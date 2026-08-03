Egykor minden második kislányt így hívtak, ma már eltűnt a toplistáról – Egy név viszont 70 éve őrzi a népszerűségét

A keresztnév kiválasztása mindig tükrözi az adott kor ízlését, ezért különösen izgalmas megnézni, hogyan alakult át a magyar névadási trend az elmúlt több mint 70 évben. Míg egyes egykor uralkodó nevek szinte teljesen eltűntek, akad olyan klasszikus is, amely generációkon át megőrizte népszerűségét.
Keresztnévtrendek: óriásit fordult a világ 1955 óta
A névadási divat folyamatosan változik: míg egyes keresztnevek évtizedek alatt szinte teljesen kikoptak, mások újra és újra visszatérnek a legnépszerűbbek közé. Az 1955 előtti és a 2025-ös adatok összehasonlítása jól megmutatja, mennyit változott a magyar szülők ízlése.
Az 1955 előtti utónév statisztika alapján a fiúknál ezek voltak a legnépszerűbb nevek:
- István
- József
- László
- János
- Ferenc
- Sándor
- Lajos
- Imre
- György
- Gyula
A lányoknál pedig ezek a női utónevek vezették a listát:
- Mária
- Erzsébet
- Ilona
- Margit
- Anna
- Katalin
- Éva
- Julianna
- Irén
- Magdolna
A 2025-ös adatok azonban egészen más képet mutatnak, a mai toplista már teljesen más képet fest. A klasszikus keresztnevek helyét nagyrészt modernebb, rövidebb hangzású nevek vették át, bár néhány régi kedvencnek még mindig sikerült megőriznie az előkelő helyét.
A legnépszerűbb fiúnevek 2025-ben:
- Dominik
- Olivér
- Milán
- Levente
- Noel
- Marcell
- Bence
- Benett
- Máté
- Botond
A legnépszerűbb lánynevek 2025-ben:
- Hanna
- Luca
- Zoé
- Emma
- Léna
- Anna
- Olívia
- Kamilla
- Lili
- Szofia
Egy női utónév kiállta az idő próbáját
A több mint 70 év alatt a névadási szokások szinte teljesen átalakultak. A valaha első helyezett István ma már csak a 48. helyen szerepel a rangsorban, míg a lányok egykori favoritja, a Mária 2025-ben már az első 50 közé sem került.
Van azonban egy kivétel: az Anna. Az egykor ötödik legnépszerűbb keresztnév ma is az élmezőnyben szerepel, 2025-ben a hatodik helyet szerezte meg. Ez jól mutatja, hogy bár a divat folyamatosan változik, vannak olyan klasszikus nevek, amelyek generációkon át megőrzik a vonzerejüket.
Az utónév statisztika alapján jól látszik, hogy napjainkban a rövidebb, modernebb hangzású nevek hódítanak, miközben néhány időtálló klasszikus – köztük az Anna – továbbra is biztos helyet őriz a magyar családok kedvencei között.
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