Vilmos herceg is részt vett Harald király temetésén - Fotókon a norvég uralkodó fényűző búcsúztatása

A gyászmenet az oslói királyi palotától indult, és a székesegyház felé haladt. Utóbbi különösen fontos helyszín volt Harald király életében: 1968-ban itt kötött házasságot Sonja királynéval. Az állami gyászszertartás után szűk körű temetést tartottak a királyi mauzóleumban, amely a palota temploma alatt található.
Az utcákon emberek ezrei búcsúztak az uralkodótól, a menet élén a norvég királyi család haladt. Az új király, Haakon, testvére, Märtha Louise hercegnő, valamint Haakon gyermekei, Ingrid Alexandra koronahercegnő és Sverre Magnus herceg gyalog kísérték a koporsót. A szertartás idejére házi őrizetéből kiengedték Marius Borg Høibyt, Mette-Marit királyné 29 éves fiát, akit nemi erőszak miatt négy év börtönre ítéltek.
Haakon felesége, a nemrég tüdőtranszplantáción átesett Mette-Marit királyné és az elhunyt uralkodó özvegye, Szonja királyné autóval követte a menetet.
Vilmos herceg is részt vett Harald király temetésén
A temetésre rendkívül sok külföldi méltóság érkezett: a gyászmenetben 30 királyi családtag, 17 államfő és öt miniszterelnök vett részt. Svédország, Monaco, Hollandia, Belgium, Spanyolország, Dánia, Luxemburg, Liechtenstein, Japán és Görögország uralkodóházai is képviseltették magukat.
A Harald király temetését egy nappal II. Erzsébet királynő halálának negyedik évfordulója után tartották. A néhai brit királynő és Harald másod-unokatestvérek voltak: közös dédszüleik VII. Eduárd király és Alexandra királyné voltak.
V. Harald augusztus 28-án, 89 évesen hunyt el. Európa legidősebb uralkodója volt, 1991 óta ült a norvég trónon. Halála előtt betegszabadságra vonult, mert egy ritka vérképzőszervi betegséget, hemolitikus anémiát diagnosztizáltak nála. A betegséget kortizonnal kezelték. A hemolitikus anémia következtében csökken a vörösvértestek száma, ami többek között fáradtságot és légszomjat okozhat.
Képeken Harald király temetése - Galéria:
Károly király megható üzenettel búcsúzott Harald királytól
V. Harald halála után III. Károly személyes hangú közleményben emlékezett meg rokonáról.
„A feleségemmel a legmélyebb szomorúsággal értesültünk szeretett unokatestvérem, V. Harald norvég király haláláról” – írta. Károly kiemelte, hogy Harald 35 éven át rendíthetetlen odaadással szolgálta népét, és melegséggel, valamint alázattal vezette Norvégiát a nagy változások időszakában. „Norvégia egy ilyen kimagasló személyiséget gyászol, akire egész családommal együtt szeretett hozzátartozóként és barátként emlékezünk. Kedvessége és mély kötelességtudata a tengeren és az évtizedeken át is érezhető volt.”
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