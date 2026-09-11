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Georgina Rodríguez gigadekoltázsa csak úgy vonzotta a tekinteteket: először jelent meg a nyilvánosság előtt feleségként

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Cristiano Ronaldóval meglátták egymást és azonnal egymásba szerettek. Azóta sok víz lefolyt már a Dunán, de a kapcsolatuk egyre erősebb és Georgina Rodríguez immár boldog feleség.

Amióta kimondta az igent szerelmének, Cristiano Ronaldónak, a 83. Velencei Filmfesztiválon láthattuk először Georgina Rodríguezt. A gyönyörű modell és üzletasszony a rendezvény több programján is megjelent pazarabbnál pazarabb szettekben. 

Házasságötése óta a Velencei Filmfesztiválon láthattuk először Georgina Rodríguez
Házasságötése óta a Velencei Filmfesztiválon láthattuk először Georgina Rodríguezt.
Forrás: Northfoto

Georgina Rodríguez stílusos szettekben vonult a filmes esményen 

Már a fesztivál második napján ellopta a show-t Georgina Rodríguez. Ronaldo felesége 87 fontos (körülbelül 36 ezer forint) melltartót és 110 (körülbelül 46 ezer forint) fontos szatén inget választott, a luxust ezúttal a szettjében a 74 ezer (31 millió forintos) fontos krokodilbőr Birkin táskája jelentette. Ahogy megírtuk, a  fast fashion és a luxus párosítása teljesen összhangban volt az öltözékében. 

Georgina Rodriguez
Georgina Rodríguez nem luxuscuccokban is tündökölt.
Forrás: Georgina Rodriguez/Instagram

Azért a Gucci is előkerült a szekrényből

Egy másik vetítésen és az azt megelőző vörös szőnyeges eseménye a Gucci egyedi, sötétkék összeállítását viselte. Természetesen számos fotót készítettek róla, és mint mindig, hatalmas figyelmet keltett a megjelenésével.

Georgina 10 év után lett feleség

Cristiano Ronaldo és szerelme visszafogott, otthoni ceremónián kötötte össze az életét. A menyasszony több mint 250 karátnyi gyémánttal tette felejthetetlenné a nagy napot. Az ékszerek között volt olyan, amit előtte Beyoncé is viselt. A pár több mint egy évtizedes kapcsolat után mondta ki az igent, ám a romantikus részletek mellett a pénzügyek is nyilvánosságra kerültek. Úgy tudni, Cristiano Ronaldo felesége komoly anyagi biztonságot élvezne akkor is, ha a házasságuk egyszer véget érne. 

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