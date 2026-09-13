A királyi család tudja, hogyan kell elegánsan öltözni az esőben: vegyél példát Katalinról

Szakad az eső, fúj a szél, de a stílus marad. Mutatjuk, hogyan csinálják azok, akiknek még a gumicsizmájuk is elegáns. Íme a királyi család esődivatja!

A királyi család a szürke esős időben a színes ruhákkal próbál kitűnni.

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Ikonikus királyi családtagok, akik bebizonyítják, hogy az esernyő is lehet stílusnyilatkozat A királyi család tagjai esőben is kifinomult, tudatos szettekben jelennek meg.

A ballonkabát, a strukturált kabát és az elegáns kiegészítők az esődivat alapdarabjai.

A gyerekek öltözéke is példát mutat: praktikum és bájos elegancia kéz a kézben jár.

Egy borús nap nem kifogás, hanem lehetőség

Az eső sokunk számára egyet jelent azzal, hogy „jó lesz az a kapucnis pulcsi és az őszi gumicsizma”. A királyi család azonban egészen más szinten űzi az esődivat műfaját. Számukra egy borús nap nem kifogás, hanem lehetőség: a klasszikus szabásvonalak, strukturált kabátok és időtálló kiegészítők ilyenkor kapnak igazán főszerepet. Inspirációból pedig nincs hiány.

Katalin a ballonkabát-viselés koronázatlan királynője

Ha esős eleganciáról beszélünk, elsőként szinte mindenki előtt megjelenik Katalin. A walesi hercegné a ballonkabát-viselés koronázatlan királynője. Letisztult, testhezálló szabású kabátjai – gyakran övvel hangsúlyozva a derekat – egyszerre praktikusak és nőiesek. Egy bézs trench coat, egy elegáns kalap és egy visszafogott clutch: ennyi kell ahhoz, hogy az eső ne elrontsa, hanem kiemelje az összhatást. A titok? Strukturált anyagok, minőségi szabás és fegyelmezett, de élénk színpaletta. És egy bolondosabb nyári napon még a pöttyök is jöhetnek, amiket úgy kedvel a királyné.

Katalin hercegné az esőben is stílusos.

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Vilmos herceg nem vízálló dzsekit választ

Mellette ott áll Vilmos herceg, aki bebizonyítja, hogy a férfi esődivat sem merül ki egy vízálló dzsekiben. A herceg gyakran választ sötét tónusú, térdig érő gyapjúkabátot vagy klasszikus ballonkabátot, amely öltönnyel is kifogástalanul működik. A jól szabott zakó és az elegáns, luxusesernyő kombinációja azt sugallja: a stílus nem ázik el attól, hogy esik.

Katalin és Vilmos az esőben.

Forrás: Getty Images Europe

Dianának olykor jól is jött a kapucni

A néhai Diana hercegné már évtizedekkel ezelőtt megmutatta, hogy a kapucni nem csupán részletkérdés. Gyakran választott már-már maszkulin esőkabátot, amivel az arcát is el tudta takarni, a kegyetlenül őt üldöző paparazzik elől.