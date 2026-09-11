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Kiderült, miért költözik külföldre Kárpáti Rebeka: nagy tervei vannak új párjával

hazai sztár Bali Kárpáti Rebeka költözés
Life.hu
2026.09.11.
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Nagy változás előtt áll Kárpáti Rebeka: a színésznő egy időre lemond a színházról, és párjával külföldön kezd új életét. Távoli országba teszik át székhelyüket, ahol közös vállalkozást is akarnak indítani.

Kárpáti Rebeka az elmúlt években több színházi szerepet vállalt, a Játékszínben a Legénybúcsú és az Aranylakodalom című darabokban is játszott. A közelmúltban azonban visszaadta ezeket a munkákat, jelezte a teátrumnak, hogy a jövőben sok időt tölt majd külföldön. Bank Tamás, a Játékszín igazgatója sajnálja a döntést, ugyanakkor megérti, hogy Rebeka életében most más került előtérbe.

Kárpáti Rebeka külföldre költözik új párjával
Kárpáti Rebeka külföldre költözik új párjával
Forrás: Szabolcs László / hot! magazin

Kárpáti Rebeka Balira költözik új párjával

Kárpáti Rebeka és párja, Bernáth Roland Balin rendezkedik be, az év jelentős részét ott töltik majd. Egy neve elhallgatását kérő ismerős azt mondta a Blikknek, hogy közös vállalkozást is indítanak.

„Rebeka és a párja Balira költöznek, s az év nagy részében ott is élnek majd. Úgy tudom, egy közös vállalkozás indítását tervezik kint, ami feltehetően ingatlanfejlesztéshez kötődik. Rebeka a jövőben elsősorban erre fókuszál és onnan koordinálja az itthoni életét is” – árulta el az informátor.

Bernáth Roland, Kárpáti Rebeka új párja online üzleti akadémiát vezet, emellett jelentős követőtáborral rendelkező TikTok-oldalán rendszeresen oszt meg üzleti, befektetési és tartalomgyártási tanácsokat.

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