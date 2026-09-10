Drámai helyzet Nicolas Cage luxusvillájánál: hamarosan teljesen elnyeli a föld, evakuálni kellett a környéket – Fotó

Nicolas Cage mindössze két éve vásárolta meg 10,5 millió dollárért a négyszintes, óceánparti malibui házat. Most azonban az álomotthon környezetében kialakult víznyelő miatt nemcsak jelentős helyreállítási munkákra lehet szükség, hanem a környék lakóit is evakuálni kellett.

Nicolas Cage villája veszélyben van.

Forrás: mpi099/MediaPunch/Northfoto

Nicolas Cage villája mellett beszakadt a föld

A probléma szeptember 8-án hajnalban vált súlyossá, amikor a part menti erózió miatt a talaj kimosódott a házhoz vezető út alatt. A beszakadás víz- és gázvezetékeket is megrongált, ezért a tűzoltókat hajnali 5:45 körül riasztották a lakatlan ingatlanhoz. A gázt az érintett területen elzárták.

Malibu városa helyi vészhelyzetet hirdetett, a hatóságok pedig arra figyelmeztettek, hogy a tovább növekvő víznyelő a lakók és a mentőegységek közlekedését is akadályozza.

Az érintett ingatlanokra evakuálási parancsot adtak ki, miközben a Marie hurrikán magas vízállással és esővel fenyegette Dél-Kalifornia partvidékét.

Egy, a helyzetet ismerő forrás szerint a történtek rendkívül megviselték a színészt. „Ez komoly visszalépés Nic számára egy olyan lenyűgöző ingatlannal kapcsolatban, amelyért hatalmas összeget fizetett. Tekintve mindazt, amin korábban az ingatlanok és a pénzügyei miatt keresztülment, teljesen lesújtotta a jelentős munkálatok és újabb kiadások lehetősége.”

Nicolas Cage villáját hamarosan elnyeli a föld.

Forrás: JAPZ, JOGA / Profimedia

Nicolas Cage számára különösen fájó lehet az újabb ingatlanprobléma

A színésznek korábban már volt egy látványos ingatlanbirodalma: Malibu és New Orleans mellett a Karib-térségben is vásárolt otthonokat, sőt Németországban és Angliában kastélyokat is birtokolt. Költekezése, az ingatlanpiaci összeomlás és jelentős adótartozása azonban komoly pénzügyi válsághoz vezetett. Egy ponton mintegy 14 millió dollárral tartozott az amerikai adóhatóságnak.

Cage végül nem jelentett csődöt, hanem sorra vállalta a filmes munkákat, hogy rendezze adósságait. Most pedig újabb kellemetlen fordulattal kell megküzdenie: nem elég, hogy Nicolas Cage sorozatát, a Pók: Noirt elkaszálták, a malibui villája körül is komoly problémák alakultak ki.