25 évvel később teljesítette ígéretét 9/11 túlélője: egy rendőr utolsó, fiainak szóló üzenetét adta át

Bill Spade tűzoltó és John D’Allara, a New York-i rendőrség különleges egységének tisztje a 9/11 terrortámadás idején találkozott a World Trade Center északi tornyában.

9/11: a Word Trade Center tornyait terrortámadás érte

Forrás: AFP

Bill Spade tűzoltó a World Trade Center északi tornyának összeomlását túlélte 2001. szeptember 11-én.

A tragédia napján mindössze 25 percig dolgozott együtt John D’Allara NYPD-rendőrrel.

A két férfi a családjáról beszélt, és megosztotta egymással, mit kellene tudniuk szeretteiknek, ha csak egyikük jutna haza.

D’Allara nem élte túl a torony összeomlását, utolsó tetteivel azonban több tucat ember menekülését segíthette.

Spade 25 évvel később eljuttatta a rendőr utolsó üzenetét a két fiához.

Mindössze 25 percet töltöttek együtt a 9/11 terrortámadáskor

Bill Spade tűzoltó és John D’Allara, a New York-i rendőrség különleges egységének tisztje a 9/11 terrortámadás idején találkozott a World Trade Center északi tornyában. D’Allara 47 éves volt, és már 14 éve szolgált rendőrként. A férfiak az épületből kimenekülő embereket segítették, miközben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy hatalmas veszélyben vannak. Alig 25 percig ismerték egymást, mégis beszélni kezdtek a családjukról.

D’Allara feleségéről, Carolról és két, akkor hét- és kétéves fiáról mesélt Spade-nek. A tűzoltó szintén beszélt feleségéről és két kisfiáról. A két férfi még arra is felkészült, hogy talán csak egyikük jut haza. Megosztották egymással azokat az információkat, amelyekre a családjaiknak szükségük lehetett volna.

„Gondoltam rád egészen a végéig”

A tragédia végül egyikük életét követelte. Spade kijutott az épületből, D’Allara azonban bent maradt, amikor az északi torony összeomlott. Spade szerint a rendőr az utolsó pillanatokban is mások menekülésével foglalkozott. Előrement, ellenőrizte, hogy szabad-e az út, majd jelezte a többieknek, hogy indulhatnak. A beszámolók szerint kevesebb mint egy perccel később a torony összeomlott.

D’Allara holttestét hónapokkal később találták meg. Utolsó tettei között egy olyan ajtó kiszabadítása is szerepelhetett, amelyen keresztül nagyjából 20 civil menekülhetett ki. Spade pedig soha nem felejtette el azt a rövid beszélgetést, amelyet aznap folytattak.