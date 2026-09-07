Ennek a 3 kritériumnak kell megfelelnie egy pasinak az első randin, hogy legyen második is

A randizásnak tényleg vannak szabályai? Nos, abban a tekintetben mindenképp, hogy néhány kritériumnak meg kell felelnie egy pasinak az első randi, ha szeretne másodikat is. Mutatjuk, hogy melyek ezek!

Az első randinál talán még fontosabb a második.

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A második randi sokszor fontosabb, mint az első.

Három olyan kritérium van, amelynek egy pasinak meg kell felelnie az első randin.

Szeretnél második randit? Mutatjuk, hogyan érheted el!

Miért fontosabb a második randi, mint az első randi?

Az első randi szabályai tényleg olyan fontosak? Egy első randevú mindenképpen nagy jelentőségű és vannak olyan kritériumok, amelyeknek érdemes megfelelnie egy pasinak. Elsőre sokan nem gondolnak bele, de valójában a hölgyeknek minden apró gesztus, mondat és tekintet számít. Tudjuk, hogy az első benyomás nem mindig fedi a valóságot, de mégis, ha valami nem klappol, akkor a második találkozóra szinte esély sincs. De vajon mik azok a tulajdonságok, amelyek alapján a nők hajlandóak folytatni egy megkezdett ismerkedést? Egy kutatás és számos pszichológiai elemzés alapján három kritérium van, aminek szinte minden nő szerint egy férfinak meg kell felelnie az első randin, ha szeretné, hogy legyen folytatás.

1. Magabiztosság

A magabiztosság az, ami először feltűnik egy első randin: a tartás, a szemkontaktus, a határozott beszédstílus mind azt sugallják, hogy a férfi biztos magában. De figyelem: ebben az esetben fontos a mértékletesség is. A túlzott magamutogatás, az arrogancia vagy az állandó dicsekvés azonnal elriaszthatja a hölgyeket. A magabiztosság nem azt jelenti, hogy mindenáron imponálnod kell, hanem hogy képes vagy természetes önbizalmat árasztani , és közben figyelni, hallgatni a másikra is. Egy nő számára a biztonságérzet és a nyugalom, amit egy magabiztos férfi sugároz, azonnal vonzó, hiszen jelzi, hogy stabilitást ad az életébe.

2. Humorérzék

A nevetés és a jókedv azonnal közelebb hozza az embereket egymáshoz, és az első randin különösen fontos, hogy fesztelen legyen a hangulat Egy férfi, aki képes könnyedén mosolyogni, viccelődni és nem veszi túl komolyan magát, sokkal szimpatikusabb lesz. A humor azonban nem csupán a viccelődésről szól, hanem arról is, hogy egy férfi rugalmasan kezeli a váratlan helyzeteket és képes oldani a feszültséget akkor is, amikor esetleg feszültebb pillanatok vannak. Egy jól eltalált poén vagy egy apró vicc könnyen megtörheti a jeget, és megadja az első randinak azt a könnyedséget, ami a második találkozóra is esélyt ad.