Ez a szín balszerencsét hoz az otthonodba: vonzza a rossz energiákat

A lakberendezésben vannak olyan színek, amelyek szinte soha nem mennek ki a divatból. A fekete éppen ilyen: elegáns, karakteres, modern, és néhány jól megválasztott kiegészítővel pillanatok alatt látványosabbá tehet egy helyiséget. Fekete konyhabútorok, lámpák, székek, képkeretek, textilek vagy éppen egy hangsúlyos fal is gyakran megjelenik a modern otthonokban. A feng shui azonban egészen más szemszögből tekint rá.

A fekete szín modern és divatos, de a feng shui szerint balszerencsét hozhat.

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Egyetlen árnyalatnak különleges jelentése van a feng shuiban.

Mutatjuk, miért számít a szín mennyisége és az is, melyik helyiségben jelenik meg.

Néhány egyszerű lakberendezési ötlettel a sötét árnyalatok is harmonikusabbá tehetők.

Ez a szín balszerencsét hoz a lakásban a feng shui szerint

Az ősi kínai térrendezési rendszerben az árnyalatoknak szimbolikus jelentésük van, és kapcsolatba hozzák őket az öt elem – a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz – egyikével. A fekete több feng shui-értelmezésben a víz elemhez kapcsolódik, amelyhez többek között a mélységet, a nyugalmat, a bölcsességet és az áramlást társítják. Fontos, hogy nem feltétlenül tiltja a fekete használatát. Sokkal inkább az arányokon van a hangsúly: egy-egy fekete részlet vagy kiegészítő egészen más hatást kelthet, mint amikor egy egész helyiséget sötét árnyalatok uralnak.

A túlzott fekete jelenlétet egyes feng shui-iskolák azért tartják kedvezőtlennek, mert túlsúlyba kerülhet a yin, vagyis a passzívabb, sötétebb energia. Ettől a tér vizuálisan és energetikailag is nehezebbnek tűnhet, a pozitív chi áramlását pedig lassabbnak képzelik el. A modern értelmezések szerint ezért a fekete akkor működik igazán jól, ha más elemekkel és világosabb árnyalatokkal egyensúlyozzuk.

A hálószoba az egyik olyan helyiség, ahol a feng shui hívei szerint nem szerencsés túlzásba vinni a sötét árnyalatokat. Ennek oka, hogy a túl sok fekete komorrá, nehézzé teheti a helyiséget, különösen akkor, ha egyébként is kevés benne a természetes fény. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy fekete ágykeret, éjjeliszekrény vagy néhány fekete dekoráció miatt rögtön megváltozna az ember élete. A hangsúly sokkal inkább azon van, hogy a teljes helyiség milyen összhatást kelt, és a sötét színeket milyen világos, természetes elemek ellensúlyozzák.