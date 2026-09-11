Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 11., péntek Teodóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
nyomozás

Új fejlemények láttak napvilágra Hayden Panettiere halála ügyében: a színésznő problémája súlyosabb volt, mint bárki hitte volna

nyomozás Hayden Panettiere drog
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Bár már a színésznő halálának beálltakor túladagolásra gyanakodtak, hivatalos eredmény még nem született. Hayden Panettiere tragédiája ügyében még mindig nyomoznak, most egy új szál is képbe került.

Újabb fordulat történt Hayden Panettiere halálának ügyében: lapértesülések szerint Brian Hickerson, a színésznő korábbi(?) párja találkozott az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal, a DEA munkatársaival. A hatóságok egy lehetséges kábítószer-beszállító után nyomoznak, miközben a toxikológiai vizsgálat eredményére még várni kell.

Hayden Panettiere
 Hayden Panettiere ügyében a DEA is nyomoz
Forrás:  Hayden Panettiere/Instagram

Hayden Panettiere halála ügyében a DEA is bekapcsolódott a nyomozásba

A TMZ forrásai szerint a nyomozás gőzerővel folyik, Brian Hickerson találkozott is a DEA képviselőivel. A hatóságok azt vizsgálják, hogy Panettiere halálában szerepet játszhattak-e olyan kábítószerek, amelyeket egy dílertől szereztek be. Úgy tudni, a szövetségi nyomozók egy potenciális dílert próbálnak most azonosítani, akitől a színésznő kristálymetet vásárolhatott. Haydennek már korábban is voltak függőségi problémái, de úgy tűnt, túljutott azokon. A gyanú szerint azonban visszaeshetett, amiben az is szerepet játszhatott, hogy komoly egészségi gondokkal küzdött, rettegett, hogy lebénul. A jelenlegi információk alapján Hickerson nem gyanúsított az ügyben és ráadásul hivatalosan még azt se állapították meg, hogy kábítószer-túladagolás okozta Panettiere halálát.

Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg
Hayden Panettiere utolsó fotója az Instagramon, fotós barátjával bulizott
1 / 12
Hayden Panettiere és Kelly Lynch az Akárki Joe című vígjátékban 2001-ben
AFP

Hickerson és testvére találtak rá a színésznőre

A színésznő halálakor Hickerson és testvére, Zach is a helyszínen tartózkodott. A rendőrségi jelentés szerint Brian egy gyógyszereket tartalmazó zacskót is átadott a rendőröknek. A dokumentumban szereplő gyógyszerek nevét nem hozták nyilvánosságra, de a helyszínen egy Narcan nevű, opioid-túladagolás esetén alkalmazott készítmény adagolóeszközét is megtalálták, azt azonban a vizsgálatok nem erősítették meg, hogy a gyógyszert be is adták Panettiere-nek.

A tragédia óta először fotózták le nyilvánosan Hayden volt párját

Hickersont csütörtökön, Panetteire halála óta először Los Angeles-i otthona közelében egy italboltnál kapták lencsevégre. A képeken Brian a meleg idő ellenére szürke kapucnis pulóvert viselt, amelynek kapucniját a baseballsapkája fölé húzta és fekete napszemüveget viselt. 

Viharos volt a kapcsolatuk 

Panettiere és Hickerson 2018 óta se veled, se nélküled kapcsolatban voltak, többször szakítottak. Bennfentesek szerint Brian sosem mondott le Haydenről, feleségül szerette volna venni  A színésznő halála előtt is együtt lehettek, de ezt nem kommunikálták a nyilvánosság felé, feltehetőleg azért, mert Hayden nemrégiban adta ki emlékiratait és attól tartottak exe felbukkanása árt a jó hírnevébek és karrierjének. Hickersont ugyanis a Panettiere-rel való kapcsolat során többször letartóztatták, 2021-ben pedig 45 nap börtönbüntetésre ítélték családon belüli erőszak miatt. A letartóztatásakor azzal vádolták, hogy szándékosan testi sértést okozott Hayden Panettiere-nek. Az ügyben 2019-ben ejtették a családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádat, majd 2020-ban ismét vádat emeltek Hickerson ellen, miután azzal vádolták, hogy ököllel megütötte Panettiere arcának jobb oldalát. 

Hayden Panettiere augusztus 16-án, mindössze 36 évesen halt meg a dél-karolinai Greenville-ben. A színésznőt egy lakóingatlanban találták eszméletlenül, leállt a szíve. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Panettiere-t 14 óra 32 perckor halottnak nyilvánították. 

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Párjával közös képet tett közzé Gesztesi Panka − Liptai Claudia gyönyörű lánya megmutatta szerelmét: FOTÓ

A magánéletéről nem sokat tudni, de most megmutatta párját. Gesztesi Panka fél éve jár együtt a férfival, akivel most együtt búcsúztatja a nyarat az közösségi médiában.

Billy Joel megtörte a csendet súlyos agyműtétjéről: „Még mindig itt vagyok”

Komoly beavatkozáson van túl az énekes, aki tavaly tudta meg, hogy ritka betegséggel küzd. Billy Joel most elárulta, agyműtéten esett át, és azt is elmondta, hogyan érzi magát a beavatkozás után.

Ilyen nagy már a 43 éves Anne Hathaway pocakja: hamarosan érkezik a harmadik kisbabája - Fotó

Anne Hathaway harmadik gyermekét várja, de a várandósság alatt sem lassít. A 43 éves színésznő szerda este egy New York-i Bvlgari-kiállításon jelent meg, ahol elegáns, lila estélyiben mutatta meg gömbölyödő pocakját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu