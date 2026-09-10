Hónapok óta nem látták, és senki nem tudja, hol van Lady Gaga – A barátai is csak találgatnak

Lady Gaga áprilisban fejezte be nagyszabású Mayhem Ball világturnéját, azóta pedig feltűnően visszavonult a reflektorfénytől. A források szerint Kaliforniában, Marin Countyban rendezkedett be vőlegényével, Michael Polanskyval, ám az utóbbi hetekben még a közeli ismerősei sem nagyon hallottak felőle.

Lady Gaga nyomtalanul eltűnt.

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Lady Gagát állítólag már a barátai sem érik el

Az énekesnő mindig is féltve őrizte a magánéletét, most azonban a csend a környezetének is feltűnt. Egy hozzá közel álló bennfentes szerint több mint egy hónapja senki sem látta vagy hallott felőle.

Több mint egy hónapja senki sem látta és nem is hallott felőle

– állította a forrás. „A környezetében mindenki azt gondolja, hogy megszökött Michaellel, most pedig nászúton vannak, és megpróbálnak gyereket vállalni.”

A feltételezés azért sem tűnik teljesen légből kapottnak, mert Gaga korábban nyíltan beszélt egy visszafogott esküvő lehetőségéről. Jimmy Kimmelnek egyszer azt mondta, el tudná képzelni, hogy „csak ketten elmennek a bíróságra, majd kínai ételt rendelnek”. Márciusban pedig arról beszélt, hogy hamarosan összeházasodnak.

Lady Gaga párja mellett egészen más életet választott

Lady Gaga párja, Michael Polansky 2019 óta van az énekesnő mellett, 2024-ben pedig el is jegyezte. A popsztár azt sem titkolta, hogy családra vágyik: korábban úgy fogalmazott, mindennél jobban szeretne anya lenni.

A pár időközben Marin County csendesebb világában rendezkedett be, ahol Gaga a beszámolók szerint olasz ételeket főz, hajnalban túrázik, és feltűnésmentes randevúkra jár. A környék ráadásul ideális búvóhely: a helyiek megszokták a híres lakókat, így állítólag akkor sem rohannak oda hozzá, ha felismerik.

A hónapokig tartó csendet végül maga Lady Gaga törte meg: augusztus végén szemcsés polaroidfotókat tett közzé az Instagramon. Ezek voltak az első új képek róla négy hónap után – ám magyarázatot nem fűzött hozzájuk, így továbbra sem derült ki, valóban férjhez ment-e titokban, és ez nem is magyarázat az eltűnésére.

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