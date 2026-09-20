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Fotókon Gianmarco Tamberi gyönyörű családja: felesége, Chiara kislánnyal ajándékozta meg a magasugrót

Világsztár Gianmarco Tamberi magasugró feleség
Horváth Angéla
2026.09.20.
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Gianmarco Tamberi 2,37 méteres ugrással nyerte meg a Budapesten rendezett atlétikai világdöntőt, ráadásul ezzel a világ idei legjobb eredményét produkálta. Az olasz olimpiai bajnok sikereiben évek óta fontos szerepet játszik felesége, Chiara Bontempi is.

Gianmarco Tamberi Budapesten elmúlt két évének legjobb formáját mutatta. Nem is csoda, szárnyakat adhatott neki, hogy családja lett. Chiara Bontempi 4 éve ment hozzá Tamberihez, és azóta is mindent megtesz azért, hogy férje a lehető legjobb eredményeket érje el.

Gianmarco Tamberi élete formájában van
Gianmarco Tamberi élete formájában van
Forrás: Instagram

Chiara maga sem tagadta, fontos szerepe van abban, hogy férje a legfeszültebb pillanatokban is megőrizze a nyugalmát.

„Nyugodt hátteret biztosítok neki, megnyugtatom” – mondta a Gazzetta című olasz lapnak korábban.

Gianmarco Tamberi felesége egyetemi tanulmányai végeztével Veronában szerzett diplomát, jelenleg pedig menedzserként dolgozik, és elsősorban férje szakmai ügyeit intézi.

Chiara Bontempi életében mindig fontos volt a sport

Chiara pontosan érti, milyen feszültséggel jár az élsportolók élete. Édesapja, Piergiorgio Bontempi korábban motorversenyző volt, és a Superbike-világbajnokságon is indult, így Chiara már gyerekkorában belekóstolt a versenyzés világába, jól ismeri az izgalmat és a teljesítménykényszert.

Chiara évek óta a biztos hátországot jelenti férjének
Chiara évek óta a biztos hátországot jelenti férjének
Forrás: Instagram

Gianmarco Tamberi feleségének is fontos a sport, rendszeresen edz, remek formában is van. Chiara edzéstervében saját testsúlyos gyakorlatok, súlyzók és gumiszalagok is szerepelnek, különösen szeret futni. Rövid távon is gyors, bár férjével szemben nem sok esélye van.

Gianmarco Tamberi szigorú étrendjéhez a családnak is alkalmazkodnia kell

Chiara és kislánya élete teljesen megváltozik, amikor férje egy fontos versenyre készül. Tamberi ilyenkor rendkívül szigorú étrendet követ, amelyet szakemberek állítanak össze és ellenőriznek. Ilyenkor nincs helye spontán családi éttermezéseknek, így Chiara is igazodik ehhez. A felkészülési időszakon kívül azonban ők is bűnbe esnek néha: Tamberi imádja a cannolit, felesége kedvence pedig a sushi. A szabály náluk egyszerű: előbb a munka, utána jöhetnek az élvezetek.

Chiara és Gianmarco Tamberi több mint tíz éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig 2022-ben esküvővel koronázták meg. 2025 februárjában jelentették be, hogy első gyermeküket várják, és azt is rögtön elárulták, hogy kislányuk születik. Amikor várandós volt Chiara, a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén mutatta meg gömbölyödő pocakját. 

Kattints a képre a galériáért, nézegess képeket a Tamberi családról!

Chiara remek formában van
Chiara Bontempi
Chiara évek óta a biztos hátországot jelenti férjének
Tamberi és Chiara a kislányuk keresztelőjén
Tamberi kislánya így szurkolt az édesapjának Budapesten
Gianmarco Tamberi Budapesten
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Gianmarco Tamberi és állapotos felesége Cannes-ban
AFP

 

 

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