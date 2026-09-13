Ritka pillanat: megmutatta hatéves kislányát, Daisy Dove-ot Orlando Bloom − Fotók

Orlando Bloom ezúttal több felvételen is megmutatta hatéves kislányát, Daisy Dove-ot. A képeken a gyermek önfeledten élvezi a nyarat és az édesapjával töltött időt.

Ritkán mutatja meg kislányát Orlando Bloom.

Forrás: AGF via ZUMA Press

Orlando Bloom kislánya, Daisy Dove kalózos tetoválást viselt

Daisy Dove 49 éves Orlando Bloom és a 41 éves Katy Perry kapcsolatából született, a kislányról a szülők ritkán osztanak meg felvételeket. Ezért is keltett most nagy figyelmet, amikor Bloom az Instagram-oldalán betekintést engedett a családi életükbe. A kislányról készült egyik fotón Daisy farmerkalapot és fehér pólót visel, miközben apja kezét fogva a vízben sétál. A karján egy ideiglenes tetoválás is látható: Johnny Depp ikonikus karakterét, Jack Sparrow-t ábrázolja A Karib-tenger kalózaiból, amelynek Bloom is a szereplője volt. A színész egy másik meghitt pillanatot is megosztott, a képen szeretettel öleli az ölébe kuporodott kislányát − szúrta ki a Daily Mail.

Orlando Bloomnak Daisy mellett egy 15 éves fia is van, Flynn, akinek édesanyja Miranda Kerr. A színész 2025-ben szakított Katy Perryvel, azóta a 28 éves svájci modellel, Luisa Laemmellel jár. Katy Perry azóta a volt kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val alkot egy párt.

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