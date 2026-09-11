Új fejlemények láttak napvilágra Hayden Panettiere halála ügyében: a színésznő problémája súlyosabb volt, mint bárki hitte volna

Újabb fordulat történt Hayden Panettiere halálának ügyében: lapértesülések szerint Brian Hickerson, a színésznő korábbi(?) párja találkozott az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal, a DEA munkatársaival. A hatóságok egy lehetséges kábítószer-beszállító után nyomoznak, miközben a toxikológiai vizsgálat eredményére még várni kell.

Hayden Panettiere ügyében a DEA is nyomoz

Forrás: Hayden Panettiere/Instagram

Hayden Panettiere halála ügyében a DEA is bekapcsolódott a nyomozásba

A TMZ forrásai szerint a nyomozás gőzerővel folyik, Brian Hickerson találkozott is a DEA képviselőivel. A hatóságok azt vizsgálják, hogy Panettiere halálában szerepet játszhattak-e olyan kábítószerek, amelyeket egy dílertől szereztek be. Úgy tudni, a szövetségi nyomozók egy potenciális dílert próbálnak most azonosítani, akitől a színésznő kristálymetet vásárolhatott. Haydennek már korábban is voltak függőségi problémái, de úgy tűnt, túljutott azokon. A gyanú szerint azonban visszaeshetett, amiben az is szerepet játszhatott, hogy komoly egészségi gondokkal küzdött, rettegett, hogy lebénul. A jelenlegi információk alapján Hickerson nem gyanúsított az ügyben és ráadásul hivatalosan még azt se állapították meg, hogy kábítószer-túladagolás okozta Panettiere halálát.

Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.