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A királyi család tudja, hogyan kell elegánsan öltözni az esőben: vegyél példát Katalinról

rossz idő eső királyi család
Hajdu Viktória
2026.09.13.
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Ki mondta, hogy az eső tönkreteszi az outfited? A királyi család szerint ez egy újabb kifutó, csak épp egy kicsit vizes.

Szakad az eső, fúj a szél, de a stílus marad. Mutatjuk, hogyan csinálják azok, akiknek még a gumicsizmájuk is elegáns. Íme a királyi család esődivatja! 

A királyi család a szürke esős időben a színes ruhákkal próbál kitűnni.
A királyi család a szürke esős időben a színes ruhákkal próbál kitűnni.
Forrás: Getty Images

Ikonikus királyi családtagok, akik bebizonyítják, hogy az esernyő is lehet stílusnyilatkozat

  • A királyi család tagjai esőben is kifinomult, tudatos szettekben jelennek meg.
  • A ballonkabát, a strukturált kabát és az elegáns kiegészítők az esődivat alapdarabjai.
  • A gyerekek öltözéke is példát mutat: praktikum és bájos elegancia kéz a kézben jár.

Egy borús nap nem kifogás, hanem lehetőség

Az eső sokunk számára egyet jelent azzal, hogy „jó lesz az a kapucnis pulcsi és az őszi gumicsizma”. A királyi család azonban egészen más szinten űzi az esődivat műfaját. Számukra egy borús nap nem kifogás, hanem lehetőség: a klasszikus szabásvonalak, strukturált kabátok és időtálló kiegészítők ilyenkor kapnak igazán főszerepet. Inspirációból pedig nincs hiány.

Katalin a ballonkabát-viselés koronázatlan királynője

Ha esős eleganciáról beszélünk, elsőként szinte mindenki előtt megjelenik Katalin. A walesi hercegné a ballonkabát-viselés koronázatlan királynője. Letisztult, testhezálló szabású kabátjai – gyakran övvel hangsúlyozva a derekat – egyszerre praktikusak és nőiesek. Egy bézs trench coat, egy elegáns kalap és egy visszafogott clutch: ennyi kell ahhoz, hogy az eső ne elrontsa, hanem kiemelje az összhatást. A titok? Strukturált anyagok, minőségi szabás és fegyelmezett, de élénk színpaletta. És egy bolondosabb nyári napon még a pöttyök is jöhetnek, amiket úgy kedvel a királyné. 

LLANIDLOES, UNITED KINGDOM - FEBRUARY 26: Catherine, Princess of Wales shelters from rain under a umbrella whilst meeting members of the public during a visit to the Hanging Gardens, a space dedicated to nurturing community resilience and creativity, on February 26, 2026 in Llanidloes, Wales. The Prince and Princes of Wales visited communities in Powys, Wales today ahead of St David's Day. (Photo by Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images)
Katalin hercegné az esőben is stílusos. 
Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg nem vízálló dzsekit választ

Mellette ott áll Vilmos herceg, aki bebizonyítja, hogy a férfi esődivat sem merül ki egy vízálló dzsekiben. A herceg gyakran választ sötét tónusú, térdig érő gyapjúkabátot vagy klasszikus ballonkabátot, amely öltönnyel is kifogástalanul működik. A jól szabott zakó és az elegáns, luxusesernyő kombinációja azt sugallja: a stílus nem ázik el attól, hogy esik.

ASCOT, UNITED KINGDOM - JUNE 18: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Catherine, Duchess of Cambridge and Prince William, Duke of Cambridge shelter under an umbrella as they attend day one of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 18, 2019 in Ascot, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Katalin és Vilmos az esőben. 
Forrás: Getty Images Europe

Dianának olykor jól is jött a kapucni

A néhai Diana hercegné már évtizedekkel ezelőtt megmutatta, hogy a kapucni nem csupán részletkérdés. Gyakran választott már-már maszkulin esőkabátot, amivel az arcát is el tudta takarni, a kegyetlenül őt üldöző paparazzik elől

WESTERN ISLES, UNITED KINGDOM - JULY 04: Diana Princess Of Wales Wearing A Waterproof Barbour Style Jacket In The Rain During A Visit To The Western Isles Of Scotland (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Diana sosem volt híve az esernyőknek. 
Forrás:  Getty Images

Meghan Markle az esztétikumot ötvözi a praktikummal

A modern minimalizmus vonalát képviseli Meghan Markle. Monokróm összeállításai – fekete, bézs, mélyzöld – városi, letisztult hangulatot árasztanak. Hosszított szabású kabátjai és hegyes orrú cipői optikailag nyújtják az alakot, miközben a praktikum sem vész el. Meghan stílusa azt üzeni: az eső nem kifogás, hanem lehetőség egy erős, tudatos megjelenésre.

AUCKLAND, NEW ZEALAND - OCTOBER 30: Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex visit the North Shore to dedicate a 20-hectare area of native bush to The QueenÕs Commonwealth Canopy on October 30, 2018 in Auckland, New Zealand. The Duke and Duchess of Sussex are on their official 16-day Autumn tour visiting cities in Australia, Fiji, Tonga and New Zealand. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)
Meghan Markle és Harry egy esős napon. 
Forrás: Getty mages

Kamilla a klasszikus brit elegancia híve

Nem szabad megfeledkezni Kamilla királyné megjelenéseiről sem. Ő a klasszikus brit elegancia híve: térdig érő kabátok, finom kalapok, kesztyűk és visszafogott minták jellemzik a stílusát. Szettjei azt sugallják, hogy az időjárás változhat, de a protokoll és az elegancia állandó.

DEDHAM, ESSEX - FEBRUARY 05: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Queen Camilla and King Charles III shelter under umbrellas as they meet members of the public during a walkabout after visiting The Sun Inn on February 5, 2026 in Dedham, Essex. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Forrás: Getty Images

A királyi család az esőben

Az elegancia esőben tehát nem elérhetetlen luxus, hanem hozzáállás kérdése. Egy jól megválasztott ballonkabát, egy karakteres csizma és egy minőségi esernyő máris új szintre emeli a borús hétköznapokat. A királyi család újra és újra bebizonyítja: a stílus nem időjárásfüggő. Legfeljebb vízálló.

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