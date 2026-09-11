25 éve történt szeptember 11.: ők voltak a hősök, akik oda rohantak, ahonnan mások menekültek

2001. szeptember 11-én derült, tiszta reggelre ébredt New York, néhány órával később azonban a várost füst és por borította. Szeptember 11. ma már nem egyszerűen egy dátum: a World Trade Center elleni támadás, az összeomló ikertornyok és az áldozatok ezrei mellett azoknak a mentőknek a történetét is jelenti, akik saját életüket kockáztatva indultak el oda, ahonnan mindenki más kétségbeesetten próbált kijutni.

2001. szeptember 11-ei terrortámadások: egy eltérített utasszállító repülőgép közeledik a World Trade Centerhez

Forrás: SETH MCALLISTER / AFP

Huszonöt éve, 2001. szeptember 11-én a World Trade Center elleni támadás örökre megváltoztatta New Yorkot és az egész világot.

Az ikertornyokból emberek ezrei próbáltak kijutni, miközben a tűzoltók éppen a veszély felé indultak.

A mentésben és evakuálásban részt vevők közül 411-en, köztük 343 New York-i tűzoltó vesztette életét.

A tragédia legmegrázóbb pillanatait túlélők, szemtanúk és fotósok beszámolói, valamint mára ikonikussá vált felvételek őrizték meg.

A 25. évfordulón galériánkkal idézzük fel szeptember 11. eseményeit és azoknak a hősöknek a bátorságát, akik mások megmentéséért kockáztatták az életüket.

A szeptember 11-ei terrortámadás reggele örökre megváltoztatta a világot

2001. szeptember 11-én az al-Káida 19 gépeltérítője négy amerikai utasszállító repülőgépet kerített hatalmába. Két gép a New York-i World Trade Center ikertornyaiba csapódott, amelyek kigyulladtak, majd két órán belül összeomlottak.

Egy harmadik repülőgép a Pentagon épületébe csapódott Virginiában, míg a negyedik gép Pennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le, miután az utasok megpróbálták visszaszerezni az irányítást a gépeltérítőktől.

A terrortámadásokban a gépeltérítőkkel együtt összesen 2996 ember vesztette életét, az áldozatok túlnyomó többsége civil volt.

A számok azonban aligha képesek visszaadni, mi történt azon a reggelen az utcákon és az égő épületekben.

Az ikertornyokból nem mindenki számára volt menekülés

A repülőgépek becsapódásakor emberek százai haltak meg azonnal. Mások a lángoló emeleteken rekedtek, miközben a füst és a tűz elvágta előlük a menekülési útvonalat.

Voltak, akik felfelé indultak, abban bízva, hogy a tetőről helikopterrel menthetik ki őket. A tetőre vezető ajtók azonban zárva voltak, helikopteres mentésre pedig nem készült terv – ráadásul a sűrű füst és a hatalmas hő is szinte lehetetlenné tette volna azt.