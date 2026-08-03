Retrográdba fordult a Szaturnusz, a karma bolygója: 4 csillagjegy életébe intenzív változást hoz − Te közöttük vagy?

A Szaturnusz december 10-ig látszólag hátráló mozgást végez, ami az asztrológiai értelmezés szerint nem a külső eredmények hajszolásának, hanem a belső építkezésnek kedvez. A hangsúly most azon van, hogy a korábban meghozott döntések valóban a jövőt szolgálják-e, illetve mely vállalások érdemlik meg a további energiabefektetést.

Retrográdba fordult a Szaturnusz, a karma bolygója: 4 csillagjegy életébe intenzív változást hoz.

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Kettősséget hoz a retrográd Szaturnusz

Mivel a retrográd Szaturnusz ezúttal a Kos jegyében jár, érdekes kettősség alakul ki. A Kos ösztönösen cselekedne, gyorsan döntene és azonnal haladna előre, míg a Szaturnusz megfontoltságot, strukturált tervezést és fenntartható fejlődést követel. Az időszak arra tanít, hogy az önbizalom önmagában nem elegendő: a tartós eredményekhez következetességre és felelősségre is szükség van.

A retrográd időszakban minden lassúbbnak érződhet, hiszen most nem a látványos előrelépések, hanem a döntések alapjainak átvizsgálása kerül előtérbe. Érdemes végiggondolni azt is, hogy egy cél még mindig összhangban van-e azzal az emberrel, akivé válunk, vagy csupán azért ragaszkodunk hozzá, mert a feladását kudarcnak éreznénk.

Az asztrológia szerint a Szaturnusz retrográdja végül az őszinteséget, a következetességet és a szükséges pályamódosítást jutalmazza. December 10-ig nem a tökéletesség elérése a cél, hanem annak tisztázása, hogy jelenlegi vállalásaink valóban megérdemlik-e a teljes elköteleződésünket.

A Szaturnusz a felelősség és a következmények bolygója: a nagy tanító Az asztrológiában a Szaturnuszt gyakran a fegyelem, a kitartás, a határok, az érettség és a karma bolygójaként emlegetik. Szimbolikája szerint a hosszú távú építkezést, a türelmet és a tetteink következményeit képviseli. Éves retrográd időszaka rendszerint ráirányítja a figyelmet azokra az élethelyzetekre, amelyeket már nem lehet tovább halogatni vagy figyelmen kívül hagyni. Ilyenkor felmerülhet a kérdés: mit veszünk igazán komolyan, hol van szükség több fegyelemre, nagyobb felelősségvállalásra vagy éppen új irány kijelölésére.

Mit üzen a Szaturnusz retrográdja a csillagjegyeknek?

Bár a bolygó hátráló mozgását minden csillagjegy szülötte megérzi, az asztrológia szerint közülük négy erősebben tapasztalja majd a változtatás szükségességét. Nézzük, melyek azok!