és golfmeccsek szerepelnek a fotókon. Bár egy hollywoodi legenda lánya, Laurie Murray élete minden jel szerint ugyanolyan hétköznapi, mint bárki másé.

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