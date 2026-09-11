25 éve történt szeptember 11.: ők voltak a hősök, akik oda rohantak, ahonnan mások menekültek

2001. szeptember 11-én derült, tiszta reggelre ébredt New York, néhány órával később azonban a várost füst és por borította. Szeptember 11. ma már nem egyszerűen egy dátum: a World Trade Center elleni támadás, az összeomló ikertornyok és az áldozatok ezrei mellett azoknak a mentőknek a történetét is jelenti, akik saját életüket kockáztatva indultak el oda, ahonnan mindenki más kétségbeesetten próbált kijutni.
- Huszonöt éve, 2001. szeptember 11-én a World Trade Center elleni támadás örökre megváltoztatta New Yorkot és az egész világot.
- Az ikertornyokból emberek ezrei próbáltak kijutni, miközben a tűzoltók éppen a veszély felé indultak.
- A mentésben és evakuálásban részt vevők közül 411-en, köztük 343 New York-i tűzoltó vesztette életét.
- A tragédia legmegrázóbb pillanatait túlélők, szemtanúk és fotósok beszámolói, valamint mára ikonikussá vált felvételek őrizték meg.
- A 25. évfordulón galériánkkal idézzük fel szeptember 11. eseményeit és azoknak a hősöknek a bátorságát, akik mások megmentéséért kockáztatták az életüket.
A szeptember 11-ei terrortámadás reggele örökre megváltoztatta a világot
2001. szeptember 11-én az al-Káida 19 gépeltérítője négy amerikai utasszállító repülőgépet kerített hatalmába. Két gép a New York-i World Trade Center ikertornyaiba csapódott, amelyek kigyulladtak, majd két órán belül összeomlottak.
Egy harmadik repülőgép a Pentagon épületébe csapódott Virginiában, míg a negyedik gép Pennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le, miután az utasok megpróbálták visszaszerezni az irányítást a gépeltérítőktől.
A terrortámadásokban a gépeltérítőkkel együtt összesen 2996 ember vesztette életét, az áldozatok túlnyomó többsége civil volt.
A számok azonban aligha képesek visszaadni, mi történt azon a reggelen az utcákon és az égő épületekben.
Az ikertornyokból nem mindenki számára volt menekülés
A repülőgépek becsapódásakor emberek százai haltak meg azonnal. Mások a lángoló emeleteken rekedtek, miközben a füst és a tűz elvágta előlük a menekülési útvonalat.
Voltak, akik felfelé indultak, abban bízva, hogy a tetőről helikopterrel menthetik ki őket. A tetőre vezető ajtók azonban zárva voltak, helikopteres mentésre pedig nem készült terv – ráadásul a sűrű füst és a hatalmas hő is szinte lehetetlenné tette volna azt.
A tragédia egyik legnehezebben feldolgozható része azoknak az embereknek a sorsa, akik a magasból zuhantak le. Több mint kétszázan vetették magukat a mélybe az égő épületekből. Egyikükről készült a katasztrófa egyik legismertebb és legmegrázóbb fényképe, amely azóta is szeptember 11. egyik szimbóluma.
Randy Taylor fotós maga is látta a zuhanó embereket, miközben a World Trade Center felé tartott. Nem tudhatta, hogy azok, akiket látott, vajon tudatosan választották-e a zuhanást a rájuk váró tűz helyett. Egy dolgot azonban eldöntött: ő ezt nem fogja lefényképezni. „Úgy döntöttem, nem készítem el azt a képet.”
Amikor még senki sem értette, mit lát
Randy Taylor fotós szeptember 11-én a metróból kilépve arra lett figyelmes, hogy az emberek az utcán állva ugyanabba az irányba néznek. Amikor ő is odafordult, meglátta az ikertornyokból gomolygó füstöt. A fényképezőgépe az irodában volt. Magához vette néhány tekercs filmmel együtt, majd kollégájával, Evan Frohlichhal elindult az Ötödik sugárúton a World Trade Center irányába.
Amikor a Washington Square Parkon túl jártak, az első torony összeomlott. Taylor szerint az utcán állók közül először többen döbbent felkiáltásokkal reagáltak. Néhány másodperc kellett ahhoz, hogy a tömeg megértse: amit lát, az nem film és nem televíziós közvetítés.
Ez valóság volt. Egy pillanattal később valaki sírni kezdett. Aztán még valaki, majd még valaki.
A második torony összeomlásakor Taylor már csak néhány háztömbnyire volt. Az utcán lévők futásnak eredtek a feléjük hömpölygő füst- és törmelékfelhő elől. A fotós később úgy írta le a látványt, mintha egy hirtelen támadt sivatagi homokvihar nyelte volna el az embereket.
Miközben mindenki kifelé rohant, a tűzoltók befelé mentek
A World Trade Center környékén kialakult káoszban emberek ezrei próbáltak minél távolabb kerülni az égő ikertornyoktól. A New York-i tűzoltók azonban velük szemben haladtak.
A riasztást követően az FDNY egységei azonnal a helyszínre indultak. Füstbe, tűzbe és szinte teljes bizonytalanságba léptek be, majd a lépcsőkön felfelé haladva próbálták elérni a bajba jutottakat. Segítették a sérülteket, irányították a menekülőket, és igyekeztek annyi embert kijuttatni az épületekből, amennyit csak lehetett.
Ők nem tudhatták, hogy az ikertornyok hamarosan összeomlanak. Azt azonban tudták, hogy odabent emberek várnak segítségre.
A mentésben és evakuálásban részt vevők közül összesen 411-en haltak meg. A New York-i tűzoltóság 343 tűzoltóját veszítette el, mellettük 23 rendőr, a parti őrség 37 alkalmazottja és további nyolc sürgősségi egészségügyi dolgozó is életét vesztette.
343 tűzoltó nem tért haza szeptember 11-én
Talán ezért váltak a tűzoltókról készült felvételek szeptember 11. egyik legfontosabb felvételeivé. Egyetlen képbe sűrítik annak a napnak az egyik legmegrázóbb ellentmondását:
miközben civilek tömegei menekültek az életükért, ők sisakban, felszereléssel a hátukon haladtak a veszély felé.
Nem azért, mert nem féltek, hanem mert ez volt a feladatuk.
A munkájuk az ikertornyok összeomlásával sem ért véget. A romok között még napokon és heteken át dolgoztak rendkívül nehéz körülmények között. A tragédia pedig azok közül is sokakat elkísért, akik túlélték: a lelki traumák mellett évekkel később jelentkező egészségügyi következményekkel is szembe kellett nézniük.
Huszonöt évvel később a 343 tűzoltó története továbbra is elválaszthatatlan New York egyik legsötétebb napjától. A szeptember 11-ei terrortámadás képei között ezért nemcsak az összeomló tornyokra érdemes emlékezni, hanem azokra az emberekre is, akik azon a reggelen tudatosan a veszély felé indultak.
Kattints a képre, és nézd meg a galériát a szeptember 11-ei terrortámadás hősieről:
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