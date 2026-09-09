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Vilmos herceg is részt vett Harald király temetésén - Fotókon a norvég uralkodó fényűző búcsúztatása

gyász temetés Norvégia
Horváth Angéla
2026.09.09.
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Ezrek kísérték utolsó útjára V. Harald norvég királyt Oslóban. A gyászszertartáson számos európai uralkodóház képviselője és állami vezető vett részt, Nagy-Britanniából Vilmos herceg érkezett, aki édesapját, III. Károly királyt képviselte.

A gyászmenet az oslói királyi palotától indult, és a székesegyház felé haladt. Utóbbi különösen fontos helyszín volt Harald király életében: 1968-ban itt kötött házasságot Sonja királynéval. Az állami gyászszertartás után szűk körű temetést tartottak a királyi mauzóleumban, amely a palota temploma alatt található.

Díszőrség kíséretében szállítják át a néhai V. Harald király koporsóját a királyi palota kápolnájából az oslói székesegyházba - Emberek százai búcsúztak az uralkodótól az utcán
Díszőrség kíséretében szállítják át a néhai V. Harald király koporsóját a királyi palota kápolnájából az oslói székesegyházba - Emberek ezrei búcsúztak az uralkodótól az utcán
Forrás: AFP

Az utcákon emberek ezrei búcsúztak az uralkodótól, a menet élén a norvég királyi család haladt. Az új király, Haakon, testvére, Märtha Louise hercegnő, valamint Haakon gyermekei, Ingrid Alexandra koronahercegnő és Sverre Magnus herceg gyalog kísérték a koporsót. A szertartás idejére házi őrizetéből kiengedték Marius Borg Høibyt, Mette-Marit királyné 29 éves fiát, akit nemi erőszak miatt négy év börtönre ítéltek.

Haakon felesége, a nemrég tüdőtranszplantáción átesett Mette-Marit királyné és az elhunyt uralkodó özvegye, Szonja királyné autóval követte a menetet.

Vilmos herceg is részt vett Harald király temetésén

A temetésre rendkívül sok külföldi méltóság érkezett: a gyászmenetben 30 királyi családtag, 17 államfő és öt miniszterelnök vett részt. Svédország, Monaco, Hollandia, Belgium, Spanyolország, Dánia, Luxemburg, Liechtenstein, Japán és Görögország uralkodóházai is képviseltették magukat.

Vilmos herceg Anna hercegnő társaságában vett részt Harald norvég király temetésén
Vilmos herceg Anna hercegnő társaságában vett részt Harald norvég király temetésén
Forrás: AFP

A Harald király temetését egy nappal II. Erzsébet királynő halálának negyedik évfordulója után tartották. A néhai brit királynő és Harald másod-unokatestvérek voltak: közös dédszüleik VII. Eduárd király és Alexandra királyné voltak.

V. Harald augusztus 28-án, 89 évesen hunyt el. Európa legidősebb uralkodója volt, 1991 óta ült a norvég trónon. Halála előtt betegszabadságra vonult, mert egy ritka vérképzőszervi betegséget, hemolitikus anémiát diagnosztizáltak nála. A betegséget kortizonnal kezelték. A hemolitikus anémia következtében csökken a vörösvértestek száma, ami többek között fáradtságot és légszomjat okozhat.

Képeken Harald király temetése - Galéria: 

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V. Harald király koporsója az állami temetési szertartáson az oslói katedrálisban
AFP

 

Károly király megható üzenettel búcsúzott Harald királytól

V. Harald halála után III. Károly személyes hangú közleményben emlékezett meg rokonáról.

„A feleségemmel a legmélyebb szomorúsággal értesültünk szeretett unokatestvérem, V. Harald norvég király haláláról” – írta. Károly kiemelte, hogy Harald 35 éven át rendíthetetlen odaadással szolgálta népét, és melegséggel, valamint alázattal vezette Norvégiát a nagy változások időszakában. „Norvégia egy ilyen kimagasló személyiséget gyászol, akire egész családommal együtt szeretett hozzátartozóként és barátként emlékezünk. Kedvessége és mély kötelességtudata a tengeren és az évtizedeken át is érezhető volt.”

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