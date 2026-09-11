Új fejlemények láttak napvilágra Hayden Panettiere halála ügyében: a színésznő problémája súlyosabb volt, mint bárki hitte volna

Újabb fordulat történt Hayden Panettiere halálának ügyében: lapértesülések szerint Brian Hickerson, a színésznő korábbi(?) párja találkozott az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal, a DEA munkatársaival. A hatóságok egy lehetséges kábítószer-beszállító után nyomoznak, miközben a toxikológiai vizsgálat eredményére még várni kell.
Hayden Panettiere halála ügyében a DEA is bekapcsolódott a nyomozásba
A TMZ forrásai szerint a nyomozás gőzerővel folyik, Brian Hickerson találkozott is a DEA képviselőivel. A hatóságok azt vizsgálják, hogy Panettiere halálában szerepet játszhattak-e olyan kábítószerek, amelyeket egy dílertől szereztek be. Úgy tudni, a szövetségi nyomozók egy potenciális dílert próbálnak most azonosítani, akitől a színésznő kristálymetet vásárolhatott. Haydennek már korábban is voltak függőségi problémái, de úgy tűnt, túljutott azokon. A gyanú szerint azonban visszaeshetett, amiben az is szerepet játszhatott, hogy komoly egészségi gondokkal küzdött, rettegett, hogy lebénul. A jelenlegi információk alapján Hickerson nem gyanúsított az ügyben és ráadásul hivatalosan még azt se állapították meg, hogy kábítószer-túladagolás okozta Panettiere halálát.
Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.
Hickerson és testvére találtak rá a színésznőre
A színésznő halálakor Hickerson és testvére, Zach is a helyszínen tartózkodott. A rendőrségi jelentés szerint Brian egy gyógyszereket tartalmazó zacskót is átadott a rendőröknek. A dokumentumban szereplő gyógyszerek nevét nem hozták nyilvánosságra, de a helyszínen egy Narcan nevű, opioid-túladagolás esetén alkalmazott készítmény adagolóeszközét is megtalálták, azt azonban a vizsgálatok nem erősítették meg, hogy a gyógyszert be is adták Panettiere-nek.
A tragédia óta először fotózták le nyilvánosan Hayden volt párját
Hickersont csütörtökön, Panetteire halála óta először Los Angeles-i otthona közelében egy italboltnál kapták lencsevégre. A képeken Brian a meleg idő ellenére szürke kapucnis pulóvert viselt, amelynek kapucniját a baseballsapkája fölé húzta és fekete napszemüveget viselt.
Viharos volt a kapcsolatuk
Panettiere és Hickerson 2018 óta se veled, se nélküled kapcsolatban voltak, többször szakítottak. Bennfentesek szerint Brian sosem mondott le Haydenről, feleségül szerette volna venni A színésznő halála előtt is együtt lehettek, de ezt nem kommunikálták a nyilvánosság felé, feltehetőleg azért, mert Hayden nemrégiban adta ki emlékiratait és attól tartottak exe felbukkanása árt a jó hírnevébek és karrierjének. Hickersont ugyanis a Panettiere-rel való kapcsolat során többször letartóztatták, 2021-ben pedig 45 nap börtönbüntetésre ítélték családon belüli erőszak miatt. A letartóztatásakor azzal vádolták, hogy szándékosan testi sértést okozott Hayden Panettiere-nek. Az ügyben 2019-ben ejtették a családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádat, majd 2020-ban ismét vádat emeltek Hickerson ellen, miután azzal vádolták, hogy ököllel megütötte Panettiere arcának jobb oldalát.
Hayden Panettiere augusztus 16-án, mindössze 36 évesen halt meg a dél-karolinai Greenville-ben. A színésznőt egy lakóingatlanban találták eszméletlenül, leállt a szíve. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Panettiere-t 14 óra 32 perckor halottnak nyilvánították.
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