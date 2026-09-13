A betegség, amit gyakran egy évtizedig sem diagnosztizálnak − Rejtélyes, teljes testet érintő tüneteket okozhat

Az endometriózis során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ahol gyulladást, hegesedést és különböző elváltozásokat okozhat. A betegség világszerte a reproduktív korú nők mintegy 10 százalékát érinti, mégis sokaknál hosszú idő telik el a felismerésig.
- Az endometriózis nem csupán nőgyógyászati probléma, hanem az egész szervezetet érintő, összetett betegség lehet.
- A fájdalmas menstruáció mellett emésztési panaszok, fáradtság, migrén és más tünetek is jelentkezhetnek.
- A betegség felismerése gyakran éveket késik, mert a tüneteket sokan a menstruáció természetes velejárójának gondolják.
- A kutatók olyan új vizsgálati módszereket keresnek, amelyek egyszerűbbé és gyorsabbá tehetik a diagnózist.
- Az endometriózis kezelése személyre szabott: gyógyszeres és hormonális terápia, illetve bizonyos esetekben műtét is szóba jöhet.
Az endometriózis nem áll meg a medencénél
Sokáig elsősorban nőgyógyászati betegségként tekintettek az endometriózisra, pedig a szakemberek szerint ennél jóval összetettebb lehet. Az elváltozásokat nemcsak a kismedencében, hanem például a belekben, a tüdőben, a lépben, a hát izmaiban vagy akár a szívet körülvevő hártyán is megtalálták.
Egy közel 40 ezer beteg adatait vizsgáló kutatás több száz olyan tünetet és betegséget azonosított, amelyek gyakrabban fordultak elő endometriózis mellett. A jól ismert nőgyógyászati panaszok mellett például migrén, asztma, autoimmun betegségek, reflux és D-vitamin-hiány is megjelent az összefüggések között.
A kutatók szerint ezek hátterében többféle folyamat állhat. Szerepe lehet a tartós gyulladásnak, az ösztrogén hatásának, a fájdalomérzékenység megváltozásának, de genetikai tényezők is közrejátszhatnak.
Miért tart ilyen sokáig felismerni az endometriózist?
Az egyik legnagyobb probléma, hogy az endometriózis tünetei rendkívül változatosak lehetnek. A fájdalmas menstruációt sokan még mindig olyan kellemetlenségnek tartják, amelyet egyszerűen el kell viselni, ezért a panaszok akár évekig kezeletlenül maradhatnak.
A National Geographic által idézett szakemberek szerint a diagnózis gyakran akár egy évtizedet is késhet. Ezalatt a betegség nemcsak fizikailag, hanem a mindennapi életre, a munkára és a lelkiállapotra is komoly hatással lehet.
Új vizsgálatok hozhatnak áttörést
A kutatók most olyan módszereken dolgoznak, amelyek egyszerűbbé és gyorsabbá tehetik az endometriózis felismerését. Vérből, nyálból vagy akár menstruációs vérből is keresnek olyan molekuláris jeleket, amelyek utalhatnak a betegség jelenlétére.
Ezek közül néhány vizsgálat már elérhető bizonyos helyeken, de a szakemberek szerint még további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pontosan meg lehessen határozni, mennyire megbízhatóak.
A kezelés is személyre szabottabb lehet
Az endometriózisnak jelenleg nincs végleges gyógymódja, a kezelés célja elsősorban a fájdalom és a tünetek enyhítése, valamint a betegség hosszú távú hatásainak mérséklése. Hormonális kezelés, fájdalomcsillapítók és bizonyos esetekben műtét is szóba jöhet.
Súlyosabb esetekben az úgynevezett excíziós műtét során eltávolítják az endometriózisos elváltozásokat. A szakemberek szerint ugyanakkor a jövőben nemcsak a nőgyógyászati tünetekre, hanem az egész szervezetre érdemes lesz nagyobb figyelmet fordítani.
A kutatások legfontosabb üzenete talán éppen ez: az erős, visszatérő menstruációs fájdalmat és az ahhoz társuló szokatlan panaszokat nem érdemes egyszerűen a menstruáció velejárójaként elfogadni.
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