A betegség, amit gyakran egy évtizedig sem diagnosztizálnak − Rejtélyes, teljes testet érintő tüneteket okozhat

Az endometriózis során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ahol gyulladást, hegesedést és különböző elváltozásokat okozhat. A betegség világszerte a reproduktív korú nők mintegy 10 százalékát érinti, mégis sokaknál hosszú idő telik el a felismerésig.

Az endometriózis nem csupán nőgyógyászati probléma

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Az endometriózis nem csupán nőgyógyászati probléma, hanem az egész szervezetet érintő, összetett betegség lehet.

A fájdalmas menstruáció mellett emésztési panaszok, fáradtság, migrén és más tünetek is jelentkezhetnek.

A betegség felismerése gyakran éveket késik, mert a tüneteket sokan a menstruáció természetes velejárójának gondolják.

A kutatók olyan új vizsgálati módszereket keresnek, amelyek egyszerűbbé és gyorsabbá tehetik a diagnózist.

Az endometriózis kezelése személyre szabott: gyógyszeres és hormonális terápia, illetve bizonyos esetekben műtét is szóba jöhet.

Az endometriózis nem áll meg a medencénél

Sokáig elsősorban nőgyógyászati betegségként tekintettek az endometriózisra, pedig a szakemberek szerint ennél jóval összetettebb lehet. Az elváltozásokat nemcsak a kismedencében, hanem például a belekben, a tüdőben, a lépben, a hát izmaiban vagy akár a szívet körülvevő hártyán is megtalálták.

Egy közel 40 ezer beteg adatait vizsgáló kutatás több száz olyan tünetet és betegséget azonosított, amelyek gyakrabban fordultak elő endometriózis mellett. A jól ismert nőgyógyászati panaszok mellett például migrén, asztma, autoimmun betegségek, reflux és D-vitamin-hiány is megjelent az összefüggések között.

A kutatók szerint ezek hátterében többféle folyamat állhat. Szerepe lehet a tartós gyulladásnak, az ösztrogén hatásának, a fájdalomérzékenység megváltozásának, de genetikai tényezők is közrejátszhatnak.

Miért tart ilyen sokáig felismerni az endometriózist?

Az egyik legnagyobb probléma, hogy az endometriózis tünetei rendkívül változatosak lehetnek. A fájdalmas menstruációt sokan még mindig olyan kellemetlenségnek tartják, amelyet egyszerűen el kell viselni, ezért a panaszok akár évekig kezeletlenül maradhatnak.