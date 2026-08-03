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asztrológia

Retrográdba fordult a Szaturnusz, a karma bolygója: 4 csillagjegy életébe intenzív változást hoz − Te közöttük vagy?

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Július 26-án egy közel öt hónapig tartó időszak vette kezdetét. Az asztrológia a retrográd Szaturnusz időszaka a felelősségvállalásról, a hosszú távú döntések felülvizsgálatáról és az őszinte önvizsgálatról szól.

A Szaturnusz december 10-ig látszólag hátráló mozgást végez, ami az asztrológiai értelmezés szerint nem a külső eredmények hajszolásának, hanem a belső építkezésnek kedvez. A hangsúly most azon van, hogy a korábban meghozott döntések valóban a jövőt szolgálják-e, illetve mely vállalások érdemlik meg a további energiabefektetést.

Retrográdba fordult a Szaturnusz, a karma bolygója: 4 csillagjegy életébe intenzív változást hoz.
Retrográdba fordult a Szaturnusz, a karma bolygója: 4 csillagjegy életébe intenzív változást hoz.
Forrás: 123.rf.com

Kettősséget hoz a retrográd Szaturnusz

Mivel a retrográd Szaturnusz ezúttal a Kos jegyében jár, érdekes kettősség alakul ki. A Kos ösztönösen cselekedne, gyorsan döntene és azonnal haladna előre, míg a Szaturnusz megfontoltságot, strukturált tervezést és fenntartható fejlődést követel. Az időszak arra tanít, hogy az önbizalom önmagában nem elegendő: a tartós eredményekhez következetességre és felelősségre is szükség van. 

A retrográd időszakban minden lassúbbnak érződhet, hiszen most nem a látványos előrelépések, hanem a döntések alapjainak átvizsgálása kerül előtérbe. Érdemes végiggondolni azt is, hogy egy cél még mindig összhangban van-e azzal az emberrel, akivé válunk, vagy csupán azért ragaszkodunk hozzá, mert a feladását kudarcnak éreznénk.

 Az asztrológia szerint a Szaturnusz retrográdja végül az őszinteséget, a következetességet és a szükséges pályamódosítást jutalmazza. December 10-ig nem a tökéletesség elérése a cél, hanem annak tisztázása, hogy jelenlegi vállalásaink valóban megérdemlik-e a teljes elköteleződésünket.

A Szaturnusz a felelősség és a következmények bolygója: a nagy tanító

Az asztrológiában a Szaturnuszt gyakran a fegyelem, a kitartás, a határok, az érettség és a karma bolygójaként emlegetik. Szimbolikája szerint a hosszú távú építkezést, a türelmet és a tetteink következményeit képviseli. Éves retrográd időszaka rendszerint ráirányítja a figyelmet azokra az élethelyzetekre, amelyeket már nem lehet tovább halogatni vagy figyelmen kívül hagyni. Ilyenkor felmerülhet a kérdés: mit veszünk igazán komolyan, hol van szükség több fegyelemre, nagyobb felelősségvállalásra vagy éppen új irány kijelölésére.

Mit üzen a Szaturnusz retrográdja a csillagjegyeknek?

Bár a bolygó hátráló mozgását minden csillagjegy szülötte megérzi, az asztrológia szerint közülük négy erősebben tapasztalja majd a változtatás szükségességét. Nézzük, melyek azok! 

1. Kos – A retrográd Szaturnusz a saját jegyedben jár, ezért identitásod, önállóságod és hosszú távú céljaid kerülnek fókuszba. Felelősséget kell vállalnod a döntéseidért, és új alapokra építheted a jövődet.

2. Rák – Elsősorban a karrier, a hivatás és a társadalmi szerep kerül vizsgálat alá. Régi szakmai döntések következményeivel szembesülhetsz, ugyanakkor lehetőséged nyílhat stabilabb pályát építeni.

A Szaturnuszhoz a numerológia szerint a 8-as szám, ezen keresztül pedig pedig két betű kötődik. Ha ezekkel kezdődik a neved, akkor sikert sikerre halmozol az életben. Hogy melyik ez a két betű, arról itt írtunk. 

3. Mérleg – A párkapcsolatok, üzleti együttműködések és fontos emberi kapcsolatok kerülnek próbára. A Szaturnusz arra ösztönöz, hogy csak azokat a kapcsolatokat tartsd fenn, amelyek kölcsönös felelősségen és tiszteleten alapulnak.

4. Bak – Mivel a Szaturnusz a Bak uralkodó bolygója, minden retrográd időszaka különösen erősen hat erre a jegyre. Most elsősorban az otthon, a család, a biztonság és az érzelmi alapok felülvizsgálata kerül előtérbe.

Az asztrológiai értelmezés szerint a Szaturnusz retrográd időszaka nem a büntetésről, hanem a fejlődésről szól. A következő hónapok arra adnak lehetőséget, hogy minden csillagjegy stabilabb alapokra helyezze a jövőjét, és decemberre tisztábban lássa, mely célok érdemlik meg a további kitartást.

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