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Világsztár

Ilyen nagy már a 43 éves Anne Hathaway pocakja: hamarosan érkezik a harmadik kisbabája - Fotó

Világsztár Anne Hathaway terhesség kisbaba
Horváth Angéla
2026.09.11.
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Anne Hathaway harmadik gyermekét várja, de a várandósság alatt sem lassít. A 43 éves színésznő szerda este egy New York-i Bvlgari-kiállításon jelent meg, ahol elegáns, lila estélyiben mutatta meg gömbölyödő pocakját.

Anne Hathaway egy 1,3 millió forintot érő Alexander McQueen selyemruhát választott az eseményre. A pánt nélküli, lágyan redőzött estélyi szív alakú dekoltázzsal készült, jól illett hozzá az aranyszínű, pántos szandál. A színésznő a terhessége vége felé járhat, a babát őszre várják. 

Ilyen nagy már Anne Hathaway pocakja, hamarosan érkezik a baba
Ilyen nagy már Anne Hathaway pocakja, hamarosan érkezik a baba
Forrás: Profimedia

Anne Hathaway terhesen is megállás nélkül dolgozik

A színésznő az utóbbi időben megállás nélkül dolgozik: nemrég újabb filmszerepet jelentett be, 2028-ban Tom Cruise oldalán láthatjuk a Days of Thunder 2, és idén már öt produkcióban is szerepelt: láthattuk a Mother Mary, Az ördög Pradát visel 2., az Odüsszeia és a The End of Oak Street című filmekben is szerepel, a Verity pedig a következő hónapban kerül a mozikba.

 

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