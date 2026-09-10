Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 10., csütörtök Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Hollywood

Hónapok óta nem látták, és senki nem tudja, hol van Lady Gaga – A barátai is csak találgatnak

Hollywood eltűnés Lady Gaga
Nagy Anna
2026.09.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől az énekesnő, most pedig állítólag már a hozzá közel állók sem tudják, merre jár. Lady Gaga párja is vele lehet, ezért egyre többen gondolják úgy, hogy az énekesnő eltűnése mögött egy titkos esküvő állhat.

Lady Gaga áprilisban fejezte be nagyszabású Mayhem Ball világturnéját, azóta pedig feltűnően visszavonult a reflektorfénytől. A források szerint Kaliforniában, Marin Countyban rendezkedett be vőlegényével, Michael Polanskyval, ám az utóbbi hetekben még a közeli ismerősei sem nagyon hallottak felőle.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Lady Gaga attends the world premiere of The Devil Wears Prada 2 at Lincoln Center on April 20, 2026 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)
Lady Gaga nyomtalanul eltűnt.
Forrás:  Getty Images

Lady Gagát állítólag már a barátai sem érik el

Az énekesnő mindig is féltve őrizte a magánéletét, most azonban a csend a környezetének is feltűnt. Egy hozzá közel álló bennfentes szerint több mint egy hónapja senki sem látta vagy hallott felőle.

Több mint egy hónapja senki sem látta és nem is hallott felőle 

– állította a forrás. „A környezetében mindenki azt gondolja, hogy megszökött Michaellel, most pedig nászúton vannak, és megpróbálnak gyereket vállalni.”

A feltételezés azért sem tűnik teljesen légből kapottnak, mert Gaga korábban nyíltan beszélt egy visszafogott esküvő lehetőségéről. Jimmy Kimmelnek egyszer azt mondta, el tudná képzelni, hogy „csak ketten elmennek a bíróságra, majd kínai ételt rendelnek”. Márciusban pedig arról beszélt, hogy hamarosan összeházasodnak.

Lady Gaga párja mellett egészen más életet választott

Lady Gaga párja, Michael Polansky 2019 óta van az énekesnő mellett, 2024-ben pedig el is jegyezte. A popsztár azt sem titkolta, hogy családra vágyik: korábban úgy fogalmazott, mindennél jobban szeretne anya lenni.

A pár időközben Marin County csendesebb világában rendezkedett be, ahol Gaga a beszámolók szerint olasz ételeket főz, hajnalban túrázik, és feltűnésmentes randevúkra jár. A környék ráadásul ideális búvóhely: a helyiek megszokták a híres lakókat, így állítólag akkor sem rohannak oda hozzá, ha felismerik.

A hónapokig tartó csendet végül maga Lady Gaga törte meg: augusztus végén szemcsés polaroidfotókat tett közzé az Instagramon. Ezek voltak az első új képek róla négy hónap után – ám magyarázatot nem fűzött hozzájuk, így továbbra sem derült ki, valóban férjhez ment-e titokban, és ez nem is magyarázat az eltűnésére.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Sydney Sweeney teljesen levetkőzött új reklámjában: egy kosárpalánkon is pózol meztelenül – Galéria

Sydney Sweeney meztelenül pózol többek között egy kosárpalánkon, biliárdasztalon és különböző sportfelszerelésekben is.

Mindenki Györgyre figyel, de a kisebbeknek is becsengettek: Lajos és Sarolta elitiskolája milliókba kerül

Véget ért a nyári szünet a brit királyi család legfiatalabb tagjai számára is, ők is visszaültek az iskolapadba.

Mi történt Ricky Martinnal? Alig lehet felismerni az énekest: teljesen megváltoztatta külsejét – Fotó

Az énekes új külsővel érkezett a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegére, és sikerült minden tekintetet magára vonnia. Ricky Martin ugyanis lecserélte jellegzetes barna haját, és most szőke, egészen rövid frizurával mutatkozott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu