Ez az ősz abszolút kedvenc hajszíne: ragyogóbbnak és dúsabbnak mutatja a tincseket

Ha balayage-ról van szó, sokan azonnal a napcsókolta szőke tincsekre gondolnak. Pedig a technika nemcsak világos változatban működik: a barna alap kifejezetten látványossá teszi a finomabb részeket, miközben a szálak megőrzik természetes mélységüket. A barna balayage egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy nem változtatja meg teljesen a hajszínt. Inkább kiemeli annak szépségét, és néhány árnyalattal világosabb tincsekkel ad neki több dimenziót. Ettől a frizura mozgalmasabbnak, fényesebbnek és sok esetben dúsabbnak tűnhet.

A barna balayage az ősz egyik legmenőbb hajszíne.

Forrás: 123rf

Természetes hatású színváltás, amely nem tünteti el a barna haj szépségét.

Meleg karamell, méz, gesztenye vagy akár hűvösebb bézs árnyalatokkal is működik.

Ritkább újraszínezést igényel, mint a teljes hajfestés vagy a hagyományos melírozás.

Az ősz kedvenc hajszíne dúsít és ragyogóvá teszi a hajat

Az eredmény lehet egészen visszafogott: néhány halványabb tincs úgy hat, mintha a nap természetesen világosította volna ki a hajvégeket. De azok is választhatják, akik látványosabb változásra vágynak, hiszen az arcot keretező, karamelles tincsekkel sokkal erősebb kontraszt alakítható ki. A balayage egy Franciaországból származó, szabadkézi hajfestési technika, amelynek neve nagyjából azt jelenti: söpörni vagy festeni. A hagyományos melírral ellentétben a fodrász nem egyenletesen festi be a hajtövektől a hajvégekig az egész tincset, hanem gondosan kiválasztott részekre viszi fel a világosító anyagot.

A végeredmény lágyabb és kevésbé szabályos, mint a klasszikus fóliás melír esetében. Barna hajon ráadásul különösen jól érvényesül a kontraszt. A mélyebb barna alap mellett már egy-két árnyalattal világosabb tincs is látványosan kiemelkedhet. A szakértők szerint a balayage-nál általában az alapnál egy-két tónussal világosabb árnyalat már elegendő lehet ahhoz, hogy észrevehető, mégis természetes hatás alakuljon ki.

A barna balayage egyik legjobb tulajdonsága, hogy szinte személyre szabható. Nem kell mindenkinek ugyanazt a mézes vagy karamellszínt választania, hiszen a bőrtónushoz és az eredeti hajszínhez igazítva egészen más karakterű frizura készíthető. A melegebb tónusú barnákhoz például remekül illenek a mézes, karamelles és aranyosabb árnyalatok. Ezek különösen szépen verik vissza a fényt, ezért a haj egészségesebbnek és ragyogóbbnak tűnhet. Aki viszont a hidegebb tónusokat kedveli, választhat bézses, hamvasabb világosbarna festést.