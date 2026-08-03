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Egykor minden második kislányt így hívtak, ma már eltűnt a toplistáról – Egy név viszont 70 éve őrzi a népszerűségét

szülő 2025 keresztnév 1955 névadás utónév
Nagy Anna
2026.08.03.
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Több mint hét évtized alatt teljesen átrendeződött a legnépszerűbb magyar utónevek listája. A keresztnévdivat óriásit változott, de van egy klasszikus, amely még ma is a legkedveltebbek között szerepel.

A keresztnév kiválasztása mindig tükrözi az adott kor ízlését, ezért különösen izgalmas megnézni, hogyan alakult át a magyar névadási trend az elmúlt több mint 70 évben. Míg egyes egykor uralkodó nevek szinte teljesen eltűntek, akad olyan klasszikus is, amely generációkon át megőrizte népszerűségét.

Sokat változtak 1955 óta a keresztnévtrendek. Egykor a legtöbb kislány Mária, a legtöbb kisfiú pedig István volt.
Sokat változtak 1955 óta a keresztnévtrendek. Egykor a legtöbb kislány Mária, a legtöbb kisfiú pedig István volt.
Forrás: Fortepan / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény

Keresztnévtrendek: óriásit fordult a világ 1955 óta

A névadási divat folyamatosan változik: míg egyes keresztnevek évtizedek alatt szinte teljesen kikoptak, mások újra és újra visszatérnek a legnépszerűbbek közé. Az 1955 előtti és a 2025-ös adatok összehasonlítása jól megmutatja, mennyit változott a magyar szülők ízlése.

Az 1955 előtti utónév statisztika alapján a fiúknál ezek voltak a legnépszerűbb nevek:

  • István
  • József
  • László
  • János
  • Ferenc
  • Sándor
  • Lajos
  • Imre
  • György
  • Gyula

A lányoknál pedig ezek a női utónevek vezették a listát:

  • Mária
  • Erzsébet
  • Ilona
  • Margit
  • Anna
  • Katalin
  • Éva
  • Julianna
  • Irén
  • Magdolna

A 2025-ös adatok azonban egészen más képet mutatnak, a mai toplista már teljesen más képet fest. A klasszikus keresztnevek helyét nagyrészt modernebb, rövidebb hangzású nevek vették át, bár néhány régi kedvencnek még mindig sikerült megőriznie az előkelő helyét.

A legnépszerűbb fiúnevek 2025-ben:

  • Dominik
  • Olivér
  • Milán
  • Levente
  • Noel
  • Marcell
  • Bence
  • Benett
  • Máté
  • Botond

A legnépszerűbb lánynevek 2025-ben:

  • Hanna
  • Luca
  • Zoé
  • Emma
  • Léna
  • Anna
  • Olívia
  • Kamilla
  • Lili
  • Szofia

Egy női utónév kiállta az idő próbáját

A több mint 70 év alatt a névadási szokások szinte teljesen átalakultak. A valaha első helyezett István ma már csak a 48. helyen szerepel a rangsorban, míg a lányok egykori favoritja, a Mária 2025-ben már az első 50 közé sem került.

Van azonban egy kivétel: az Anna. Az egykor ötödik legnépszerűbb keresztnév ma is az élmezőnyben szerepel, 2025-ben a hatodik helyet szerezte meg. Ez jól mutatja, hogy bár a divat folyamatosan változik, vannak olyan klasszikus nevek, amelyek generációkon át megőrzik a vonzerejüket.

Az utónév statisztika alapján jól látszik, hogy napjainkban a rövidebb, modernebb hangzású nevek hódítanak, miközben néhány időtálló klasszikus – köztük az Anna – továbbra is biztos helyet őriz a magyar családok kedvencei között.

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