Kiderült, miért költözik külföldre Kárpáti Rebeka: nagy tervei vannak új párjával

Kárpáti Rebeka az elmúlt években több színházi szerepet vállalt, a Játékszínben a Legénybúcsú és az Aranylakodalom című darabokban is játszott. A közelmúltban azonban visszaadta ezeket a munkákat, jelezte a teátrumnak, hogy a jövőben sok időt tölt majd külföldön. Bank Tamás, a Játékszín igazgatója sajnálja a döntést, ugyanakkor megérti, hogy Rebeka életében most más került előtérbe.
Kárpáti Rebeka Balira költözik új párjával
Kárpáti Rebeka és párja, Bernáth Roland Balin rendezkedik be, az év jelentős részét ott töltik majd. Egy neve elhallgatását kérő ismerős azt mondta a Blikknek, hogy közös vállalkozást is indítanak.
„Rebeka és a párja Balira költöznek, s az év nagy részében ott is élnek majd. Úgy tudom, egy közös vállalkozás indítását tervezik kint, ami feltehetően ingatlanfejlesztéshez kötődik. Rebeka a jövőben elsősorban erre fókuszál és onnan koordinálja az itthoni életét is” – árulta el az informátor.
Bernáth Roland, Kárpáti Rebeka új párja online üzleti akadémiát vezet, emellett jelentős követőtáborral rendelkező TikTok-oldalán rendszeresen oszt meg üzleti, befektetési és tartalomgyártási tanácsokat.
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