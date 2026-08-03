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Vége, befejezte! Ariana Grande visszavonul a zenétől, színházi szerepét is visszaadta

Világsztár visszavonulás Ariana Grande
Horváth Angéla
2026.08.03.
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Ariana Grande az Eternal Sunshine turné befejezése után egy időre visszavonul. Nem csak a zenlélést fejezi be, hanem tervezett londoni színházi szereplését is lemondta. Az énekesnő képviselője szerint Grande szeretne pihenni, besokallt attól, hogy az elmúlt években folyamatosan a nyilvánosság előtt élt, emellett bírálták minden lépését.

„Ariana Grande az Eternal Sunshine turné befejezését követően egy időre visszalép a nyilvánosságtól” – közölte a az énekesnő képviselője. Hozzátette: Grande arra készül, hogy a lehető legjobb hangulatban zárja le a koncertsorozatot, majd jól megérdemelt szünetet tartson, hogy egy időre elfelejthesse a munkát, a szerepléseket és a nyilvánosságot. „A turné jó élmény volt számára. Imádja a rajongóit, és minden egyes percét élvezte” – fogalmazott.

Ariana Grande visszavonul
Ariana Grande visszavonul 
Forrás: profimedia

Az Empire Street Productions külön közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy az énekesnő nem áll színpadra Jonathan Bailey oldalán.

„Ariana Grande csapatának ma esti bejelentése után megerősíthetjük mi is, hogy úgy döntött, visszalép a Sunday in the Park with George című produkciótól”írták. A közlemény szerint a döntés nem volt könnyű, a társulat azonban megérti az énekesnőt, támogatásáról biztosította őt, és minden jót kívánt neki.

A produkció a terveknek megfelelően 2027 nyarán debütál a Barbicanben, az új szereposztásról pedig később tájékoztatnak.

Ariana Grande új albuma nagy visszhangot keltett

Ariana Grande pénteken adta ki Petal című új albumát, valamint a címadó dalhoz készült videóklipet. Előző lemeze, az Eternal Sunshine egy fájdalmas szakítás időszakában született, ekkor ért véget házassága Dalton Gomez amerikai ingatlanügynökkel. A Petal című dal azonban már azt hangsúlyozza, hogy az énekesnő nem akar többé olyan embernek tűnni, akit bárki kihasználhat. A dalban arról énekel, hogy kedvenc történetei rendszerint valamilyen katasztrófával végződnek, neki azonban nincs szüksége megmentőre, és most búcsút mond annak az életnek, amelyet nem érzett a sajátjának.

Ariana Grande egyébként nemrég szakított Ethan Slaterrel. Az énekesnőt nem viselte meg nagyon a szakítás, úgy tudni, megint összejött exével,Ricky Alvarez táncossal. 

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