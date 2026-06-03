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Vége a Viszkis házasságának: Rékával árulják közös otthonukat

válás Viszkis Ambrus Attila
Life.hu
2026.06.03.
Úgy tűnik, lezárult Ambrus Attila és felesége, Réka kapcsolata. A Viszkis a hírek szerint különköltözött húsz évvel fiatalabb párjától, akivel 14 évig alkottak egy párt.

A család korábbi otthona, a Búbánatvölgyben álló, közel 120 négyzetméteres ház is eladóvá vált. A hirdetés az egyik legnagyobb hazai ingatlanportálon is megjelent, és Réka a saját közösségi oldalán is megosztotta azt. A történtekről azonban sem ő, sem Ambrus Attila nem akart nyilatkozni.

Ambrus Attila, azaz a Viszkis szakított pájával, Rékával
Ambrus Attila, azaz a Viszkis szakított pájával, Rékával
Forrás: Borsonline

A Blikk úgy tudja, a szakítás a környezetüket is váratlanul érte, boldog családnak tűntek. Egy ismerős azt mondta, Réka már korábban visszaköltözött Bajára a családjához.

Ambrus Attila és Réka 14 évig voltak együtt

A Viszkis és Réka története nagy szerelemnek indult. Ambrus Attila és Réka 2012-ben, egy kolbászfesztiválon találkoztak először, később pedig kézműves vásárokon futottak össze újra és újra. Idővel szerelem lett a találkozásokból, és a húsz év korkülönbség sem állt közéjük. Réka korábban arról beszélt, hogy Attilának nem volt könnyű dolga, mert bizonyítania kellett. Fél évig udvarolt neki, közben sokat beszélgettek, együtt sportoltak, programokat szerveztek. Azt is elmondta, mindkettejüknek alkalmazkodnia kellett: Attilának a párkapcsolatot kellett szoknia, neki pedig férje múltjához és a köztük lévő korkülönbséghez.

Különös egybeesésnek tartották, hogy mindkettejük családneve Ambrus. Attila ezt jelként fogta fel, és a kapcsolatukat 2015-ben egy ősmagyar szertartáson pecsételték meg. A házasságkötésük sem hétköznapi módon zajlott: vérszerződést kötöttek, egy sámánszertartáson megszúrták egymás ujját, majd a vérükből egy-egy cseppet borba engedtek, és azt itták meg. Ambrus Attilának és Rékának két gyermeke született: Anna 2019-ben, Magor pedig 2021-ben jött világra. 

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