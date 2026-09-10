62 éves Détár Enikő bikiniben mutatta meg magát: ilyen kidolgozott a hasat ritkán látni - Fotó

Détár Enikő nyaralós fotóösszeállítást posztol a közösségi oldalán. Megmutatta formás, izmos lábait és lapos, kidolgozott hasát, csak úgy sugárzik belőle az energia. A képeket látva szinte hihetetlen, hogy a színésznő betöltötte a 62. életévét.

Détár Enikő bikiniben mutatta meg izmos hasát

Forrás: Instagram / Détár Enikő

Détár Enikő rengeteget mozog a színpadon

Détár Enikő számos színházi produkcióban szerepel, a musicalek pedig különösen komoly fizikai terhelést jelentenek. Az előadásokban az éneklés mellett rengeteget kell táncolnia, így egy-egy színpadi este komoly kardióedzés. A mozgás mellett az étkezésére is tudatosan figyel, számára nem csak hiúsági kérdés, hogy tartsa a súlyát. A lakóhelyéhez közeli fitneszteremben személyi edzővel dolgozik az állóképességén.

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