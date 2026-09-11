Párjával közös képet tett közzé Gesztesi Panka − Liptai Claudia gyönyörű lánya megmutatta szerelmét: FOTÓ

Gesztesi Panka ritkán beszél a magánéletéről, de az elmúlt napokban a krétai nyaralásába engedett betekintést a TikTokon követőinek.

Gesztesi Panka gyönyörű egytemista és modellként is sikeres.

Forrás: Instagram

Gesztesi Panka párjával búcsúzik a nyártól

Liptai Claudia és a néhai Gesztesi Károly közös lánya nem a nyilvánosság előtt éli a magánéletét, de újabban egyre többször szerepel TikTok-videóiban párjával, akivel fél éve vannak együtt. Most pedig az Instagramra is feltett egy összeállítást, amelyben összegzik a nyarukat és búcsúztatják az évszakot.

A Nagy Duettben is láthattuk

Gesztesi Pankát − Liptai Claudia színész, műsorvezető és a néhai Gesztesi Károly színész lányát − tavasszal A Nagy Duett színpadán is láthattuk. A műsor előtt a Life.hu-nak adott interjújában mesélt a modellkedésről, az önkifejezésről és a szépségápolásról is. A Nagy Duett után visszavonult, a közösségi médiában sem posztolt, majd elmesélte, miért volt szüksége a csendre. „Tudom, hogy az elmúlt időben kicsit eltűntem. Ennek az oka leginkább az, hogy A Nagy Duett után mentálisan nehezebb volt visszaállni a normális kerékvágásba, mint gondoltam. Ez az egész élmény nagyon sok mindent megváltoztatott bennem, amiről majd később mesélek. Közben az egyetemen is fel kellett zárkóznom, így az elmúlt heteket főleg a vizsgáimra fordítottam” – tette közzé akkor Instagram-sztoriban Liptai Claudia lánya. Nemrégiben pedig arról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy egy szórakozóhelyen figyeljünk oda az italunkra és egy különösen kellemetlen élményét is felelevenítette.

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