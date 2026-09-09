Gwyneth Paltrow kitálalt: Brad Pitt és Ben Affleck szexuális teljesítményét értékelte − "A plusz szégyent kell cipelned, hogy nem sikerült"

Az 53 éves színésznő nemrégiben elárulta, exei közül Brad Pitt vagy Ben Affleck volt-e jobb az ágyban? Gwyneth Paltrow ugyanekkor azt is elmondta, hogyan élte meg a Braddel való szakítását.

Az 53 éves Gwyneth Paltrow értékelte fiatalkora nagy szerelmeit.

Forrás: TIDNY-22

Mámorító volt Gwyneth Paltrow és Brad Pitt hollywoodi álomrománca

Gwyneth Paltrow a Friends Keep Secrets podcastben Benny Blancónak, Lil Dickynek és Kristin Bataluccónak felidézte, milyen volt Brad Pitt párjának lenni, és arról is beszélt, mit érzett, amikor véget ért a kapcsolatuk. Az Oscar-díjas színésznő szerint a románcuknak volt egy kifejezetten mámorító oldala, de a szakítás körüli sajtófelhajtás azonban komoly terhet jelentett számára.

Elmondta, nagyon fiatal volt még, amikor a Hetedik forgatásán megismerkedtek, Pitt pedig akkoriban már hatalmas filmsztárnak számított. Paltrow elmondása szerint a találkozásuk után szinte azonnal kialakult közöttük a vonzalom. „A forgatáson találkoztam vele, és szerelem volt első látásra. Nagyon klassz volt. Nagyon szórakoztató volt és rengeteget utaztunk” − emlékezett vissza.

Paltrow és Pitt 1994-ben ismerkedtek meg, 1996-ban eljegyezték egymást, majd 1997-ben szakítottak. A színésznő azt is elárulta, hogy a szakítás ellenére továbbra is barátként tekint Pittre, és kifejezetten jó véleménnyel van róla, de amikor elváltak útjaik, az nagyon megviselte. Egyrészt maga a szakítás is rosszul érintette, de a sajtó fokozott érdeklődése, a címlapok, a kérdések és pletykák csak még keservesebbé tették a magánéleti válságot. „Azt hiszem, a sajtóvisszhang és minden, ami ezzel jár, valahogy mindent felnagyít, a fájdalmat is. Mindemellett azt a plusz terhet és azt a plusz szégyent kell cipelned, hogy nem sikerült” − nyilatkozta.

A mai napig nem derült ki, hogy mi vezetett a szakításukig, azonban a korabeli pletykák szerint az állt a háttérben, hogy Brad Pitt közeli kapcsolatba került a Ha eljön Joe Black című film forgatásai alatt Claire Forlanival. Ezt egyik sztár sem erősítette meg azóta sem, sőt idén egy interjújában már úgy fogalmazott Paltrow, hogy nem is Brad szakított vele a múltban, hanem ő utasította vissza a férfit, mondván, hogy nem áll még készen egy ilyen komoly elköteleződésre. Paltrow a The Biography című könyvében pedig már azt állítja, hogy megbánta a döntését, és szomorú volt, amikor néhány évvel később meglátta, hogy az exvőlegénye összeházasodik Jennifer Anistonnal − írja a Daily Mail.