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25 éve történt szeptember 11.: ők voltak a hősök, akik oda rohantak, ahonnan mások menekültek

galéria terrortámadás 9/11 szeptember 11. ikertornyok New York World Trade Center
Nagy Anna
2026.09.11.
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Huszonöt év telt el azóta, hogy egyetlen reggel örökre megváltoztatta New Yorkot és vele együtt az egész világot. A szeptember 11-ei terrortámadás rengeteg áldozattal járt, és míg emberek ezrei menekültek az összeomló épületek elől, a tűzoltók éppen az ellenkező irányba rohantak, hogy megmentsék a romok alá szorult embereket. 343-an közülük soha nem tértek haza.

2001. szeptember 11-én derült, tiszta reggelre ébredt New York, néhány órával később azonban a várost füst és por borította. Szeptember 11. ma már nem egyszerűen egy dátum: a World Trade Center elleni támadás, az összeomló ikertornyok és az áldozatok ezrei mellett azoknak a mentőknek a történetét is jelenti, akik saját életüket kockáztatva indultak el oda, ahonnan mindenki más kétségbeesetten próbált kijutni.

2001. szeptember 11-ei terrortámadások: egy eltérített utasszállító repülőgép közeledik a World Trade Centerhez
2001. szeptember 11-ei terrortámadások: egy eltérített utasszállító repülőgép közeledik a World Trade Centerhez
Forrás: SETH MCALLISTER / AFP
  • Huszonöt éve, 2001. szeptember 11-én a World Trade Center elleni támadás örökre megváltoztatta New Yorkot és az egész világot.
  • Az ikertornyokból emberek ezrei próbáltak kijutni, miközben a tűzoltók éppen a veszély felé indultak.
  • A mentésben és evakuálásban részt vevők közül 411-en, köztük 343 New York-i tűzoltó vesztette életét.
  • A tragédia legmegrázóbb pillanatait túlélők, szemtanúk és fotósok beszámolói, valamint mára ikonikussá vált felvételek őrizték meg.
  • A 25. évfordulón galériánkkal idézzük fel szeptember 11. eseményeit és azoknak a hősöknek a bátorságát, akik mások megmentéséért kockáztatták az életüket.

A szeptember 11-ei terrortámadás reggele örökre megváltoztatta a világot

2001. szeptember 11-én az al-Káida 19 gépeltérítője négy amerikai utasszállító repülőgépet kerített hatalmába. Két gép a New York-i World Trade Center ikertornyaiba csapódott, amelyek kigyulladtak, majd két órán belül összeomlottak.

Egy harmadik repülőgép a Pentagon épületébe csapódott Virginiában, míg a negyedik gép Pennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le, miután az utasok megpróbálták visszaszerezni az irányítást a gépeltérítőktől.

A terrortámadásokban a gépeltérítőkkel együtt összesen 2996 ember vesztette életét, az áldozatok túlnyomó többsége civil volt. 

A számok azonban aligha képesek visszaadni, mi történt azon a reggelen az utcákon és az égő épületekben.

Az ikertornyokból nem mindenki számára volt menekülés

A repülőgépek becsapódásakor emberek százai haltak meg azonnal. Mások a lángoló emeleteken rekedtek, miközben a füst és a tűz elvágta előlük a menekülési útvonalat.

Voltak, akik felfelé indultak, abban bízva, hogy a tetőről helikopterrel menthetik ki őket. A tetőre vezető ajtók azonban zárva voltak, helikopteres mentésre pedig nem készült terv – ráadásul a sűrű füst és a hatalmas hő is szinte lehetetlenné tette volna azt.

A tragédia egyik legnehezebben feldolgozható része azoknak az embereknek a sorsa, akik a magasból zuhantak le. Több mint kétszázan vetették magukat a mélybe az égő épületekből. Egyikükről készült a katasztrófa egyik legismertebb és legmegrázóbb fényképe, amely azóta is szeptember 11. egyik szimbóluma.

Sep 11, 2001; New York, New York, USA; UK OUT! Worker jumps to certain death from the 110 story World Trade Center after 2 high-jacked commercial planes crashed into the twin towers, causing both to collapse during the following hour. Mandatory Credit: Photo by Thomas Hinton/ZUMA Press. (©) Copyright 2001 by Thomas Hinton
2001. szeptember 11-ei terrortámadás: egy munkás a biztos halálba ugrott a 110 emeletes World Trade Centerből, miután két eltérített utasszállító repülőgép becsapódott az ikertornyokba, amelyek ennek következtében az azt követő órában összeomlottak.
Forrás: Thomas Hinton/ZUMA Press/Northfoto

Randy Taylor fotós maga is látta a zuhanó embereket, miközben a World Trade Center felé tartott. Nem tudhatta, hogy azok, akiket látott, vajon tudatosan választották-e a zuhanást a rájuk váró tűz helyett. Egy dolgot azonban eldöntött: ő ezt nem fogja lefényképezni. „Úgy döntöttem, nem készítem el azt a képet.”

Amikor még senki sem értette, mit lát

Randy Taylor fotós szeptember 11-én a metróból kilépve arra lett figyelmes, hogy az emberek az utcán állva ugyanabba az irányba néznek. Amikor ő is odafordult, meglátta az ikertornyokból gomolygó füstöt. A fényképezőgépe az irodában volt. Magához vette néhány tekercs filmmel együtt, majd kollégájával, Evan Frohlichhal elindult az Ötödik sugárúton a World Trade Center irányába.

Amikor a Washington Square Parkon túl jártak, az első torony összeomlott. Taylor szerint az utcán állók közül először többen döbbent felkiáltásokkal reagáltak. Néhány másodperc kellett ahhoz, hogy a tömeg megértse: amit lát, az nem film és nem televíziós közvetítés.

Ez valóság volt. Egy pillanattal később valaki sírni kezdett. Aztán még valaki, majd még valaki.

A második torony összeomlásakor Taylor már csak néhány háztömbnyire volt. Az utcán lévők futásnak eredtek a feléjük hömpölygő füst- és törmelékfelhő elől. A fotós később úgy írta le a látványt, mintha egy hirtelen támadt sivatagi homokvihar nyelte volna el az embereket.

Miközben mindenki kifelé rohant, a tűzoltók befelé mentek

A World Trade Center környékén kialakult káoszban emberek ezrei próbáltak minél távolabb kerülni az égő ikertornyoktól. A New York-i tűzoltók azonban velük szemben haladtak.

September 11, 2001, New York, New York, USA: Dust and smoke fill the air as New York Fire Department firemen climb the remains of the Marriott Hotel and the remains of the second WTC tower in the afternoon, just hours after the 9/11 attack on the World Trade Center. (Credit Image: © Randy Taylor/ZUMA Press Wire Service)
2001. szetember 11.:  Por és füst tölti be a levegőt, miközben a New York-i Tűzoltóság tűzoltói délután felmásznak a Marriott Hotel és a World Trade Center második tornyának romjaira, alig néhány órával a World Trade Center elleni 9/11-es támadás után.
Forrás: Randy Taylor/ZUMA Press Wire Service/Northfoto

A riasztást követően az FDNY egységei azonnal a helyszínre indultak. Füstbe, tűzbe és szinte teljes bizonytalanságba léptek be, majd a lépcsőkön felfelé haladva próbálták elérni a bajba jutottakat. Segítették a sérülteket, irányították a menekülőket, és igyekeztek annyi embert kijuttatni az épületekből, amennyit csak lehetett.

Ők nem tudhatták, hogy az ikertornyok hamarosan összeomlanak. Azt azonban tudták, hogy odabent emberek várnak segítségre.

A mentésben és evakuálásban részt vevők közül összesen 411-en haltak meg. A New York-i tűzoltóság 343 tűzoltóját veszítette el, mellettük 23 rendőr, a parti őrség 37 alkalmazottja és további nyolc sürgősségi egészségügyi dolgozó is életét vesztette.

343 tűzoltó nem tért haza szeptember 11-én

Talán ezért váltak a tűzoltókról készült felvételek szeptember 11. egyik legfontosabb felvételeivé. Egyetlen képbe sűrítik annak a napnak az egyik legmegrázóbb ellentmondását: 

miközben civilek tömegei menekültek az életükért, ők sisakban, felszereléssel a hátukon haladtak a veszély felé.

Nem azért, mert nem féltek, hanem mert ez volt a feladatuk.

A munkájuk az ikertornyok összeomlásával sem ért véget. A romok között még napokon és heteken át dolgoztak rendkívül nehéz körülmények között. A tragédia pedig azok közül is sokakat elkísért, akik túlélték: a lelki traumák mellett évekkel később jelentkező egészségügyi következményekkel is szembe kellett nézniük.

Huszonöt évvel később a 343 tűzoltó története továbbra is elválaszthatatlan New York egyik legsötétebb napjától. A szeptember 11-ei terrortámadás képei között ezért nemcsak az összeomló tornyokra érdemes emlékezni, hanem azokra az emberekre is, akik azon a reggelen tudatosan a veszély felé indultak.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát a szeptember 11-ei terrortámadás hősieről:

911 Never Seen: FIRST PERSON
A New York-i Tűzoltóság tűzoltói tömlőt húznak, hogy eloltsák a kisebb tüzeket a Marriott Hotel romjai között és a második, összeomlott toronyban a World Trade Center elleni 9/11-es támadás után.
A FEMA városi kutató- és mentőcsapatai a World Trade Center romjai között keresik a túlélőket.
A New York-i Tűzoltóság (NYFD) tűzoltói, akiket beborít a leomlott ikertornyok pora, kimerültek a World Trade Center elleni 9/11-es támadás utáni mentési munkálatok után.
A New York-iak segítenek megtisztítani egy porral borított túlélő arcát a World Trade Center elleni 9/11-es támadás után.
A New York-i Tűzoltóság tűzoltó próbálnak áthaladni egy vízzel elöntött, fémtörmelékekkel eltrolasztolt utcán, ahol a Marriott Hotel és a második torony összeomlott.
Szeptember 11-én délután egy magányos NYFD-tűzoltó pihen egy jármű mellett, amelyet a World Trade Center elleni 9/11-es támadás után a leomló tornyok ereje sodort el.
A World Trade Center elleni 9/11-es támadás után egy magányos new yorki tűzoltó áll a Marriott Hotel és a második, összeomlott WTC-torony romjain.
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A World Trade Center elleni 9/11-es támadás után egy porral borított, még mindig a holmijait és egy zseblámpát szorító, zavart üzletember sétál el egy tűzoltó mellett.
Randy Taylor/ZUMA Press Wire Service

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