Egy tanulmány kiderítette, milyen undorító dolog történik a levegővel a WC-öblítéskor: ennyit tehetünk ellene

A Flinders Egyetem kutatói 22 korábbi tanulmány eredményeit vizsgálták meg, hogy kiderítsék, mi történik a WC-öblítés során. Az eredmények szerint a víz turbulens mozgása apró cseppeket juttathat a levegőbe, amelyek közül néhány meglepően sokáig és magasra juthat.

A WC öblítése veszélyes dolgokat szabadít a levegőbe.

Forrás: Shutterstock/Pixel-Shot

A WC öblítése után a részecskék a belélegzett levegőbe is kerülhetnek

Egyes vizsgálatokban az öblítés után a levegőbe jutó részecskéket több mint másfél méteres magasságban is kimutatták, ráadásul némelyikük legalább 20 másodpercig a levegőben maradt. Minél magasabb volt a WC-víz mikrobiális szennyezettsége, annál több baktérium került a levegőbe: a tízszeres koncentrációnövekedés körülbelül 2,6-szer nagyobb levegőben mérhető baktériummennyiséggel járt.

A vízmennyiség is számított. Minden további liter nagyjából 1,3-szeres növekedéssel függött össze. Egy 2022-es kísérletben lézer segítségével azt is láthatóvá tették, hogy egy WC aeroszoljai mindössze nyolc másodperc alatt körülbelül 1,5 méteres magasságig juthatnak.

A lehajtott WC-fedél sem jelent teljes védelmet

Logikus megoldásnak tűnhet lehajtani a fedelet, ám ez sem feltétlenül állítja meg a legapróbb részecskéket. Egy 2024-es kutatás szerint a nagyobb cseppek egy részét ugyan felfoghatja, a mikroszkopikus részecskék azonban a réseken keresztül kijuthatnak.

A kutatók ennek ellenére elővigyázatosságból továbbra is javasolják a fedél lehajtását. A rendszeres WC-tisztítás, az alapos kézmosás és a kisebb vízhozamú öblítés használata szintén segíthet mérsékelni a kórokozók terjedését.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: