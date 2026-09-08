Nicolas Cage sorozatát a 11 Emmy-jelölés sem mentette meg: elkaszálták A Pók: Noirt

A Deadline értesülése szerint Nicolas Cage sorozatát a magas gyártási költégek miatt kaszálták el, és abban sem bíztott a gyártó, hogy több évadon keresztül meg tudja tartani a nézőket. Pedig A Pók: Noir kifejezetten jól indult: a Rotten Tomatoes oldalán a kritikusoktól 92, a nézőktől 90 százalékos értékelést kapott, és 11 Emmy-jelölést gyűjtött be. Ennél 2026-ban egyetlen más Prime Video-sorozat sem szerzett több jelölést.

Nicolas Cage új sorozatát a 11 Emmy jelölés sem mentette meg: elkaszálták A Pók: Noirt

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Vége Nicolas Cage sorozatának

A Pók: Noir május 25-én debütált az MGM+-on, két nappal később pedig az egész világon streamelhető lett. Az első héten a második helyen nyitott a Nielsen amerikai toplistáján, az első hat hétben pedig összesen 2,6 milliárd percnyi megtekintést ért el az Egyesült Államokban. A sorozat azonban elég gyorsan eltűnt a platform napi tízes toplistájáról. A gyártási költségeket nagyon megdobta, hogy az epizódokból színes és fekete-fehér változat is készült. A rajongókat legalább nem idegesítették fel egy félbehagyott sztorival, az első évad lezárt egészként működik.

A sorozat az Amazon MGM Studios és a Sony Pictures Television több produkcióra szóló együttműködésének részeként készült, amely a Sony Marvel-karaktereire épül. A Pók: Noir volt a megállapodás keretében másodikként berendelt, de elsőként képernyőre kerülő sorozat. Az eredetileg elsőként tervezett Silk című Pókember-spinoff végül nem készült el. Az Amazon és a Sony együttműködése A Pók: Noir befejezése ellenére folytatódik, több új projekt fejlesztése is zajlik.

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