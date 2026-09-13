A királyi család tudja, hogyan kell elegánsan öltözni az esőben: vegyél példát Katalinról

Szakad az eső, fúj a szél, de a stílus marad. Mutatjuk, hogyan csinálják azok, akiknek még a gumicsizmájuk is elegáns. Íme a királyi család esődivatja!
Ikonikus királyi családtagok, akik bebizonyítják, hogy az esernyő is lehet stílusnyilatkozat
- A királyi család tagjai esőben is kifinomult, tudatos szettekben jelennek meg.
- A ballonkabát, a strukturált kabát és az elegáns kiegészítők az esődivat alapdarabjai.
- A gyerekek öltözéke is példát mutat: praktikum és bájos elegancia kéz a kézben jár.
Egy borús nap nem kifogás, hanem lehetőség
Az eső sokunk számára egyet jelent azzal, hogy „jó lesz az a kapucnis pulcsi és az őszi gumicsizma”. A királyi család azonban egészen más szinten űzi az esődivat műfaját. Számukra egy borús nap nem kifogás, hanem lehetőség: a klasszikus szabásvonalak, strukturált kabátok és időtálló kiegészítők ilyenkor kapnak igazán főszerepet. Inspirációból pedig nincs hiány.
Katalin a ballonkabát-viselés koronázatlan királynője
Ha esős eleganciáról beszélünk, elsőként szinte mindenki előtt megjelenik Katalin. A walesi hercegné a ballonkabát-viselés koronázatlan királynője. Letisztult, testhezálló szabású kabátjai – gyakran övvel hangsúlyozva a derekat – egyszerre praktikusak és nőiesek. Egy bézs trench coat, egy elegáns kalap és egy visszafogott clutch: ennyi kell ahhoz, hogy az eső ne elrontsa, hanem kiemelje az összhatást. A titok? Strukturált anyagok, minőségi szabás és fegyelmezett, de élénk színpaletta. És egy bolondosabb nyári napon még a pöttyök is jöhetnek, amiket úgy kedvel a királyné.
Vilmos herceg nem vízálló dzsekit választ
Mellette ott áll Vilmos herceg, aki bebizonyítja, hogy a férfi esődivat sem merül ki egy vízálló dzsekiben. A herceg gyakran választ sötét tónusú, térdig érő gyapjúkabátot vagy klasszikus ballonkabátot, amely öltönnyel is kifogástalanul működik. A jól szabott zakó és az elegáns, luxusesernyő kombinációja azt sugallja: a stílus nem ázik el attól, hogy esik.
Dianának olykor jól is jött a kapucni
A néhai Diana hercegné már évtizedekkel ezelőtt megmutatta, hogy a kapucni nem csupán részletkérdés. Gyakran választott már-már maszkulin esőkabátot, amivel az arcát is el tudta takarni, a kegyetlenül őt üldöző paparazzik elől.
Meghan Markle az esztétikumot ötvözi a praktikummal
A modern minimalizmus vonalát képviseli Meghan Markle. Monokróm összeállításai – fekete, bézs, mélyzöld – városi, letisztult hangulatot árasztanak. Hosszított szabású kabátjai és hegyes orrú cipői optikailag nyújtják az alakot, miközben a praktikum sem vész el. Meghan stílusa azt üzeni: az eső nem kifogás, hanem lehetőség egy erős, tudatos megjelenésre.
Kamilla a klasszikus brit elegancia híve
Nem szabad megfeledkezni Kamilla királyné megjelenéseiről sem. Ő a klasszikus brit elegancia híve: térdig érő kabátok, finom kalapok, kesztyűk és visszafogott minták jellemzik a stílusát. Szettjei azt sugallják, hogy az időjárás változhat, de a protokoll és az elegancia állandó.
A királyi család az esőben
Az elegancia esőben tehát nem elérhetetlen luxus, hanem hozzáállás kérdése. Egy jól megválasztott ballonkabát, egy karakteres csizma és egy minőségi esernyő máris új szintre emeli a borús hétköznapokat. A királyi család újra és újra bebizonyítja: a stílus nem időjárásfüggő. Legfeljebb vízálló.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: